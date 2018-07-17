逆思》城中金石堂專題（下）：說了再見以後──百年洋樓，何去何從？

隨著科技發展、網路興盛，讀者購書習慣逐漸轉變。近年來，紙本書產值直線下滑，衝擊實體書店的經營。雖然金石堂在困境中試圖重振書街榮景，於2013年斥資2000萬整修城中店、加強建物結構並突顯其百年風貌；同時也與重南書街促進會有多次合作，免費提供場地、協辦活動，但往日榮景仍不復見。屋主決定不續租後，城中金石堂最終必須吹起熄燈號。

◎文／劉彥良 編輯／黃詩涵

圖／城中金石堂現況（梁芊嬅攝）

金石堂城中店在經歷數次改建後還保有哪些特色？書局撤守後，百年洋樓可能面臨哪些發展機會或難題？先讓我們踏入城中金石堂巡禮一回，再一同思考這棟建物的未來吧！

上集傳送門：城中金石堂專題（上）：跨越一世紀的文創伸展台

在新舊融合的洋樓裡，感受跨越百年的心跳



圖／圖為福田吳福店側之騎樓，下圖為西尾商店側；對照兩圖，明顯可見不同的建物風貌（劉彥良攝）

圖／圖為西尾商店側，上圖為福田吳福店側之騎樓；對照兩圖，明顯可見不同的建物風貌（劉彥良攝）



現在的城中金石堂，處處充滿驚喜。騎樓拱柱未因左右兩棟建物合併改建遭受破壞，其間距與柱體仍維持日本時期的設計，從上圖可見福田吳服店與西尾商店兩棟建物不同的騎樓風貌。入口處也頗具巧思，大大的城中店門牌旁還有一塊小木板，下記錄日本時期西尾商店的地址，展現金石堂城中店新舊並存的文化特色。

圖／城中店新舊並列的門牌（劉彥良攝）

走進書店內部，可見二樓書架間刻意外露的紅磚結構，以透明玻璃維護著，保留建物的歷史風貌。三樓則劃設生活學堂與咖啡廳，咖啡廳靠窗側設有三個隔間座位，除了能在此欣賞風景外，在座位內抬頭一望，即可見到唐破風的建築遺跡。而從對街望向金石堂，其弧形山牆的殘留線條仍清晰可見，為日本時期建築的重要特色。

圖／金石堂二樓可見刻意外露的紅磚結構（劉彥良攝）

圖／金石堂二樓可見刻意外露的紅磚結構（劉彥良攝）

圖／三樓咖啡廳可見百年建築的痕跡（現況：劉彥良攝；對照舊景為文史工作者凌宗魁提供）

圖／三樓咖啡廳可見百年建築的痕跡（現況：劉彥良攝；對照舊景為文史工作者凌宗魁提供）

圖／三樓咖啡廳可見百年建築的痕跡（現況：劉彥良攝；對照舊景為文史工作者凌宗魁提供）

圖／三樓咖啡廳可見百年建築的痕跡（現況：劉彥良攝；對照舊景為文史工作者凌宗魁提供）

生活學堂位於原西尾商店的範圍內，金石堂利用此空間定期舉辦各類講座、新書發表會。生活學堂四周的牆面為作家簽名牆，許多代表性文學作家與已故紀錄片導演齊柏林皆曾在此留名。他們的字跡陪伴著這座建築，共同見證臺灣文學、動漫、部落客等次文化、以及影視產業等發展。只可惜這些磚造牆面上的珍貴簽名無法移地保存，目前金石堂已將牆面拍照建檔，未來有機會將以數位複製重現簽名牆原貌。至於建物中的真跡，將由下任承租戶或屋主決定是否留存。

圖／生活學堂內的作家簽名牆（劉彥良攝）

圖／生活學堂內的作家簽名牆（劉彥良攝）

圖／生活學堂內的作家簽名牆（劉彥良攝）

金石堂店內琳瑯滿目的新書為人們帶來嶄新視野，作家簽名牆承載著文化發展的能量，而隨處觀察即可見的歲月痕跡，讓人感受到這棟建物的百年時光的淘洗後仍活力充沛。

此棟建築若有機會獲得保存，除了可以延續百年洋樓的故事，也會對金石堂城中店所在地區的商業及文化發展產生影響。以下讓我們從起點城中金石堂向外擴展範圍，探討建物所在街區擁有哪些發展潛力。

從「走入歷史」到「召喚歷史」──讓舊城區成為新亮點

目前有愈來愈多商旅進駐重慶南路、博愛路等地，因此在城中金石堂宣布閉店後，有不少報導指稱重南書街正逐漸轉變為商旅街，代表昔日文化榮景將走入歷史。真是如此嗎？

當事物消逝，我們常以「走入歷史」委婉代指「結束」。然而，若「走入歷史」可以不再只代稱「消失」，而是成為人們身體力行的動詞，我們便能藉由看似陳舊、沒落的遺跡中召喚歷史，進而在從中找尋全新的發展可能。

圖／由城中金石堂延伸出的街區地圖（截自google map）

自城中金石堂所在之處向周圍街區延伸，可見其何以具備讓人「走入歷史」的潛力。沿著重慶南路向北走，與漢口街交接處為「臺灣商務印書館」，雖內部已改建為商旅，但立面仍保持原商務印書館的樣貌，見證上海人到臺北落腳重南書街的重要歷史。

