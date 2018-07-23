自由開講》公共托育當然不是小確幸 是新北市自己做小了

◎林武部

賴院長的一席話，讓新北市政府跟部分議員候選人找到機會，狠狠的批判賴院長居然認為公共托育是小確幸，果然施政不接地氣，回頭再自吹自擂一下新北市這幾年來已經有了54家公共托育中心，朱立倫市長對小朋友的照顧是有目共睹，而他的「傳承者」侯友宜先生，更喊出未來當選之後，四年內要把公共托育中心數目衝高到百間以上，願景看似很偉大，但回頭過來看看現在新北市新手爸媽們的狀況，似乎景況並沒有像朱立倫市長跟侯友宜先生形容得這麼美好。

首先，新北市現有的54家公托中心，總共可以提供約三千多個托育名額，然而這個數字與新北市的托育需求相比，簡直是杯水車薪，加上新北市政府特別編列預算補助這些公托中心的學雜費，家長需要負擔的，相對就少了，所以這造成了大家拼命搶公托，卻沒有多少人可以享受到，奇怪了，大家每年都繳一樣的稅，怎麼政府有補助的時候，抽到的就是VIP，抽不到的就是次等公民，這樣做真的有公平嗎？

新北市現有的54家公托中心，總共可以提供約三千多個托育名額，然而這個數字與新北市的托育需求相比，簡直是杯水車薪。（資料照）

不公平的還不止這一點，新北市政府社會局網站，有這54間公托中心的在新北市的分布狀況，看完之後只覺得，原來一樣住在新北市，也會有「城鄉差距」。首先，這些公托中心，多半集中在新北市的西半部，板橋有五家，中和有六家，其他像新店、三重、蘆洲、樹林、新莊等區也分別有四到五家不等，整個名單瀏覽完，新北市東半部只有汐止有三家，其他像瑞芳、石門、三芝等區，一間都沒有，再來，就算在有公托中心的區域中，也存在著不平等，例如一樣是人口超過二十萬的行政區，土城區只有兩間，永和區更只有一間，但是對比人口數才超過十萬沒多久的林口區，居然就有三間公托，而人口差不多十一萬的三峽區，更有四間公托，以上這兩點看下來，實在令人質疑，朱立倫市長過去這幾年在公托中心的設置上，到底是用什麼樣的標準來衡量的？難道小朋友的托育需求，也有分重要與比較不重要嗎？

也許新北市政府會辯駁，自己還有幼兒托育聯盟內的私立幼兒園與保母跟托育補助，所以小朋友跟爸媽不用因為沒抽到公托而擔心，但這就好像今天一間海鮮餐廳推出帝王蟹五百塊吃到飽，結果來客數太多，帝王蟹不夠吃，面對後面來的顧客，餐廳用「我們還有其他好吃的餐點，一樣也很物美價廉，大家還是可以吃得很開心喔！」作為理由來解釋一樣可笑，這間餐廳如果被消費者告的話一定是要賠償顧客的，新北市政府這樣騙新北市的爸媽與小朋友們，要不要給個解釋呢？

賴院長那天的說法，要怎麼解讀可說是見仁見智，而我們市民也不是都沒在看報紙，新北市跟中央政府推出來的政策，我們都看在眼裡，像最近賴院長宣布的幼托政策，成立準公共化幼兒園，八月開始在非六都之外的15縣市上路，每個小朋友每個月只要負擔4500元，另外如果沒有接受其他補助，或是上準公共化幼兒園的，只要所得稅率在20%以下，家裡有四歲以下小朋友的，每個月一個小朋友可以拿到2500元的托育補助，如果有第三個，每個月再多發一千元，以本人周遭剛剛結婚的朋友們來說，都在打聽這項政策什麼時候新北市開始實行，原因無他，實在太多人吃過公托抽籤一等就是一年，跟公托中心分布不均的虧了，現在賴院長宣布的這項政策，雖然看似沒有新北市政府的精采，卻是可以直接幫助到新手爸媽的，在這個年代，可以實際抓在手上的才是真的，其他都是假的。

如果真如侯友宜先生所說，賴院長的施政是不接地氣，那行政院是不可能推出這樣的公共托育政策的，而我們都看的出來，真的不接地氣的，其實是你們新北市政府，搞了一個看起來很棒的公托中心政策，許多人卻看的到吃不到，然後各種如何可以快速排到公托中心的招數與「撇步」滿天飛舞，我們真的很懷疑新北市政府是否真的有心要減輕新手爸媽們的負擔。另外，有部分在野黨的議員想藉此機會來打政府製造知名度，我們真的要奉勸這些在野黨的朋友們，政策的內涵是什麼，不管你們講再多，我們市民可以拿到什麼，才是重點，像你們這樣看到黑影就開槍，有的甚至還不是新北市的候選人，實在不曉得你們的心態是什麼，如果想著這樣打會有票，那只能說你們真的太天真了。

（企管顧問業，新北市民）

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