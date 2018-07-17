胡，怎麼說》八風吹不動，一屁打出...潛規則！

喔，原來台北市議會藏有「潛規則」秘密武器！可以用來打槍，令人防不勝防，不幸中了潛規則之槍，不死也重傷！



國民黨籍台北市議長吳碧珠及多位藍軍議員，昨天亂槍掃射台北農產運銷公司總經理吳音寧，亂槍所用的「子彈」，就是吳碧珠衝口而出承認的「潛規則」。

北市府在台北農產運銷公司（北農）所佔股權僅22.76%，代表人是副市長兼北農董事長陳景峻（中），北農總經理吳音寧（左）依法不必到議會備詢。圖為在市議會備詢的資料畫面，右為台北市長柯文哲。（資料照，記者叢昌瑾攝）

依台北市政府投資事業管理監督自治條例，北市府在台北農產運銷（北農）所佔股權僅22.76%，代表人是副市長兼北農董事長陳景峻，北農總經理吳音寧依法不必到市議會備詢。



有法可依，當然要依法行事，市議會制定的自治條例，自己卻不遵守，還冒出所謂潛規則，潛規則還在法律之上，強逼人家遵守，這種議會、議員根本無法無天！



而且，若依所謂潛規則，那麼，台北市政府也投資富邦金控，佔約13%股份，是否富邦董總（都不是代表台北市股份）也要到市議會備詢？或者潛規則是選擇性的，碰到「大而富」就失效？卻吃定想為農民做事的人？這算哪門子的道理！

台北市議會16日「市長施政報告」，議國民黨籍台北市議長吳碧珠（見圖）及多位藍軍議員，昨天亂槍掃射台北農產運銷公司總經理吳音寧，亂槍所用的「子彈」，就是吳碧珠衝口而出承認的「潛規則」。（記者方賓照攝）

還有，北農最大股東其實是各級農會的24.81%，農委會、北市都是22.76%在次，若各農會也學北市議會壞樣搞潛規則，要北農總經理去理事會備詢，那北農總經理天天應付這些就忙不完，還能做事嗎？



吳碧珠並教訓柯P，要管好自己的嘴巴，像之前說吳音寧不去備詢會會成為市議會「炸彈」，就很不適當，站在市長高度，不要直接講「糞」，講「米田共」比較文雅。



看來柯P是有收斂一點，他回應與民進黨議員王世堅的「學姊」爭議時，就改以蘇東坡與佛印故事（即八風吹不動，一屁打過江），代替回罵「放屁」二字。從這事來看，不管你叫他柯P或柯屁，他都是網路政治語言的高手，民進黨人要跟他過招，還要多修煉才行。

台北市長柯文哲（見圖）今天回應與民進黨議員王世堅的「學姊」爭議時，就改以蘇東坡與佛印故事（即「八風吹不動，一屁打過江」），代替回罵「放屁」二字。從這事來看，不管你叫他柯P或柯屁，他都是網路政治語言的高手。（記者方賓照攝）

不過，柯P之前的那一屁-炸彈說，意外間接打出了市議會的「潛規則」，長年由藍軍佔多數的市議會，還藏著多少不見光的恐怖潛規則？請攤開在陽光下接受檢驗！