法操》【刑法小教室】危險共同體

假設泰國足球隊事件發生在台灣，依照刑法規定和實務見解，在洞內的球員、教練之間可能已經成立「危險共同體」關係。究竟什麼是危險共同體？什麼是保證人地位呢？

泰國足球隊12名少年球員與25歲教練受困泰北「睡美人洞」（Tham Luang）逾2週，救難團隊於本月10日將受困師生全數救出。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，泰國有足球隊少年和教練進入觀光勝地清萊睡美人洞遊玩，但大雨導致洞內積水，一行人受困在洞內無法離開，在各國搜救隊投入協助救援後，目前已經成功救出全數球員和教練！世界各國對這場事件的投入相當多的關注和支援，小球員們還獲邀到俄羅斯觀看世界盃足球賽，希望他們在各界的幫助下早日康復，回到球場上繼續揮灑青春！

除了讓大家感受到國際間的溫暖之外，這次事件在法律上也有很多可以討論的地方。假設這個事件發生在台灣，依照刑法規定和實務見解，在洞內的球員、教練之間可能已經成立「危險共同體」關係。究竟什麼是危險共同體？什麼是保證人地位呢？

哪些是危險共同體？

船員ｖ

「上訴人與段軍華等四人既為同漁船之船長、船員關係，並實際共同駕駛及搭乘該船赴孤立無援之大海上作業，相互間即因自願參與而具備危險共同體之關係，並互負保證人之義務」

（最高法院103年度台上字第2587號刑事判決）

登山隊ｖ

「（4）危險共同體：登山隊、潛水隊之成員之間」

（臺灣高等法院104年度上易字第1799號刑事判決、臺灣高等法院104年度上易字第106號刑事判決）

潛水隊ｖ

「（4）危險共同體：登山隊、潛水隊之成員之間」

（臺灣高等法院104年度上易字第1799號刑事判決、臺灣高等法院104年度上易字第106號刑事判決）

共同施用毒品者？

「共同施用毒品者，彼此間通常不存在保護義務之承擔，非必然構成危險共同體」

（臺灣高等法院106年度上訴字第2169號刑事判決）

保證人地位會造成什麼影響？

根據刑法第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。」，其中「法律上有防止犯罪結果發生之義務」即為學說所稱的保證人地位，目前學說通說認為保證人地位來自於：

（一）基於法令；

（二）基於自願承擔保護義務；

（三）基於密切的生活關係；

（四）基於危險共同體；

（五）基於危險源的監控義務；

（六）基於危險前行為，

法院實務見解亦同（臺灣高等法院106 年度上訴字第1549號刑事判決）。

如果有保證人地位的人在可以作為的情況下，不為防止犯罪結果發生的作為，最後犯罪結果因此實現，該有保證人地位之人也沒有阻卻違法事由，並應負擔罪責時，就會成立刑法上的不作為犯罪。舉例來說，假設有一支登山隊相約攀登玉山，從排雲山莊出發要進行最後的攻頂時，隊員A一時重心不穩，在快要滑落山谷之際伸手向身旁的領隊求援，這時如果領隊在可以拉住A的情況下，沒有伸出手幫忙，最後A跌落山谷受到重傷，領隊就有可能成立不作為的故意或過失傷害罪。

黃榮堅教授對保證人地位有不同看法

黃榮堅教授認為根據刑法的本質來看，刑法秉持的不應該是一個過於積極的行為觀，刑法規範裡應該以尊重自然當作評價行為的最終標準，人應該有保持自然、不製造風險的義務。在這個大前提下，人的不作為才是符合自然的，不應該被課予責任，只有在先有違反自然的製造風險行為時，刑法才應該要求人必須有所作為來避免犯罪結果發生。換句話說，刑法第15條第2項規定，是第1項所謂「法律上有防止的義務」的解釋，也就是會構成保證人地位只有一種理由：因為自己的行為產生導致犯罪結果的風險。

在這個脈絡下，黃榮堅教授認為兄弟姊妹之間並沒有保證人地位，因為人形成兄弟姊妹關係完全是一個被動的狀態，彼此之間並沒有製造風險的行為；父母則是因為使子女出生，因而讓子女處於可能遭受風險的狀態，所以父母對子女應該負有保證人地位。

雖然在生物學的角度下人是群居的動物，但孤僻、不問世事、不作為等難道就應該被規範甚至處罰嗎？大家覺得應該要有保證人地位的制度嗎？如果是，怎麼樣的保證人制度才比較合理呢？

本文經授權轉載自法操：【刑法小教室】危險共同體