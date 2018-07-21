一路向南》年輕就要去遠方（下）學當地語言絕非萬靈丹

20幾歲在學或剛畢業的8年級生可以憑著「愛泰」與對泰國的憧憬，而給自己一個Gap year前去泰國短期旅遊、交換、實習等體驗生活，但「愛泰不能當飯吃」，當有生活與工作壓力的30幾歲7年級生想要前進泰國、前進新南向時，就必須要認真思考自己的實力。尤其是高度國際化的泰國，當地外籍企業相當多，做為一個外國人要在當地討生活，沒有個三把刷子很難生存。

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任

前情提要（年輕就要去遠方（上）；年輕就要去遠方（中））

故事主角的簡先生抱持著對泰國的憧憬，在我的助攻鼓勵（或是幫推火坑？）下來到曼谷學泰文，半年過後，泰文程度勉強可以應付日常生活之需。但看著荷包日漸消瘦，生活開始出現壓力，於是希望可以在這「微笑國度」找到一份工作生活下去。但因為沒有一般工作所需的會計、資訊、人資、行政或管理專才，只有大學所學的德文與目前半調子的泰文，找工作一直很不順遂。

事實上，20幾歲在學或剛畢業的8年級生可以憑著「愛泰」與對泰國的憧憬，而給自己一個Gap year前去泰國短期旅遊、交換、實習等體驗生活，但「愛泰不能當飯吃」，當有生活與工作壓力的30幾歲7年級生想要前進泰國、前進新南向時，就必須要認真思考自己的實力。尤其是高度國際化的泰國，當地外籍企業相當多，做為一個外國人要在當地討生活，我個人認為沒有個三把刷子很難生存。

第一把刷子就是最基本的語言能力，這裡所謂的語言能力絕對不是簡單地指當地語文泰文而已，你更需要的是英文這個國際語言。許多外商或台商選擇落地泰國曼谷的原因，不單單只是看上其本國市場，最主要是希望利用泰國做為重要的生產基地，將產品與服務銷售到東協或世界其他國家，這時候如果你只懂泰文，競爭力何在？

「愛泰不能當飯吃」，當有生活與工作壓力的30幾歲7年級生想要前進泰國、前進新南向時，就必須要認真思考自己的實力。（Shutterstock）

2004年當我在泰國朱拉隆功大學學泰文時，當時租屋處房東介紹隔壁房的高中女生Pearl跟我語言交換，我們兩人就利用課餘時間中英泰三語練習。同年高中畢業後她順利進入泰國以英語授課的國際大學－易三倉大學（Assumption University）法律學系，主修商業法。大學畢業後兩年，2009年如願考上律師執照以及朱拉隆功大學法學院，2011年取得碩士學位，主修財稅法。之後進入法律事務所提供外籍企業財稅方面的諮詢，一年半之後被挖角到全球最大的鏡片公司－依視路（Essilor）泰國公司擔任該公司中南半島的法律顧問。四年之後再度被挖角到中資企業華為，擔任東南亞區域的資深法律顧問，一個月薪水超過20萬泰銖，一年紅利超過10個月薪水，開著一部白色BMW 1 Series，每天套裝高跟鞋的打扮，一副成功business woman的模樣，然而他才不過30出頭歲。泰文母語、英文流利，現在在努力學習中文。

作者與Pearl及日本友人於曼谷聚餐。（作者提供）

作者與Pearl合影。 （作者提供）

這幾年隨著中國經濟崛起，有許多中資企業進駐，選擇將東南亞的總部設在曼谷，加上一年約一千多萬名的中國遊客前來泰國旅遊，現在有越來越多的企業在徵人的時候都會加上熟悉中文的條件，所以，如果中文流利、泰文ok，再加上英文這個國際語言，你已經取得前進泰國的入場券。但一定要了解的是，並不是學會東南亞當地語言後就可以保證在當地順利找到工作。

自從政府推出新南向政策之後，坊間出現許多的報章雜誌、東協語言補習班等紛紛喊出要前進新南向，必須要學習當地語言（甚至還有人喊出學會東協語言你就擁有淘金利器這類荒謬的招生口號），這是沒錯，但沒有說清楚的是，要前進新南向，沒有當地語言的能力是萬萬不能，但有當地語言的能力並不是萬能。畢竟當地語言只是一個敲門磚，如果你連當地語言都不會，要前進新南向有困難度在（當然，如果你是國際型人才，可以透過流利英文當作工作語言就另當別論）。

