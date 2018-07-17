自由開講》年改造成均貧？侯友宜的「李來希化」

◎陳宜廷

日前民進黨的年金改革廣告指出，過去十多年來，陳水扁、馬英九都曾宣示要推動年金改革，馬英九更曾說「今天不做，明天就會後悔」，但只有蔡政府真正完成這個艱難的任務。廣告推出後，卻遭國民黨新北市長參選人侯友宜痛批「年改會造成均貧」、「製造階級對立、世代衝突」等。作為退休後可月領七萬以上，又可年收幾千萬房租的侯友宜，說出年改是「均貧」、「鬥爭」，聽在認真工作卻只能月領三萬、買不起房只能租屋的年輕人耳裡，真是情何以堪！就像李來希說自己吃4菜1湯、披薩是「縮衣節食」一樣，讓人不禁納悶像侯友宜、李來希等反年改的退休高官，是不是平常都吃鮑魚度日？月領七萬就會導致「均貧」、不能每個月出國旅遊？

年改造成均貧？侯友宜（右）的「李來希化」。李來希（左）（資料照）

年金改革雖造成軍公教退休金減少，但是為了讓現在已經很辛苦的年輕人，未來還能領得到退休金。侯友宜卻說這會造成「所有人均貧」，難道讓政府拿年輕人納的稅給軍公教當退休金，讓一部分人富起來，每月出國旅遊、炒房地產，就不叫均貧了？更何況，侯友宜跟李來希一樣是十二職等以上的高官退休，就算在改革後也可以月領七萬退休金（還未計入18%優存），即使到十年後，仍可以月領五萬以上的退休金，再加上侯友宜家裡的房地產每年收租幾千萬元，減少個兩萬退休金就會造成均貧？也難怪網友會酸「跟五億侯探長比，大多數人的確是貧窮」。

有蝦有肉有甜湯，這樣還吃得爛？北宋公務員蘇東坡被貶後，吃羊碎肉就爽到不行，請顧慮一下他人感受好咪。（翻攝自李來希臉書）

侯友宜說年改會造成階級對立、世代衝突，但他多年來當包租公，每年還讓學生宿舍租金調漲5%，這種靠著家裡的房地產苛待弱勢學生、獲取暴利的行為，才是階級對立、世代衝突的來源。以侯友宜上億的身家，在他的認知裡，年輕人遇到的困境，買不起房、不敢婚育等，應該都是難以想像的，畢竟侯家小孩4歲就當包租婆，跟連勝文4歲就當自耕農一樣，第一份工作就是當自家公司大股東。相比之下，一般年輕人月收入還不到侯友宜、李來希的退休金的一半；只能租房窩居在都市的邊陲打工，看不到未來的人生，對於侯友宜跟李來希而言，應該都是另一個世界的事吧。

（自由業，新北市民）

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