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藍色電影夢》千年一問：工筆與大筆

細看再細看，流連再流連，走進故宮看千出一問的畫展，看著看著人就癡了。
作者： 藍祖蔚
2018-07-15 12:20
 | 2018-07-15 12:20

鐵血三國（鍾孟舜提供）

藍祖蔚

記得，要帶放大鏡去看《千年一問》。

因為，「故宮鄭問大展」展出的都是原寸的原稿，你會驚訝發現每幅A4大小的畫作上，多數主角的身子比你我的指甲都要小，卻是七情上臉，眉宇生風，雙眼炯炯有神，這麼窄小的空間，要多巧的手，才畫得出這麼深邃的細膩？帶著放大鏡，你看清了什麼叫做「精雕細琢」。

鄭問偏好英雄人物，肌肉線條師承米蓋朗基羅，卻更多了難盡其數的盔甲、兵器、裝飾與配件。

《深邃美麗的亞細亞》裡的倒楣王百兵衛所到之處霉運不斷。（鍾孟舜提供）

結構綿密有如鳳梨的盔甲，不只是逐一複製而已，方位有別，起伏有序，才能拉出身體曲線。至於帝殿深宮的每片瓦，以及飛簷上的龍鳳神獸，他都一筆一筆帶出。同樣地，三國決戰的每面旌旗上，都有字都有楷書，那是比繡花更細密的筆力才能臻至。不是他眼力過人，就是他在創作時，亦得力於放大鏡，才能纖毫皆有神。

記得，要在每幅畫作之前分大小，比粗細。

因為，鄭問的畫作往往精細與豪放兼顧。他先用工筆細描人物表情，再用大筆揮霍（不管那是滾筒或者刷漆），畫出磅礡的風動氣勢。〈北魔天〉的半張臉被紅巾遮住，外露的眼鼻口，暗藏勾魂之魅，如花瓣疊生的外衣，款擺如風，縐折有節，這種氣中藏精的構圖比例，毋寧就是「猶抱琵琶半遮面」的美學高峰。

構圖之美，亦見鄭問的巧思妙心。〈長坂坡〉中，他用大片的藍和一抹紅，烘托單槍匹馬救阿斗，殺得曹兵個個愁的常山趙子龍。至於〈阿鼻劍〉中對決廝殺的鏡位角度，更是畫中有戲還有勁力，內中粉墨乾坤，讓人看了就呆了就癡了。

二○○五年，作曲家史擷詠從上海歸來，賜我一片《鐵血三國志》電玩原聲帶，他浩歎那時台灣電影景氣低迷，唯獨電玩產業方興未艾，且肯投資以交響樂規格重現三國風雲，《鐵血三國志》亦是鄭問轉進電玩的創作歷途，看見他一筆一筆替三國人物不論是武將到文人，都打造了器宇不凡，且無一相類的造型。滾滾長江東逝水，浪花淘盡多少英雄，這些人物一字站在故宮陳列室內，就知他不但讀史精勤，更能從中孵育出雄姿英發的萬千英雄。
鄭問大弟子鍾孟舜認為鄭問創作融合抽象水墨與極度寫實。（鍾孟舜提供）

後，別忘了要去看鄭問揭密的紀錄片，光是看到鄭問的弟子示範如何用砂畫重現「始皇帝」中的兵馬俑塵土質感及嬴政披肩上的毛質印象，就已值回票價。當然，唯一的一張鄭問工作室照片，也讓你看見了，鄭問即使困在斗室作畫，但胸中自有丘壑，想像力的翅膀帶著他的巧筆，就畫出這款前不見古人的千年蒼茫。

《東周英雄傳》描述張儀以三寸不爛之舌對抗軍隊。（鍾孟舜提供）

本文經授權轉載自藍色電影夢 千年一問：工筆與大筆

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