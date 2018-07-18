自由開講》可恥的「吸奶法官」

◎展昭

有「妻妾成群」、「吸奶法官」渾號的台中高分院前法官胡景彬，6年前「賣案」收賄300萬元，最高法院今年4月判刑16年定讞，已入獄；他另有4600萬財產來源不明案被判刑4年6月；台中高分院今年5月裁定兩案合併應執行刑18年6月，胡景彬在獄中認為刑期太長，提出抗告，最高法院今認定量刑並未違背法令規定，駁回抗告，胡景彬的刑期確定為18年半。

有「吸奶法官」諢號的台中高分院前法官胡景彬，法官任內「賣案」收賄、財產來源不明，兩案合併應執行刑十八年六月。（資料照）

眾所周知，類似這種不肖司法官，實在不勝枚舉，自以為有一點權力，掌握民眾生殺大權，就可以胡作非為，這種德行不就是傳承自國民黨嗎？畢竟兩蔣以前就以為自己在當皇帝，不只擁有行政權，也有司法權，任何政治性審判都要先過他們那一關，所以白色恐怖冤死者無數，這種人至今還有人懷念與崇拜，莫非頭殼壞掉不成？那麼多獨裁者銅像、街道名與紀念館，只有野蠻且愚蠢的人才會這麼做。

長久以來，台灣不只有政治法官，還有恐龍法官與紅包法官，主要原因是政治不民主，司法沒獨立，司法官養成教育草率所致，如今政治民主了，但是司法獨立了沒？司法官養成教育完善嗎？歐美國家對司法官養成教育很慎重，學員先要具備大學學歷資格，其次在研究所修習法律專業，通過資格考後先從見習律師做起，有幾年經驗後才可以考司法官，哪像我們大學法律系畢業後就可以直接考司法官，以致「乳臭未乾」、只會讀死書與考試、沒有社會經驗的恐龍與紅包司法官一堆。

更惡劣的是，以前有許多軍法官通過旋轉門就可以輕易轉成司法官，而我們的軍法官素質為何？從當年美麗島事件大審可以看出來，居然有法官說遊行示威就是「匪諜」，拿棍棒打人就是「叛亂」，誰知拿棍棒打人的人是否栽贓嫁禍？畢竟國民黨常常幹這種事。當時阿扁擔任黃信介辯護律師，曾當面嗆法官說：「如果一個政府可以被拿棍棒的人叛亂成功，證明這個政府也未免太爛了！」

如今胡景彬貴為司法官，私下卻放高利貸，不法財產無數，妻妾成群，還不時上酒家抱酒家女「吸奶」，真是老不羞，如果不是國民黨長期縱容與包庇，可能如此嗎？這種法官可能也曾經為國民黨「立功」，如遵照國民黨指示，從事一些政治性審判，如同扁案或宇昌案一樣，否則胡某人可能荒唐這麼久才被曝光嗎？這對一些正派司法官如何交代？

樹德務滋，除惡務盡，像這些紅包或恐龍司法官，都應嚴格考核，不合格就淘汰。正本清源就是司法官的養成教育，應效法歐美日等先進國家，從嚴審核。胡景彬不只要被關，財產也應充公，才能彰顯社會正義。

（教師）

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