圖／商務印書館原址（梁芊嬅攝）

沿漢口街向西行會到博漢相機街，已在城中發展逾百年的攝影器材業至今仍於此群聚。目前街上店家的招牌統一加裝底片樣式的外框，成為臺北特色街道之一。

圖／博漢相機街（梁芊嬅攝）

博愛路與衡陽路交界處則是台灣第一家百貨公司──菊元百貨，1932年菊元百貨落成時為臺北第二高樓，高度僅次於總督府，擁有「七重天」美名，可說是臺北商業發展與流行文化的代表性建築。

圖／原菊元百貨，建物結構尚存，將外牆玻璃帷幕及瓷磚卸除後即可見原有立面（現況：梁芊嬅攝；原貌：引用自文史工作者凌宗魁臉書）

圖／原菊元百貨，建物結構尚存，將外牆玻璃帷幕及瓷磚卸除後即可見原有立面（現況：梁芊嬅攝；原貌：引用自文史工作者凌宗魁臉書）

再從菊元百貨沿衡陽路走回金石堂，目前衡陽路上仍有幾棟保存相當完整的街屋，或以日本時代立面進行意象復原的大樓。筆者認為，若經妥善整合規劃，重現榮町的繁榮景象並非不可能。

圖／衡陽路部分街屋群因大火焚毀，僅存圖右為原有建物結構，左方則為意象復原之立面（梁芊嬅攝）

圖／衡陽路上的百年街屋，現具有歷史建築身分（梁芊嬅攝）

產業變遷過程中，商旅興起看似掩蓋了此處原有的文化，但若能結合商業發展與歷史文化，也可能為街區帶來轉機。機場捷運開通後，博愛路、重慶南路等街區鄰近北門與臺北車站，往西連接西門町，是交通與觀光地的重要樞紐。成長中的商旅產業，讓人們在連結點上不只轉乘路過，更提供了「駐留此地」的機會。

城中金石堂一帶，由衡陽路、重慶南路、漢口街、博愛路構成的長方形地段，同時涵蓋日本時代的時尚潮流、商業文化，及存續至今的圖書出版與攝影產業。城中金石堂的建物同時具備攝影器材店與書店的雙重歷史身分，在未來建物使用上若能善加利用其內涵，與書街及相機街有所合作，不只能重現百年建物的文化風采，也能讓街區產業擁有新的活力。若能再將街區內其他具有歷史意義的街屋群整合，做出妥善規劃與經營，吸引留宿商旅的外縣市、甚至海外旅客走入臺北城，即可感受其百年文化歷史。這樣一來，此區將不再只被視為沒落的商業區與交通轉乘點，而是結合文化、藝術、商業與歷史的城市新亮點。

可惜的是，現實層面有不少考驗尚待克服。該處建物情況、政府規劃與民眾對文化資產的看法等，都將決定城市歷史的存續與未來發展。

城中文資錯綜複雜的三角關係

城中地區文資保存所面臨到的關卡，分別是殘存街屋分布零散、地主心態與執政者考量。如此錯綜複雜的三角關係，使該區每棟街屋皆面臨難以預測的命運。

臺北城中跨世代的繁盛背景，讓此地承載許多故事，卻也是造成地貌急速變遷的兩面刃。1980至90年代，臺灣商業興盛，許多金融業選擇在此落腳。不少日本時代的建築被改建成商辦大樓，當地留存的街屋與許多新建築交錯參雜，零散的歷史建物也較難劃出明確的範圍進行維護。另一部分，北市府在西元2000年便將衡陽路、博愛路與重慶南路列入都更的計劃區。除了少數幾棟已有文資身分的建物，若要拆除這些地區的舊建築皆難以管控，這也使得該區的街屋保存任務更加嚴峻。

圖／被商辦大樓截斷的原日進商會，下圖方為建物原貌（現況：梁芊嬅攝）

圖／被商辦大樓截斷的原日進商會建物原貌（舊照取自臺灣大學圖書館）

圖／臺北市政府於民國89年公告都更之區域，星號處即為城中金石堂所在地。

此外，保留街屋可能為地主帶來相對剝奪感，這是討論相關議題時必須同理之處。若要保留未被改建為大樓的古建築，可能會讓地主覺得不公平。雖然現行文資法規已明訂由容積移轉等方式補償地主損失，但位處交通與政經中心的黃金地段，其價值對地主而言難以真正彌補。保留街屋的配套措施，無疑是文資保存案的一大難題。

零散的街屋分布、地主的剝奪感與市府早已劃定的都更區域，使城中地區執行系統性文資保存規劃顯得耗時耗力，又有擋人財路之嫌。這也影響了現今執政者對文化營造的思維。地方首長4年一任，使無法於短期內看到成效的歷史街區規劃被排除於施政優先考慮中；況且執政團隊輪替後的政策延續也是問題。

儘管文化營造的路途充滿挑戰，但一座城市的「價值」，絕不只在它擁有多少高聳的新建築，其歷史與人文風貌，更是不可或缺。有句話說，臺灣最美的風景是人，但如果有一天我們走進臺北舊城區，卻看不見人們在此成長的歷史足跡，這不只意味著一座城市遺失了故事，我們也同時失去了人我、人地間的連結。文化發展不能只是四年一期的短淺規劃，這座清代建立的臺北城、跨越日本時代至今的臺北城中，需要我們用更宏觀而長遠的角度看待。

金石堂城中店的結束固然令人惋惜，但不捨之餘，我們更應藉此進一步思考如何從它出發讓舊城區翻新、重生。「翻新」並不代表要消除所有歷史軌跡，而是將既有文化資產進行統整、規劃，賦予新意。如果我們相信臺北確實是一座光榮的城市，那麼這些走過繁華、充滿故事的建築與街巷，絕對有資格再次閃耀。

本文經授權轉載自逆思 城中金石堂專題（下）：說了再見以後──百年洋樓，何去何從？