第一把刷子是基本功，如果還要在泰國生存下來，你還需要第二把刷子，也就是你的專業能力。

今天在泰國的企業要聘請一位台灣人，根據法律規定，業主至少要負擔四萬五千元泰銖的月薪。如果你只有一把刷子的話，業主為何要聘請你？畢竟語言能力強者之人泰國一堆（很多泰國人從高中就開始學中文了，更不用說泰北孤軍後裔），中國也一堆（中國一堆泰語專業畢業的，且月薪還比台灣人便宜一萬泰銖），為何一定要請台灣人？那這時候你就需要第二把刷子。 如果你不夠實力可以進入外商打「世界盃」，至少希望能進入台商打「台灣盃」，若上1111台泰人才平臺（www.1111thai.com），可以看到為數不少的工作機會，人力需求大多是工程技術人員、財務人員、業務助理，或是中階管理人才。從上述Pearl的例子就可以看出，她除了有語言的第一把刷子之外，更重要的是具有第二把刷子法律專業，而且她還是泰國籍，企業聘用本國籍人士可以省去辦理工作簽證等許多的麻煩。因此，當泰國本土培養如此優秀的人才越來越多的同時，企業為何要聘請一位只有語言但沒有專業的員工呢？而這也是簡先生現在最主要的困境。

至於第三把刷子則是我個人認為最難的，就是在泰國生活與工作的能力。

對於許多的愛泰人士來說，認為在泰國生活工作一定很sabai sabai（輕鬆寫意），但想像歸想像，現實歸現實，旅遊與生活是完全兩回事，尤其是還要能夠與泰籍、台籍或外籍同事與主管共事，這種跨文化差異的適應更是難上加難。就我個人經驗而言，雖然去泰國已經不下50次，可算是資深的愛泰一族，但要我去旅遊短期工作ok，若要長期派駐，我覺得我應該會瘋掉。別的先不說，光是每天在曼谷搭乘交通工具，先要忍受計程車司機拒載，幸運上了車之後還要一直陷入在U-turn的塞車輪迴當中，大概就會讓我血壓飆升。如果搭捷運，三不五時還會遇到捷運故障，班距10分鐘，整個捷運站大排長龍的窘境。

在曼谷搭乘交通工具，先要忍受計程車司機拒載，幸運上了車之後還要一直陷入在U-turn的塞車輪迴當中。（aseanthai.net/）

除此之外，泰國一直被視為是全世界最幸福的國家之一，其中一個關鍵指標就在於泰國的低失業率，這也意味著泰國人不怕找不到工作，所以只要工作上不順心、不愉快、不爽，他很可能就選擇「轉換跑道」。上週才聽到一個真實的案例：一所曼谷私立大學的教授，就在拿到當月薪水的隔天，突然離職，丟下了尚在學期中的課程與學生，讓學校、系方與其他老師幫忙擦屁股（這位叔叔絕對有練過，小朋友請不要學喔！）。很難想像吧！試問如果今天你一直在幫別人擦屁股，可以忍受多久？

配合新南向政策，政府相關部會推出相當多計畫鼓勵年輕人前進新南向，包括：教育部的公費留學考試獎學金、留學獎學金甄試、學海築夢系列、青發署的深度研習計畫、經濟部國貿局貿易小尖兵系列。年輕學子對於前往東南亞短期實習交換很感興趣，以新南向學海築夢計畫為例，去（106）年首次補助1,266名學生到新南向國家進行職場實習，補助金額總計新台幣6,700多萬；今（107）年則補助1,676名學生共新台幣9,300多萬，比去年多出許多名額與經費。

但若是要去新南向國家留學，年輕學子則興趣缺缺。以留學獎學金為例，去（106）年首次特別設置「新南向國家」類別，錄取13人，佔所有錄取名單的6.5％（13/201）；今（107）年則錄取11人（其中在新加坡、紐西蘭與澳洲一組，預計選送10名，最後錄取10人；至於在扣除上述三國的新南向15國的組別，預計選送15名，最後只有3人報名擇優錄取選擇泰國的一人）佔錄取名單的5.3%（11/206）。至於在公費留學方面，106年公布的錄取名單中，一共有9名是新南向的名額，佔所有名額中的7.8%（9/115），其中除了3名選擇泰國、馬來西亞與印度之外，其他6名全是新加坡與澳洲。顯見年輕人在選擇主要的新南向留學國仍是以新加坡、紐西蘭與澳洲為主，對於前往較為落後的新南向國家留學一點也提不起勁。

佛光大學同學開心前往泰國進行新南向學海築夢計畫。（作者提供）

佛光大學同學開心前往菲律賓進行新南向學海築夢計畫。（作者提供）

儘管如此，還是建議年輕人在學期間多加利用政府資源，先進行一趟新南向的短期試點計畫，如果適應良好，先評估自己是否具有上述所說的三把刷子，再搭配政府的獎學金計畫前往當地留學，相信之後前進新南向的成功機率勢必大增。

簡先生，要不要考慮申請個新南向公費留學呢？（全劇終）