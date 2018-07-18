紐約地途》即將再起的南街海港

2012年的珊迪颶風所帶來七英尺高的淹水，嚴重損壞南街海港區的所有建築，2018年夏天，整個南街海港的靈魂所在的17號碼頭，終於要以全新的面貌和紐約客相見了。歷經繁榮、沒落，再到面目一新，南街港區就象徵著紐約這個城市總能在許多困境之下，脫胎換骨，重新站立。

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還在唸書的那些年如果有親友來紐約探訪，有三個地方是一定會帶去參觀的：一、時報廣場，二、帝國大廈，三、南街海港。

那時候的時報廣場沒有後來設置的行人徒步區，百老匯大道與第七大道車流不息，觀光客把不是太寬廣的人行道擠得水泄不通，想要找一個點拍照都不是太容易。而帝國大廈頂樓看紐約市景雖是難得的體驗，不過不便宜的門票和冗長的排隊時間，對窮留學生來說都讓整個參觀過程多了一點不順暢之感。只有在曼哈頓下城的南街海港（South Street Seaport），即使一樣隨時擠滿了觀光客，但因為有17號碼頭的購物商場和美食廣場，加上碼頭靠河的平台可以坐下欣賞東河美景，是可以一去再去的地方。我想在2010年前曾經造訪紐約的人，大多數都會有在17號碼頭，以東河上的布魯克林大橋為背景的觀光照。

南街海港的舊17號碼頭屋台曾經是無數觀光客拍照留影的熱門景點。（圖：作者提供）

南街海港的區域主要涵蓋了富爾頓街（Fulton Street）的舊城石磚街道（cobblestone）商圈，和隔著南街伸入東河的15，16號與17號三個碼頭，還有紐約歷史最久的魚市場富爾頓魚市場（Fulton Fish Market）。來到這一區，尤其是夏天時，空氣中都會瀰漫著些許的魚腥味。雖然不是太好聞，但卻也成為南街海港一個另類印記。主要景點的17號碼頭綜合商業建築是八零年代初期為了振興紐約的觀光事業，並且整頓富爾頓魚市場附近長期治安不好的困境而興建。長年停靠在16號碼頭1885年建造的鑄鐵帆船Wavertree號與17號碼頭1907年建造的照明引導船Ambrose兩艘船隻不僅本身都變成一座南街海港的歷史博物館，也成為那裡最顯著的地標。許多參觀自由女神和遊紐約水道的觀光船選擇在這兩個碼頭為基地讓遊客們上下船，加上各式吸引遊客的街頭表演與賣紀念品的街頭攤販，週末假日來這裡總是人滿為患。

固定停泊在16號碼頭與17號碼頭的Wavertree（上）和Ambrose（下）兩艘超過一百年船隻是南街海港的水上地標。（圖：作者提供）

雖然一直是紐約熱門觀光景點之一，2001年911事件讓整個曼哈頓下城的商業低迷好幾年。2005年時富爾頓魚市場因為在當地的建築老舊，而且隨著紐約市對漁獲需求越來越大而導致空間不敷使用，於是整個魚市場搬到布朗克斯區的杭特點（Hunt’s Point），舊建築則是荒廢至今尚未處理。而且因為每年來南街海港的觀光客太多，碼頭上的木板步道在一二十年後便顯得老舊破損。雖然東河美景依舊，布魯克林大橋仍然矗立，南街海港變成幾乎只有觀光客才會來的地方，許多紐約客把她當成和時報廣場一樣，唯恐避之不及。在逐漸走向蕭條的情況下2012年的珊迪颶風所帶來七英尺高的淹水，嚴重損壞附近地區的所有建築，像是給家道中落的南街海港商圈最後一擊，這裡終於要面臨全部重建的規劃。

從布魯克林看過去的南街海港舊17號碼頭，在珊迪颶風侵襲後因為損害嚴重已經完全拆除重建。（圖：作者提供）

同屬南街海港地區的15號碼頭在珊迪颶風來襲前一年就重新規劃改建成一個雙層景觀公園，因為是公園綠地和餐廳，因此修復的速度較快，在2014年就又開放使用。富爾頓街舊城商圈則是以新的服飾品牌店家和餐廳，還有邀請藝術家設置大型裝置藝術與夏日戶外電影欣賞等活動來吸引遊客，算是南街海港重建計劃第一波。而整個南街海港的靈魂所在，17 號碼頭，終於在颶風侵襲六年後的2018年夏天也要以全新的面貌和紐約客相見了。

15號碼頭（上）和富爾頓街舊城商圈（下）是南街海港這個地區重建計劃最先完成的部分。（圖：作者提供）

雖然這個耗資七億多美元的17號碼頭主建築體在去年底已經完工，但內部室內空間部分今年春天才陸續完成。日前剛好是紐約City of Water Day活動，這也是17號碼頭在八月初即將正式開幕之前一次可以到這個由紐約名建築事務所SHoP Architects所設計的現代建築先睹為快的機會。這個有著電腦控制LED燈玻璃外牆的四層樓建築除了保有原先給零售業者的空間外還有以奢華設備著稱的iPic戲院。三樓則是專屬美國體育頻道ESPN紐約總部的攝影棚，因為有不小的碼頭腹地，可以預期ESPN未來會在這裡舉辦許多體育相關的宣傳活動。另外可能是最吸引紐約客或是未來觀光客的亮點是建築屋頂的開放空間，將提供民眾完全無障礙的視野來觀看以前會被建築屋頂部分遮蔽的東河景觀。同時也會在特定日子變身成為一個屋頂演唱會場地，目前從七月底到十月底三個月之間已經有二十一場演唱會或大型脫口秀將在這裡舉行。

全新17號碼頭將於八月初正式開幕，提供紐約客逛街，餐飲，影視娛樂等多功能的商業空間。（圖：作者提供）

一個觀光取向的商業空間自然也少不了知名餐廳進駐。米其林三星主廚Jean-Georges Vongerichten會在這裡開一間佔地達一萬平方英尺的高級餐廳，紐約餐飲名人David Chang和Andrew Carmellini 也都會在此設點。屋頂部分也會挑選許多近年在紐約美食廣場受歡迎的連鎖餐飲店家增加民眾用餐的選擇。碼頭北側的戶外平台則有海尼根酒吧，讓酒客們在布魯克林大橋的美景當下喝酒聊天。

新的17號碼頭將有多家知名餐廳進駐，也有戶外酒吧。（圖：作者提供）

其實有這麼多商業餐飲服務，來17號碼頭最想要做的事應該就是在面河處找個地方坐下來吹吹有點鹹味的海風，看看東河上過往的船隻，放鬆一下。即使週遭還是會有熙攘的人群，這樣的美景足以讓人把所有的吵雜變成一種不會注意的背景聲音，獲得片刻休息。新建的碼頭也設置許多有設計感的木椅和裝置藝術，增添幾許都會氣息。

南街海港的17號碼頭雖然是一個高度商業的空間，遊客們還是可以在這裡休息賞景。（圖：作者提供）

許多紐約當地媒體已經預測一但17號碼頭在八月正式開放之後，會如同之前的高線公園和前幾年開放的紐約世貿交通轉運站Oculus一樣，馬上就會成為紐約市最夯的觀光景點。現在經過南街海港時已經可以看到多年前滿滿成排的賣紀念品的小販，又都回來了。雖然可以想像之後這裡會充斥著觀光客，但想到這個初到紐約時記憶較深的景點或能回復當年榮景，不也象徵著紐約這個城市總能在許多困境之下，脫胎換骨，重新站立。未來如果又有親友來訪，南街海港應該會重回我的必訪名單之內吧。