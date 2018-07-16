胡，怎麼說》714、715，看「解嚴後世代」600萬票動向...

715是台灣解嚴31週年，714、715接連兩天，國民黨、民進黨都舉辦年底選舉造勢活動，國民黨在解嚴日前的714，民進黨在解嚴日當天的715，這不是巧合，而有深刻的政治意含。可以肯定的說，今年底選舉，「解嚴後世代」投票動向，將成為影響選舉勝敗的要因。

「解嚴後世代」也可以擴大，向前推解嚴前10年出生，在接受教育之初、政治啟蒙階段時解嚴，言論、思想、社會、文教等開始解放，加起來就有600萬人。今年底選舉，「解嚴後世代」投票動向，將成為影響選舉勝敗的要因。（資料照，記者方賓照攝）

「解嚴後世代」，若以1987年7月15日解嚴當天之後出生、到2018年11月24日投票日為基準，滿20歲具投票權到31歲的青年，約有近300萬人，約占選舉總人數1880萬的16%；「解嚴後世代」也可以擴大，向前推解嚴前10年出生，在接受教育之初、政治啟蒙階段時解嚴，言論、思想、社會、文教等開始解放，這部分從32歲到42、3歲的青年，也有300萬人，兩者加起來就有600萬人，合計約佔選舉總人數的1/3。



這600萬「解嚴後世代」選票，是年底選舉各政黨及候選人兵家必爭之地，但他們的投票動向，同時具有難掌握、易變化，集中快、崩解也速，厭惡老式權威、卻喜崇拜新權威等等兩面性。而「解嚴後世代」大都是自認有主見、很有判斷力、是非對錯自有標準、不是鐵板一塊的一群，若政治人物自以為鐵粉眾多且死忠，信口開河也無傷，但也可能一個不小心失誤，就被拋棄，怎麼死的自己都不知道！就像一些網紅的粉絲瞬間聚散，足為殷鑑！



回頭看714、715兩大政黨的造勢，714造勢的國民黨，真的名符其實就是「解嚴前的政黨」，服裝一色深藍，黨魁吳敦義帶頭喊的口號「再給國民黨一個機會」，給人感覺只有無趣加肉麻，直覺反問就是，再給你一個機會-回到解嚴前？別逗了，國民黨！

714造勢的國民黨真的名符其實就是「解嚴前的政黨」，服裝一色深藍，黨魁吳敦義帶頭喊的口號「再給國民黨一個機會」，給人感覺只有無趣加肉麻，直覺反問就是，再給你一個機會-回到解嚴前？別逗了，國民黨！（資料照，記者廖振輝攝）

尤其國民黨還準備在18日全黨為賤賣黨產三中案被起訴的馬英九背書力挺，黨產絕大多數是在解嚴前的戒嚴時期，國民黨威權統治黑手不公不義取之於全民的，馬英九卻主導以天龍八奧步、五鬼搬運大法等，「暴利盡入他人私囊」，這不就是國民黨仍企圖回到戒嚴時代的為所欲為？否則，現在怎會去力挺把戒嚴時奪取自全民的黨產肥肉歸私的馬英九？



715舉行黨代表大會的民進黨，成立於解嚴前一年的1986年9月28日，715的主題是「改革，挺下一代」，比較像「解嚴後政黨」的調調。不過，民進黨現在是完全執政的政黨，必須概括承受所有施政成敗的後果，包括承擔批評及唱衰。



改革不能只有口號，必須說到做到，改革政策更要透過種種說明、說服、解析、論辯、駁斥、反擊 ...達成目標，有的改革即使今天、今年看不到開花結果，明天、明年及以後，會開什麼花結什麼果，也要讓大家知道，並接受挑戰！

民進黨715全代會的主題是「改革，挺下一代」，比較像「解嚴後政黨」的調調。不過，改革不能只有口號，必須說到做到，有的改革即使今天、今年看不到開花結果，明天、明年及以後，會開什麼花結什麼果，也要讓大家知道，並接受挑戰！（記者方賓照攝）

從714、715兩場造勢來看，「解嚴後世代」的600萬選票，國民黨幾乎等於棄守，而民進黨也尚欠缺具有號召力的把握。



這種情況若到11月24日投票日仍未改變，則「解嚴後世代」將決定首都市長誰屬，各縣市長選情也會受衝擊；在議員方面，肯定將有不少第三勢力的新政治素人進入各地議會。至於2020年總統及國會大選，「解嚴後世代」600多萬張選票就是決勝點！