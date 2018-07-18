胡，怎麼說》香港天蠶變-政黨變黑的，黑幫變白的！

繼以未合法宣誓效忠中國為藉口，剝奪香港人民選出的六位立法會民主派議員資格之後，中國香港政府再祭出狠辣毒手，要以「國家安全」為由，政治無限上綱，封殺主張港獨的香港民族黨。

中國香港政府再祭狠辣毒手，要以「國家安全」為由，政治無限上綱，祭出對付黑道幫派、古惑仔的「社團條例」，封殺主張港獨的香港民族黨。圖為7月1日香港主權移交21周年，香港中文大學學生穿著囚衣，聲援入獄的異議人士。（歐新社）

這次中國港府祭出的法律是「社團條例」，是港府對付黑道幫派、古惑仔的法律，類似台灣的組織犯罪防制條例，竟然用來封殺政黨。

說白了，在中國治下的香港，政黨主張港獨，就會被打為黑幫，即使只是和平發表言論、結社宣示政治立場，並未有刑事犯罪，也一律以打擊黑幫、黑道分子手段處置。至於真正的黑幫，只要效忠中國，反而沒事，就像香港民主派人士反諷的，祭出社團條例，沒滅掉半個黑幫，卻先滅掉政黨！

香港的遭遇如移來台灣，台灣不幸被中國統一，最簡單直接的描述就是，高舉促進統一大旗的黑道幫派，翻身成為「白道」（白狼當然也變白的囉），現在台灣的政黨，包括民進黨及所有獨派政黨及主張台獨人士，都會被打為「黑幫」，這將是什麼黑白顛倒的鬼世界？

香港保安局擬用《社團條例》來廢除以港獨為目標的民族黨；說白了，在中國治下的香港，政黨主張港獨，就會被打為黑幫；至於真正的黑幫，只要效忠中國，反而沒事；政界人士指出，這條例是用來對付古惑仔，港府沒滅掉半個黑幫，先滅政黨。（歐新社）

中國國民黨別高興太早，捍衛「中華民國」如果是喊真的，也可能被打為在搞「兩個中國」式獨立的準黑幫，除非你們喊假的，嘴巴喊中華民國，實際上已向中華人民共和國屈膝臣服，否則也難幸免！

中國在香港搞的就是，以專制集權操控法律的手段，把政黨打成黑幫，再以追剿黑幫手法做政治追殺。香港經中國操控的天蠶變結局就是，民主死了，自由亡了！這不叫暴政，什麼才叫暴政？！