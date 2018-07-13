台灣回憶探險團》由網紅的族群歧視言論看臺灣正常化的漫漫長路

在大航海時代的背景下，羅馬拼音透過荷蘭傳教士傳入三百多年前的臺灣，而被西拉雅族使用記錄下自己的語言，留下以羅馬拼音拼寫西拉雅語的地契「新港文書」，以現有證據來看，西拉雅族使用羅馬拼音至少一百五十年以上。

◎台灣回憶探險團

新任行政院發言人Kolas Yotaka為阿美族原住民，名字堅持使用羅馬拼音，因為這樣才能完整發音她的名字，希望大家能尊重她對自己的認同，「可以適應、習慣我的名字」。

新任行政院發言人Kolas Yotaka為阿美族原住民，名字堅持使用羅馬拼音，因為這樣才能完整發音她的名字。（圖擷取自Kolas Yotaka臉書）

臉書上某知名網紅見此新聞發表一連串歧視言論，網友留言提醒應尊重他人，則跳針「你打漢文幹嘛？」「奴性重，看到政治人物膝蓋就軟了」極盡嘲諷之能事。留言中也衍生許多人根本不知道西拉雅族早在荷蘭時期到清代中葉就使用羅馬拼音書寫自己的語言，暴露出社會普遍對歷史的無知，甚至還以不雅圖文侮辱他人姓名。（見圖）

（圖擷取自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

在大航海時代的背景下，羅馬拼音透過荷蘭傳教士傳入三百多年前的臺灣，而被西拉雅族使用記錄下自己的語言，留下以羅馬拼音拼寫西拉雅語的地契「新港文書」，以現有證據來看，西拉雅族使用羅馬拼音至少一百五十年以上。而原住民各族繽紛的語言，也大多可以透過羅馬拼音系統精準發音，這是使用華語或二戰後中華民國帶來的注音所無法達成的。語言並沒有優劣高下之分，多元的族群選擇較適合其語言的拼寫方式，不同族群的人本就該給予合宜的尊重，而非認為別人只能和自己一樣。無關乎族群、身分、黨派，這本來就是多元族群要能合理共活的臺灣，所必須成為每個人理所當然的認知，卻在長期單一族群史觀荼毒下無法成為共識。

「尊重」兩個字，真的有這麼難嗎？

本文經授權轉載自台灣回憶探險團：由網紅的族群歧視言論看臺灣正常化的漫漫長路