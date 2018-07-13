自由開講》面對人口老化的挑戰，台灣亟須建構友善中高齡者的就業環境

余偉祥

最近前往日本旅遊的朋友不知道是不是也有發現，在台灣人熟悉的東京街頭上，可以看到許多接待的店員都是超過六十歲的歐巴桑，她們態度和藹，親切的招呼著外來的旅客，並仔細介紹店內的日式商品，帶給旅客很好的文化體驗。另外，在手工藝店中的也有許多高齡的職人，依舊對工作充滿熱情，勤奮的創造作品。

其實在日本，高齡者繼續留在職場工作並不是一件稀罕的事情，根據媒體報導，日本總務省勞動力調查顯示，2016年在職的日本六十五歲以上的在職老年人創下最高紀錄，達770萬人，六十五歲以上占全體在職人員的11.9%，凸顯出日本邁入超高齡社會後勞動力老化，而老年人仍發揮一定的作用來支撐社會。

台灣其實也將面臨一樣的問題，因為人口平均壽命的延長與生育率下跌使得勞動力的老化不可避免，政府或企業都面臨人力資源供給來源減少的困境。另外，台灣過去因為產業結構轉型，衝擊到許多傳統勞力密集產業，造成企業外移，甚至關廠，勞工們因此失業，尤其是對中高齡勞工衝擊最為明顯。而現在中高齡就業勞工時常會遇到困境，就是不友善的雇主「逼退」問題，雇主會在勞工薪水達高峰而未達法定強制退休年齡前，使用各種方法逼退勞工，以節省薪水及退休費支出。面對上述的問題，如何協助中高齡在職者穩定就業、解決中高齡失業問題並有效利用中高齡人力資源，是台灣社會目前刻不容緩的課題。

如何協助中高齡在職者穩定就業、解決中高齡失業問題並有效利用中高齡人力資源，是台灣社會目前刻不容緩的課題。（本報資料照）

我國近年來針對中高齡者勞動問題，陸續在研擬制定相關法規，並積極推動相關協助中高齡就業計畫等措施，昨日（12日），勞動部勞力發展署預告《中高齡者及高齡者就業法》草案，草案重點包括：禁止年齡歧視、協助在職中高齡及高齡者穩定就業、促進失業中高齡及高齡者就業、支持退休者再就業及開發就業機會。

草案中提出多種補助，像是中高齡者及高齡者創業或與青年共同創業之創業貸款利息補貼、特定行業繼續僱用已達法定退休條件之受僱者符合一定比率及期間得給予補助…等，希望藉由補助措施鼓勵提高企業雇用中高齡者的誘因。另外草案也明定不得以年齡歧視中高齡勞工，如果勞工申訴，在勞工釋明差別待遇的事實後，僱主要負舉證責任證明自己沒有因為年齡因素而差別待遇，若僱主違法可處30萬到150萬元罰鍰並公告姓名。

中高齡就業在人口結構老化的趨勢下，越來越重要，如何建構友善中高齡者的就業環境，是非常重要的議題，台灣社會對此議題普遍較不關心，社會未察覺到未來勞動力將急遽老化的現象。也許未來社會的退休生活是一周有三天上班，四天休息，人們超過六十五歲後依然可以繼續留在工作崗位上貢獻，並藉由工作繼續和人互動，持續和社會產生連結，這都可能是高齡化社會的常態。現在勞動部將專法預告，希望社會各界提供意見，這是一個讓台灣社會可以好好討論思考的機會，我們應該務實面對問題及挑戰，共同努力，讓台灣的中高齡就業環境越來越好。

（法律實務工作者）

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