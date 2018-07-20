法操》不是所有「小便宜」都可以「貪」，小心已經觸法！

貪小便宜的心態，是人性的弱點。近日就有兩起因為貪小便宜而被檢察官起訴的案子，就讓我們來看看，究竟是怎麼樣的行為觸犯了法律呢？

◎法操司想傳媒

貪小便宜的心態，是人性的弱點。但並不是所有人都會貪小便宜，因為貪小便宜可能要付出的代價，可能一點都不便宜。除了可能會面臨賠償的問題，還有可能觸法，近日就有兩起因為貪小便宜而被檢察官起訴的案子，就讓我們來看看，究竟是怎麼樣的行為觸犯了法律呢？

吃到飽的店 自行打包外帶

根據媒體報導，一名婦人至1家吃到飽的麻辣鍋店用餐，拿了一堆食材，卻趁店員不注意時，把食材偷偷裝進塑膠袋內，共拿走2包牛肉片、2包火鍋料、2包王子麵、1個中華豆花。被店員發現後，報警處理。最後被檢察官以「竊盜罪」起訴。

竊盜罪，依據刑法第 320 條規定，需要「意圖為自己或第三人不法之所有」而「竊取他人的動產」。本案中，婦人表示，他並沒有想要偷店家的食材，是因為不想浪費，所以才打包，並不知道食材只供店內食用。但檢察官認為，雖然婦人有付錢消費，但因為店家的營業型態是「吃到飽」，而且店內有張貼「食材僅供內用」公告，所以還是將婦人起訴。

5分鐘離場不用錢 免錢停194次

根據媒體報導，一名男子利用停車場無人看顧，五分鐘內出場無須繳費的這一點，成功開車刷進停車場後，停好車後，在5分鐘內刷出；取車時，先在入口處刷入，在駕車去出口處刷出。在半年內成功臨停194次。最後檢察官以不正利用收費設備詐欺得利罪將男子起訴。

由於社會上自動化的設備越來越多，為了因應社會變遷，刑法特別增設了新的詐欺類型，這些詐欺的對象，不是人，而是機器，法條分別規範於刑法第 339-1 條（不正利用收費設備取財得利罪）、第 339-2 條（不正利用自動付款設備取財得利罪）、第 339-3 條條（不正利用電腦取財得利罪）。

什麼是「不正利用收費設備取財得利罪」，和一般詐欺罪有什麼不一樣呢？指的是意圖規避給付費用，而以不合機器本身所定的使用規則，操縱自動化設備以取得他人之物或財產上不法利益的行為。這樣的行為和一般詐欺罪的性質其實相似，但因為全程機器都是自動化的運作，並沒有人為的介入，所以並沒「人」陷於錯誤。在本案中，男子利用停車場的自動收費設備，規避了給付停車費用。

貪這樣的小便宜，有需要動用到刑法嗎？

過去《法操》曾撰文分享一個案例「要買不起120元壽司的人捐5千元，檢察官想逼死誰？」，討論案件是否該因「微罪不舉」而職權不起訴。本次討論的兩個案例，檢察官都依職權起訴了。但只是輕微的財產損失，是否應該屬於微罪不舉，而職權不起訴呢？

檢察官之所以有職權不起訴的權限，其實就是從「微罪不舉」而來。在檢察官依其偵查所得的證據，雖足以認為被告有犯罪嫌疑，並且具備訴訟條件及處罰條件，但因為其情節輕微，顯可憫恕，認為以不起訴較為適當時，得為不起訴處分。

在停車場案中，雙方本來有進行和解，但因為和解金額談不攏，所以檢察官才起訴。而吃到飽案，則是從現有的資訊中，無法判斷是否有先行和解程序，但從報導中，我們可以看到婦人的犯後態度與「120元壽司案」的婦人有很大的不同。先是以不知道不能外帶做為沒有竊盜意圖的藉口，但在各式吃到飽店家氾濫的台灣，相信吃到飽不能打包外帶，是生活的基本常識，也是符合基本邏輯的推理。

雖然即便符合犯罪的構成要件，事後檢察官也有可能因為「微罪不舉」而職權不起訴，但還是要提醒民眾，在日常生活上，應該遵守法律的規範，否則因小失大，得不償失。

本文經授權轉載自法操：不是所有「小便宜」都可以「貪」，小心已經觸法！