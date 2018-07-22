法操》《名偵探柯南：零的執行人》–藏著的刑事訴訟觀念的動作片

柯南就是違反偵查不公開的最好教材？！和過去的電影一樣，每次有重大事件發生時，柯南一行人一定會被捲進去。姑且先不論請求一般民眾幫忙調查案件，是否符合正當程序好了，但光是向一般民眾透露案件細節這件事本身，就已經違反了我們常說的「偵查不公開原則」了。

零的執行人》電影宣傳圖 （圖片取自東映電影預告首圖）

◎法操司想傳媒

每年推出一次的柯南電影版，相信是許多人固定要支出的娛樂費用之一（至少小編自己就是這樣XD）。但是你在看柯南的時候，是否曾經想過在柯南電影背後的法律問題呢？今天就讓小編帶大家來看看2018年的柯南電影《零的執行人》裡面有什麼法律問題可以討論吧！

警語：本次文章包含部分電影劇情、及柯南漫畫波本篇、朗姆篇的劇情，還沒看過這兩部分的讀者請斟酌閱讀喔！

毛利小五郎又被抓走了！

本次柯南電影版的劇情圍繞著人氣角色安室透及所屬的日本公安警察展開。在世界各地政要參與的高峰會前夕，舉辦會議的場地發生爆炸，造成當時在場審查安全狀況的公安人員多人死傷，其中也包含在場的安室透（不是在臥底嗎…）。經過調查後發現現場留有毛利小五郎的指紋、並到偵探事務所進行搜索，在事務所的電腦裡找到了會議廳的設計圖，因此逮捕了毛利小五郎。故事也就從如何拯救被逮捕的毛利小五郎開始展開。

柯南就是違反偵查不公開的最好教材！

和過去的電影一樣，每次有重大事件發生時，柯南一行人一定會被捲進去（難怪會被稱為東京死神XD）。而每次只要柯南等人被捲入事件，警察們就會順理成章地請他們協助辦案。

姑且先不論請求一般民眾幫忙調查案件，是否符合正當程序好了，光是向一般民眾透露案件細節這件事本身，就已經違反了我們常說的「偵查不公開原則」了。尤其是本次電影中，除了向柯南透露爆炸事件狀況的高木警官、透露毛利偵訊狀況的目暮警官以外，最跨張的就是向柯南等被告家屬透露所有偵查狀況的白鳥警官了。

這種明顯違反偵查不公開原則的情況，就算在日本也是不被允許的，電影中只是為了劇情推進，所以不用太認真。但是這樣的狀況其實在台灣天天上演，也有許多人為此所害，所以我們不得不重視這樣的問題。

什麼是「準備程序」及「證據開示」？

說完了裡面偵查不公開的問題，就讓我們來聊聊電影裡面曾短暫出現的準備程序、及證據開示程序吧！

所謂的準備程序，指的就是在進入正式審理之前，由法官主導、檢察官與辯護人協力，處理像是簡化案件爭點、確認證據是否有證據能力、決定調查證據順序、傳喚證人是誰、要用什麼順序傳喚等等的問題的程序。簡單地說，就是在審判前先把案件整理一遍的事前準備工作，也是訴訟案件不可或缺的一環。

至於所謂的證據開示，則是台灣沒有，但是未來可能會引進的制度。所謂的證據開示，簡單說就是檢察官把手上的證據拿出來給辯護人看的意思。在檢察官開示與主張相關的證據清單以後，辯護人可以從檢察官提出的證據清單中，選擇幾項請求檢察官開示；之後辯護人可以說明自己主張的爭點與證據的關聯性，再請求檢察官為近一步開示。這樣的程序反覆進行，也因此通常需要。

事實上，日本這樣的證據開示制度存在許多的問題，大家可以參考下方延伸閱讀中的文章。其中，最被大家詬病的，莫過於辯護人可能無法取得足夠讓他們替被告辯護的證據，進而加深檢察官與被告間的武器不對等。

相較之下，我國目前律師在審判中可以閱覽全部的卷宗，相較於日本只能知悉部分證據，可以說是更為進步。但在去年剛出爐的《國民參與刑事審判法》草案中，我們卻要在有國民法官參與的案件中改採類似日本的證據開示制度，辯護人相較之下看得到的證物就變少了。這樣的變化也使人質疑是在開倒車，同時也造成有沒有適用國民參審程序的被告間，出現看不看得到全卷的不平等現象，而受到許多人批評。

究竟什麼是「零」？

最後，讓我們來說說劇中的「零」究竟是什麼吧！

柯南作品裡說到的「零」有兩種意思：一個是組織名為「波本」的安室透的本名，「降谷零」的暱稱；另一個則是日本公安警察的秘密組織「零（ゼロ）」。當然，法操要講的當然不是安室啦，而是要來說說日本公安。

日本公安警察的前身是二戰時期的「特別高等警察」，也就是我們在日治時期電視劇中常會聽到的「特高」。但在二戰結束以後，特高被拔除變成公安警察，權限也相對之下變少了許多，現在主要處理對日本國內具有威脅的問題、恐怖攻擊等等。其實，就和我國的調查局、美國的CIA、或前蘇聯的KGB差不多。而安室透所屬的「零」，則是公安警察中的一個組織，主要是進行機密性質的情報工作，就有點像007。（當然並不會開鋼彈XD）

電影還在演可以去看喔！

雖然柯南電影的推理成份在近年有些降低（尤其是櫻井武晴寫的劇本），但是在劇情細節的考究上仍可看出製作組及腳本家的用心。像本次的劇場版，雖然案件的程序由於劇情推進的需要，有違反偵查不公開、及程序進行地太快而與現實不符等狀況，但不得不說對於程序進行的考究是十分深入的，十分值得我們拿來當作簡單理解刑事審前制度的教材。推薦大家如果有時間，可以進電影院欣賞這部電影喔！

本文經授權轉載自法操：《名偵探柯南：零的執行人》–藏著的刑事訴訟觀念的動作片