胡，怎麼說》假疫苗野火燒天，燒破中國夢！

正當習近平今年首度出訪，訪非洲及中東五國，中國官媒全面營造習大大的大國崛起中國夢之時，黑心假疫苗事件如野火燒天，民怨如海嘯般席捲，燒向北京中南海中共權力核心，逼得習近平不得不緊急出面滅火。

中國官媒全面營造習大大的大國崛起中國夢之時，黑心假疫苗事件如野火燒天，民怨如海嘯般席捲，燒向北京中南海中共權力核心，逼得習近平不得不緊急出面滅火。（資料照，美聯社）

這把假疫苗的野火，其實早在去年11月就點燃火種，卻被中共專制極權體制重壓捂住，只能在地底悶燒，消息被中共文宣部門嚴密封鎖，官方媒體不准報，網路也全面禁制，貼文一出就被刪，帳號立即被封，甚至反而被舉報、被調查、被檢討懲處。



但是，中國長春長生生物科技公司黑心製造假的「百白破」三合一疫苗（百日咳、白喉、破傷風）及狂犬病疫苗，關係人民的生命，尤其是小寶寶的生命，再厚的專制牛皮、再硬的極權鐵板，也包不住熊熊怒火。



中共的嚴密封鎖在本月11日出現了一個破口，長生公司的一位員工實名舉報再踢爆假疫苗事件，而中共官方之後公布部分調查內容卻又遮遮掩掩，讓人民憤怒更爆發，如野火燎原，迅速燒遍全中國。

中國官方去年就發現長春長生公司的白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗不合格，時隔近9個月後，同一家公司又被發現狂犬病疫苗造假，意外讓三合一疫苗不合格曝光，風暴擴大，燒向中共高層，習近平從海外趕忙出嘴滅火。（法新社）

眼看風暴擴大，燒向中共高層，習近平從海外趕忙出嘴滅火，震怒痛批「性質惡劣、觸目驚心」！總理李克強也痛責此案突破了人的道德底線，要鐵拳重擊云云。



其實，本案被捂9個月之久，而且從去年11月出事到本月22日案發的9個月間 ，長春長生公司竟然仍擁有中國藥監局發給的藥品GMP，讓千千萬萬的中國小寶寶繼續受害，簡直令人匪夷所思，而這都與專制極權體制脫不了關係。



首先，就是官（黨）商勾結共犯結構，掩護縱容危害人民生命以攫取暴利的犯罪行為，不把人命當人命。長春長生公司被認定是高科技明星指標公司，江澤民、張德江（前人大委員長）在任時曾去視察，有那麼強的黨中央「領導關懷」當門神，中國藥監局睜半隻眼、閉一雙眼，縱容黨官商沆瀣一氣。該公司顯然背景夠硬，並可合理懷疑加上「有錢能使鬼推磨」，否則，人命關天，中共中央文宣及網管部門，為何敢替它封鎖消息、欺瞞人民？

去年11月首度傳出假疫苗之時，正是10月24日中共19大開完之後，一黨專政、獨尊習近平、一人獨裁體制雛形初現，不讓假疫苗事件風吹草動；而今年3月又是中國人大、政協開會，取消國家主席任期限制，讓習可以3連、4連、5連任...，打造習思想為核心特色的中國夢，更容不得假疫苗事件掀起大風大浪。（法新社）

其次，去年11月首度傳出假疫苗之時，正是10月24日中共19大開完之後，一黨專政、獨尊習近平、一人獨裁體制雛形初現，不讓假疫苗事件風吹草動；而今年3月又是中國人大、政協開會，取消國家主席任期限制，讓習可以3連、4連、5連任...，打造習思想為核心特色的中國夢，更容不得假疫苗事件掀起大風大浪。這又是專制政權鞏固領導中心為先的大局為重。



第3，這次為何掀起假疫苗風暴？與習近平權力太過集中、引發不滿也有相當關聯。本月上旬到中旬，中國境外、境內突然吹起一股習失勢、失權等倒習傳聞，雖然消息大都誇大或不真，但顯示專制封鎖出現了破口，假疫苗風暴藉這個破口如野火燎原，甚至傳出習近平中斷出訪、李克強下台風聲...。

絕對的權力、絕對腐化，假疫苗事件野火燒天，燒破了中國夢！黑心假疫苗可說是專制極權結構必然發生之惡，而大惡生出無窮的中惡、小惡，這才真的令人觸目驚心！（美聯社）

假疫苗事件野火燒天，燒破了中國夢！絕對的權力、絕對腐化，黑心假疫苗事件，可說是專制極權結構必然發生之惡，而大惡生出無窮的中惡、小惡，這才真的令人觸目驚心！