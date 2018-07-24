韋恩的食農生活》掛鵝肝賣鴨肝的食品詐欺

食品詐欺講穿了就是騙錢，對健康算是沒傷害的，但是對荷包有傷害。而且傷害商業秩序，讓很多良心商號反而競爭不下去，就會形成劣幣驅逐良幣的情形。

韋恩的食農生活

今天媒體報導高雄有一家很高級的鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被離職員工爆料開業3年多都以鴨肝冒充高價鵝肝，害消費者點「法國鵝肝海陸套餐」花費7000多元，因此憤而檢舉。法院高雄地院依犯詐欺取財罪判負責人1年半徒刑。

業者當初從匈牙利進口的鴨肝。（衛生局提供）

我想這是一件典型的食品詐欺（Food Fraud）案例，食品詐欺與食安事件不同，一般來說沒有安全上的問題，通常都是掛羊頭賣狗肉，拿低價品充當高價品賣，來謀取商業利益。凡是謊稱產地（不是阿里山的卻叫阿里山茶）、等級（不是初榨卻當初榨賣）、品種（雜牌牛當和牛）、年份（新茶當百年老茶）等等都算。之前的富味鄉芝麻油案（用棉籽油混充芝麻油）、大統橄欖油案（用棉籽油混充橄欖油）等等都是類似案例（幾個知名案例可以見下表整理）。

食品詐欺講穿了就是騙錢，對健康算是沒傷害的，但是對荷包有傷害。而且傷害商業秩序，讓很多良心商號反而競爭不下去，就會形成劣幣驅逐良幣的情形。台灣近年來這種案件越來越多，值得大家多加提防。我覺得不外乎兩個原因:

1、行銷手法口味越來越重，都要強調「純」「100%」「初榨」「不含ＸＸ」等等，都是拿來標榜自己與眾不同的點，但是這些等級的成本通常都不便宜，能腳踏實地只獲取應得利潤的廠商又有多少？ 2、台灣近年來消費力不強，很多產品銷路下降，但是公司又有財報上對獲利的壓力，所以沒法開源，紛紛採取台灣人hen會的扣司當的招數，美其言叫成本節省，不要作到產品偷工減料，就是各憑本事了。有時做過了頭，弄到名不符實，那就踏過了產品詐欺的那條紅線了。

韋恩在此提出建議，消費者是可以作出聰明選擇的，只要做到幾個動作，一定讓不良業者不敢輕易亂來:

1、縱然很多消費者沒那麼專業，吃的時候未必能發現原料不對，但是一旦發現有不良業者，一定要抵制到讓他倒，黑心業者謀求的不外乎是經濟的利益，那就要用經濟來制裁他。不要到時候又忘記了，或是業者寄出促銷，消費者又歸隊了，那會讓業者一再得逞。 2、對過於誇大的行銷抱持戒心，便宜沒好貨是真理，如果廠商宣傳一堆「純」「100%」「初榨」「不含ＸＸ」等等口號，價格又很親切，那就該小心一點。

什麼？還是不知道該怎麼判斷？那就沒事來韋恩這裡逛逛，收集一點食物的知識吧。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 掛鵝肝賣鴨肝的食品詐欺