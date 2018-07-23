韋恩的食農生活》天然的尚好？牛樟精油含致癌黃樟素

許多台灣人常常有一種迷思，就是天然的尚好，其實這個新聞恰好給大家一個反思，其實天然物也充滿危險，尤其是經過萃取或蒸餾高度濃縮後，功效或毒性都會成倍提高。

韋恩的食農生活

「衛生福利部食品藥物管理署公告，7月1日起化妝品禁用黃樟素，弘光科技大學化妝品應用系教授易光輝今表示，黃樟素在動物實驗上證實，使用會造成肝癌，國際香料協會也全面禁止使用，不過經他的團隊檢驗7種市售牛樟精油，赫然發現幾乎全都含有黃樟素」

許多台灣人常常有一種迷思，就是天然的尚好，其實這個新聞恰好給大家一個反思，其實天然物也充滿危險，尤其是經過萃取或蒸餾高度濃縮後，功效或毒性都會成倍提高。

天然的植物裡有很多有功效的好東西，但是也同時含有許多有毒性的成份。懂得善用的人，才能利用天然物的好處而避免其缺點，但是不懂而亂用，很可能會造成未蒙其利先受其害。因為這些天然植物的功效成份叫做次級代謝物，很多時候是植物產生來抵禦昆蟲、動物等天敵用的，所以多半具備若干毒性，所以要謹慎使用。

要安全的使用這些天然物，有幾個方法: 一是要懂得利用加工把毒性物質排除掉或減弱它；二是要懂得使用的劑量，讓使用量恰到好處，剛好讓功效得以發會，但是又不至出現毒性。

弘光科大化妝品系特聘教授易光輝和其團隊檢驗市售7款以上的牛樟精油，發現都含有黃樟素。（資料照）

所以牛樟精油出現黃樟素其實不太令人驚訝，黃樟素本來就存在樟科植物裡，隨著精油蒸餾的過程中，屬於揮發油溶性的黃樟素會被一起濃縮在精油裡。因為它被懷疑有致癌性，所以精油出現黃樟素就是不安全的了。

目前台灣不管是食物或是外用品，普遍追求天然、古法、手工，其實韋恩是捏一把冷汗的。天然物使用起來其實比合成物要需要更多專業知識，合成物其實純度很高，毒性反而很容易管理。而天然物使用起來應該要有更高深的技術、更多的加工手段來去蕪存菁，一味強調古法、手工，往往是因陋就簡的遁辭，其實對安全上來說是不太負責任的。

所以韋恩在此提醒大家，天然不代表安全，大家觀念上最好更新一下。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 天然的尚好？牛樟精油含致癌黃樟素