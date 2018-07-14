瞭望之窗》美中貿易戰：川普與習近平的戰略思考

這場美中貿易戰才剛開始，現階段看不出川、習兩人有相互讓步的空間，川普甚至揚言還有加碼2,000億美元關稅的下一招。果真如此，從現在到明年川普總統連任選戰啟動之前，美中貿易戰的烽火連天可以預期，甚至可能擴及其他領域。台灣在美中兩強角力之下，除了必須提防在台商利益受損，也要強化佈局全球的經貿戰略力道，同時嚴防美中衝突擴散到其他範圍。

托克維爾

美中貿易戰自7月6日正式開打，川普先針對中國進口818項、總值340億美金產品，祭出25%關稅，並且後續還有160億課稅清單箭在弦上。就在中國回應報復相同關稅與金額的美國農產品、汽車與水產清單之後，川普以迅雷不及掩耳之勢，旋即指示美國貿易總署評估再針對2,000億美金中國輸美產品，課徵10%關稅。

川普接連加碼，背後帶有多重戰略思考

一是從國內政治與選舉考量，希望藉由實踐其競選承諾，拉抬共和黨年底國會期中選舉選情。北京深知川普計謀，報復對象直指川普鐵票區的農業州，同時策動中國在美國商業遊說團體，全方位向農民與國會議員遊說，希望對川普施壓。但川普老神在在，早已備妥因對方案，除了補貼農民損失，也強力呼籲支持者美忘初衷。

二是高舉公平貿易大旗，直陳中國強迫美國公司赴中投資，必須技術轉移給中資企業、補助國營事業，還持續違反智慧財產權等等不符自由貿易行徑，因此援引301條款，向「2025中國製造」高科技產品進行課稅，再加上禁止中國通訊公司如中興、華為在美商業行為等，目的皆在防阻中國在諸如智慧產業、自動車、機械人、航太工業以及乾淨能等先進高科技產業趕上美國。更重要是，此一觀點在美國已屬於跨黨派共識，即使先前川普有意收回對中興的禁令，也被國會打了回票。

美國高舉公平貿易大旗，直陳中國強迫美國公司赴中投資，必須技術轉移給中資企業、補助國營事業，還持續違反智慧財產權等等不符自由貿易行徑，因此援引301條款，向「2025中國製造」高科技產品進行課稅。（AFP）

將美中貿易戰的論述連結到中國對美不公平貿易實踐，不僅具有訴求的正當性，更可以讓自大狂妄的川普將過去處理美中貿易不當的過錯，推給前任美國總統。川普個人也許沒有如此前瞻性的戰略想法，想要防範中國在未來全球科技領導戰場上挑戰美國，但他的「鷹派」經貿幕僚則是虎視眈眈，早就磨刀霍霍，項莊舞劍、意在沛公。 更重要的是，川普團隊自認發動對中貿易戰的時機正確。現階段美國經濟復甦力道強勁，失業率是近18年來最低，儘管面對其他國內議題的挑戰，川普精於用「推特」治國，主導媒體議程與論辯風向。白宮更信心滿滿，認定中國經濟成長遲緩、債務危機加深、人民幣貶值，內部情勢不安，習近平雖然集權力於一身，卻是坐如針氈。此時此刻不強勢對北京出手，更待何時？

另一方面，習近平如何解讀與因應川普的出招呢？

北京顯然對於川普的步步進逼有點措手不及。對比過去美國總統柯林頓、小布希和歐巴馬，都則意識到美中貿易不公與貿易赤字擴大的問題，也都嚐試向北京施壓解決。但北京總是口蜜腹劍、虛應了事，華府也找不出有效迫使中國就範之道。因為過去每每華府要對北京祭出貿易施壓或制裁，中國總是成功策動在美遊說力量，透過國會進行阻撓。但商人出身的川普似乎鑽研過《孫子兵法》的中國談判學，以其人之道還治其人之身，而且根本不理會中國全方位發動的在美遊說力量，讓習近平低估了其談判手腕與能力。

但習近平也是騎虎難下，除了面子與國家顏面問題，也涉及到「2025中國製造」的確為其國家發展重要戰略議程，沒有任何退讓空間，偏偏華府就是要藉此圍堵中國在高科技發展上對美國全球霸主的挑戰。因此北京的報復措施直指川普鐵票區的農業州，畢竟年底美國國會期中選舉與總統大選的遊戲規則不同。川普可以僅靠贏得關鍵州的總統選舉票，就擊敗普選票更多的希拉蕊，但國會選舉是單一選舉制，北京針對美國農業州的報復，當然就是要影響共和黨國會選情，迫使川普感受到黨內壓力。

「2025中國製造」為中國國家發展重要戰略議程，沒有任何退讓空間，偏偏華府就是要藉此圍堵中國在高科技發展上對美國全球霸主的挑戰。（AP）

習近平當然希望川普能夠適可而止，而他也自認時間站在他這一邊，況且若是川普國內施政不佳，導致共和黨在期中選舉大敗，明年初也許就是川普讓步的時機。習近平最近接見一批歐美商會人士時透露，西方文化之一是「當別人打你右臉，你送上左臉」，但中國文化則是「反擊回去」。以習近平近來鞏固權力、取消任期制等舉動來看，他更沒有立場和空間退讓，只能全力迎戰川普的出招，即使國務院副總理劉鶴扮演美中談判的「白臉」也於事無補。

但偏偏川普之所以是川普，正是他不同於過去美國總統，而且白宮「主戰派」目前的氛圍是自認站在發動攻勢的制高點。對於農業州的損失，也自信有能透過補貼等措施與精神鼓舞來化解中國的計謀。而且川普上任以來在諸多國內、外政策上多實現其競選承諾，即使面對國內與國際責難，但化成國內操作，他聚焦做到前任做不到的事，而且言出必行。這招對於死忠「川粉」而言，仍具一定程度號召力。

由此觀之，這場美中貿易戰才剛開始，現階段看不出川、習兩人有相互讓步的空間，川普甚至揚言還有加碼2,000億美元關稅的下一招。果真如此，從現在到明年川普總統連任選戰啟動之前，美中貿易戰的烽火連天可以預期，甚至可能擴及其他領域。

台灣在美中兩強角力之下，除了必須提防在台商利益受損，也要強化佈局全球的經貿戰略力道，同時嚴防美中衝突擴散到其他範圍。