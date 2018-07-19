自由開講》用這種方式來比較不同時期的經濟表現 經濟學老師的眼淚都快流成河了

◎魏國浩

數字不會自己說話，說話的都是人們。這年頭拿著幾筆數據，用自以為科學，實際上充滿偏見的詮釋來形塑自己專業形象的，有如過江之鯽，而今日看到國內某份老牌經濟類報紙的社評，單純用經濟成長率的大小來比較每一任總統執政下的經濟好壞，簡直不敢相信，這種任何一個經濟系的大學生都知道不正確的解釋方法，居然會出現在這份長期以經濟專業報導自居的老牌大報社評中，只能感嘆紙本媒體的景氣，真的很不好。

就拿今天這份報紙的比較方法來說，首先它們利用國際貨幣基金（IMF）的資料，得出從1992年到今年2018，李登輝、陳水扁、馬英九，乃至於蔡英文四任總統的平均經濟成長率表現，分別為6.04%、4.23%、2.79%、2.03%，所以這份報紙據此得出一個結論：蔡英文總統的任內，經濟表現最差。

以去年來說，經濟成長率2.86%已經是三年來最佳了，實在沒有什麼必要再來唱衰自己。（資料照）

這種純粹比大小的數字遊戲誰都會做，但經濟成長率的表現好壞，如果只需要這樣，那全世界的經濟學家大概都沒工做了。李登輝、陳水扁、馬英九，這三任總統都做了八年，蔡總統呢？連四年都還沒做完，拿一個一任都還沒做完的總統來跟前面三個分別當完兩任的總統們來比較，比較基準先天就不同，怎麼還能進行後續的推論呢？

就算撇開比較基準不同這一點來看好了，台灣的人均GDP在2011年正式突破兩萬美元大關，而更早之前，其實在世界銀行、美國中央情報局、以及這篇社論資料來源的國際貨幣基金的評估報告中，台灣大約在2000年前後就已經擠入已開發國家之林，而已開發國家的共同特徵，就是經濟成長率的增長腳步放緩，不會有突然大幅的上升或是下降，除非有特別的外在因務影響，這就是一個成熟經濟體的特徵，而對比今天這份社論中提出來的數據，從李登輝八年開始，一路經過陳水扁及馬英九各八年，到現在蔡總統的第一個四年，經濟成長率的增長趨勢確實符合已開發國家的特徵，這是必然的現象，實在是不太清楚為什麼這篇社論可以把自然現象與執政不力，民進黨不會拼經濟畫上等號？

不過大概是為了更加捍衛自己的論點，這篇社論接著把同期南韓的經濟成長率拉進來一起比較，結果又發現了一個「驚人」的事實，從李登輝到蔡英文四任總統任期內與南韓的差距，分別是0.73%、-0.90、-0.22%、-0.94%，除了李登輝任期內贏過南韓，後面三任總統的經濟績效全部被南韓比下去，但這篇社論似乎刻意要避免打擊國民黨的自信，還想挫挫蔡英文總統的威風，所以在後面補上一句：「第三期馬英九政府的表現超越了前後兩個民進黨政府，陳水扁政府表現接近蔡英文政府，但後者還是最差。」，真是辛苦這篇社論的作者了，如此苦心孤詣，實在令人敬佩，但我們實在忍不住要提醒一下這家報社，你們記得在1998年發生了什麼事嗎？

1998年的亞洲金融風暴，整個亞洲一片哀鴻遍野，而南韓正好是重災區，如果看看歷史資料，可以發現，南韓的經濟成長率，1997年還有約5.9%，1998年卻變成將近-5.5%，不僅把前一年的經濟成長全部吐回去不說，還往下又跑了一段，然而蹲的越低就跳得越高，如果基準點比較低，只要有一點成長，比率看起來數字就會不錯，反映在南韓的經濟成長率上，亞洲金融風暴的隔二年也就是1999年與2000年，居然分別出現了近11.5%及9%的經濟成長率，而同時期的台灣，由於當時的中央銀行總裁彭淮南先生操盤，讓台灣遠離金融風暴的暴風圈，所以經濟成長率還是維持將近4%的成長率，然而到了2000年，碰上美國網路泡沫化，台灣科技與金融業受傷慘重，使的2001年，台灣的經濟成長率倒退成-1.3%左右，就這樣一來一回之下，李登輝任內台灣的經濟成長率贏過南韓，而陳水扁任內卻輸給南韓，是相當合理的，同樣的道理，2008年美國次貸金融風暴，連帶的也使台灣與南韓的經濟成長受到影響，但數據上顯示，2009年，台灣的經濟成長率是-1.57%，但同時期的南韓，經濟成長率還保持0.7%的增幅，用這個角度來看，馬英九任內的經濟績效，似乎也沒有這篇社論說的那麼好，但我們也不會去批評馬英九不會拼經濟，因為在這個全球化的時代，任誰碰上這種國際性的金融事件，都是難以抵擋的，只不過硬要扯到蔡總統的經濟表現比較差，這就相當牽強了。

其實，去爭論誰比較會拼經濟，都是無謂的，而用這種比大小的國小數學來解釋經濟表現，那更是十足不尊重專業的表現，用現在的話語來說，這樣的評論，其實某種程度上，就是一種「假新聞」。台灣的經濟表現真的比大家想像的要好，以去年來說，經濟成長率2.86%已經是三年來最佳了，實在沒有什麼必要再來唱衰自己，難道我們經濟表現不好，是一件值得歌功頌德的事嘛？

（智庫研究員）

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