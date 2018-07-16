政治的日常》顧人怨的田中義一內閣（中）：亂局中的對中「強硬外交」

田中義一以強硬的態度解決中國問題，積極要扭轉過去對中國的不干涉主義，為了鞏固日本在滿蒙的特權，儘管日本軍方和政界意見不一，田中仍然決意堅心支持張作霖。關東軍決心剷除張作霖，於是在奉天附近的皇姑屯安下炸藥，炸死了北返的張作霖。

李拓梓

續上篇

不只是內政，外交上，田中也面臨很大的壓力。以強硬的態度解決中國問題，是他的當務之急。他自己兼任外相，大膽起用年輕有活力的森恪出任外務省次官，積極要扭轉過去對中國的不干涉主義。當時的中國，自稱繼承孫中山遺志的蔣介石正揮軍北伐，雖然征戰辛苦，但是南方政府的國民革命軍一路北進，北方軍閥合組的「安國軍」似乎不是對手。

不過，攻克武漢之後，國民政府本身發生分裂，跟共產黨合作的不愉快的蔣介石，為了取得英美支持，在南京、上海一帶結合杜月笙的「青幫」，採取清黨行動，和武漢以汪兆銘為首的國民黨左翼以及共產黨鬧翻，是為「寧漢分裂」，整個北伐事業也因此暫停了下來。

由於南方政權的國民黨內部分裂，軍隊的實質領袖蔣介石宣布下野，回到浙江隱居，並宣稱他要利用這段時間出國走走。事實上，蔣介石去了一趟日本，見了當時在日本的宋美齡父親，並提出婚約要求。同時，蔣介石也利用機會，和當年孫文在日本的友人們見了面，其中也包括了當時的首相田中義一。

赴日期間蔣介石利用機會，和當年孫文在日本的友人們見了面。左一為頭山滿，右二為犬養毅。（維基共享）

蔣和田中的會面，中日兩方的紀錄有一些落差，不過大致的過程，就是田中勸蔣介石守住長江，不要北上。蔣介石則表達了希望田中不要支持北洋政府權力者張作霖的立場。兩人相持不下，見面並不愉快，但也算是互相理解了對方的想法。回頭蔣介石也在日記上數落了田中。

蔣介石下野後不久，國民黨高層們就發現，沒有蔣介石就無法募款、也借不到錢，沒有錢的話，國民革命軍連軍餉都發不出來，遑論北伐了。這樣的慌亂，讓國民黨內部再一次團結，勸退了反蔣力量，促成了不喜歡蘇聯、看破共產黨、也不喜歡蔣介石的汪兆民流亡。「寧漢分裂」結束，蘇聯特使鮑羅廷、羅易逃亡，失去政權的共產黨改採暴動路線。南京方面的國民政府取得正朔，迎回蔣介石復出。

蔣重新掌權，第一件事就是結合了西北方面的馮玉祥和閻錫山，繼續北伐，對北洋政府的張作霖採取威脅態勢。了解蔣介石無意受限於長江天險的田中，決定以保護僑民的名義出兵山東，威脅蔣軍北進，為營造有利於日方的北方政府安排拖延時間。

甚且，為了要對蔣介石的國民政府軍造成足夠的威嚇，田中政權徹底打破長期以來或者真心、或者假裝的對中國內政不干涉政策，三度出兵山東。五月三日，日軍甚至砲擊濟南，並且殺害了國民政府的濟南談判代表蔡公時，造成六千多人死傷的慘案，史稱「濟南事件」，這個事件也讓中國民族主義從先前的排英，再次轉回排日。

五月三日，日軍砲擊濟南，並且殺害了國民政府的濟南談判代表蔡公時，造成六千多人死傷的慘案，史稱「濟南事件」。（中研院近代史研究所）

田中義一跟蔣介石的對立的立場明確化，固然讓蔣介石在日記上再三痛罵日本為倭寇；但蔣很清楚，此時裝備不齊的國民革命軍，如果要跟日軍作戰，不僅不會獲勝，還會拖延北伐成功的機會，甚至造成全中國的兵災。

蔣從情報網得悉，日方各種勢力，對張作霖的態度也很分歧。於是大膽猜測支持張作霖政府的田中，會要求張作霖出關。知曉日方戰略後，蔣在日記上不斷提醒自己務必忍辱負重，除了將濟南事件訴諸國際聯盟之外，也要求國民革命軍跟日軍和議，繞過濟南。蔣的主張在中國高漲的民族主義情緒中承受了很大的壓力，尤其是剛剛跟蔣翻臉的中國共產黨，藉機批評講只注意內鬥，不顧外患。但蔣介石很清楚，在力不如人的狀況下，忍耐和承擔，是執政者必要的條件。

蔣介石果然猜中了田中的意圖。儘管日本軍方和政界意見不一，田中仍然決意堅心支持張作霖。田中清楚蔣的意圖，也了解蔣介石遇到壓力必定忍讓的個性。日本方面除了滿蒙特權外，對中國的內政並沒有干涉的餘力，田中於是決定勸張作霖出關，保持國民政府統治範圍之外的獨立地位，以維持日方在滿蒙的特權，未來再另作打算。

張作霖像。（圖：網路）

但田中義一顯然沒有考慮到，駐紮在中國東北的關東軍，可能採取跟他的策略不同的措施。關東軍長期和張作霖打交道，非常清楚到這對父子儘管長期接受日方支援，但是他們無疑是民族主義者，一點也沒有親日感情。此外，張作霖為了跟蔣介石打仗，濫發行貨幣，造成滿洲地區金融秩序的混亂，讓關東軍非常頭痛，早就三番兩次建議田中放棄張作霖，但田中並不聽從。

對關東軍來說，培養新的東北領袖，而不是持續扶持不可靠的張作霖父子，才是正道。既然田中義一不聽，關東軍只好自己動手，直接把張作霖剷除，培養新的親日政權。於是在參謀河本大作的精心策劃下，關東軍決心剷除張作霖，擁戴他親日的部屬楊宇霆。於是，關東軍在奉天附近的皇姑屯安下炸藥，炸死了北返的張作霖，準備另立政權。（未完待續）