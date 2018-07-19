一級嘴砲》雲林蒜頭生態大剖析

這一波「以大蒜之名」的謠言散佈，是否假借攻擊藍營的對手，實際上卻是綠營內部的互揭瘡疤？不過，可以確定的是，今年不論是種植蒜頭的、收購蒜頭的，只能勒緊褲袋過日子。

一級嘴砲技術士

大概是選舉將至，有些人利用農業議題來鬼扯連篇。例如網路上有篇文章影射雲林張家壟斷蒜頭市場，雖然該作者以人格保證句句實言，但我是看不出來該作者的人格一斤值個多少錢？從年初開始，一群台北人在網路上說著雲林的張家如何十惡不赦，如何壟斷蒜頭的交易，造成農民難以維持生計…，但說也奇怪，在雲林蹲了這麼久，我們怎麼不知道張家做起了蒜頭生意？

引發地方農民討論的文章截圖。（作者提供）

文中提到「進口蒜頭」與「13元的收購價」。2017年11月15日，農委會找來了財政部與台灣銀行，辦理了一批3,520噸的大蒜進口案，這個大蒜進口案的均價就是每公斤13元。近年台灣蒜頭的交易價約為20元，許多盤商與農民契作收購是以25元，今年進口蒜頭13元的消息一走漏，還有誰願意以20元的價格向本土農民收購？而契作的盤商更是倒楣，收1噸賠1噸，收10噸的就要準備跑路。

許多盤商與農民契作收購是以25元，今年進口蒜頭13元的消息一走漏，還有誰願意以20元的價格向本土農民收購？（本報資料照）

另外，以往的蒜頭進口皆是從西班牙或是智利，單價較高，進口的時間也與台灣的蒜頭產季錯開，對本土蒜頭影響較小。但2017年11月這批大蒜進口改由埃及與印度採購，不但價格更低，時間更與本土的蒜頭產季重疊，直接造成本土蒜頭市場的崩盤。

所謂的「進口蒜頭」與「13元的收購價」，始作俑者是農委會與農糧署，張家大概長的不討喜，躺著也中槍。

文中提到又提到某間「生技公司」。 這間生技公司指的是哪一間？大家不用猜，各位在Google上搜尋「國宴、蒜頭」，應該都能夠找到這間公司。這間生技公司，不但提供了2016年蔡英文總統國宴上的蒜頭，也是雲林縣政府標榜的績優廠商，出國參展也少不了他們的份。今年的食品展當中，該公司也在台灣館裡頭陳列展示。如今卻成了某些人口中的惡質廠商，我實在搞不懂這位作者到底是跟雲林的張家有仇，還是跟蔡政府結怨甚深？

2018台北食品展的台灣館有該公司的進駐。（作者提供）

再說，這間生技公司每年約需18公噸的蒜頭作為加工原料，折合約1公頃左右的蒜頭種植面積，占了全台灣蒜頭總量的0.03％，這麼點量的小廠說要影響蒜頭市價，我想這已經不是作者的人格有問題，而是算術有問題。

台灣的蒜頭一年一收，產地從南彰化一路到北嘉義，雲林縣為最大宗。業界戲稱蒜頭有四大盤商，其中最大的三個都在雲林。有趣的是，這三個都是綠營候選人的金主。另外，2017年農委會辦理的蒜頭進口案共有13間廠商承標，其中有3間廠商來自同一個負責人，承攬了四分之一的大蒜進口量，負責人還是綠營後援會的團長。

看到這裡，我不免要懷疑這一波「以大蒜之名」的謠言散佈，是不是假借攻擊藍營的對手，實際上卻是綠營內部的互揭瘡疤？不管是哪一個，今年不論是種植蒜頭的、收購蒜頭的，咱們的農民無法插手政治角力，只能勒緊褲袋過日子。