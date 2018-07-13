法操》為什麼颱風天可以放假呢？

針對遇到天災怎麼放假，我國目前設有天然災害停止上班及上課作業辦法。-而作業辦法中，針對怎麼樣的天災可以放假都有規範。颱風假的部分，放假標準規定在該辦法第4條。

◎法操司想傳媒

台灣位居亞熱帶地區，每年夏季幾乎都會受到颱風的侵襲。

說到颱風，最先讓人想到的除了颱風的可怕威力及淹水等災害問題外，相信應該就是「颱風假了」。但是這個幾乎大家都在放的「颱風假」，究竟是怎麼來的呢？

發生天災就可以放假？

為了因應各種天災、及降低天災可能造成的危害，政府在天災防治上，一直以來都希望人們在天災發生時不要出門的處理模式。而這樣的處理模式，也反映在政府立法上。

針對遇到天災怎麼放假，我國目前設有天然災害停止上班及上課作業辦法（下稱「辦法」）。在這個辦法中，針對怎麼樣的天災可以放假都有規範。颱風假的部分，放假標準規定在該辦法第4條。依據該條規定，如果以下的狀況有發生其中一種，可以宣佈停班停課：

1.依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。

2.依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。

3.風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

至於究竟要不要放假，根據辦法第9條之規定則是將決定權交給各級機關、學校依據辦法中的標準去判斷、決定，因此才會出現有些地方放假有些地方沒放假的狀況。

一般勞工可以不上班嗎？

然而有趣的是，依照我們前面說到的辦法第1條規定：「政府為使各級機關及公、私立學校在天然災害發生或有發生之虞時，停止上班及上課作業有所依據，特訂定本辦法。」由此來看，依照本辦法所公告的放假範圍，應該限於「公務機關、公私立學校」，並沒有包含一般公司行號的勞工，那一般勞工為什麼可以放假呢？

其實，勞動部針對一般勞工是否可以放假、放假的薪資計算等問題，訂有一個天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點（下稱「要點」）。根據該要點第6點規定，因為以下3個原因而勞工未於災害發生時或後出勤上班，雇主不可以視為曠工、遲到或強迫勞工以請假，也不可以強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分：

1.勞工工作所在地經轄區首長依「天然災害停止辦公及上課作業辦法」（以下稱作業辦法）規定通報停止辦公，勞工因而未出勤。

2.勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，但是勞工確實因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時。

3.勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，但是居住地區或正常上（下）班必經地區，經該管轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，致未出勤時。

同時根據同要點的第7點規定，如果勞工因為上述第6點的原因，而沒有到公司上班的話，雇主「宜」不扣工資；如果勞工應雇主要求上班，雇主「宜」在一般薪資外加給工資、及交通工具、津貼或必要協助。但是，這些都只是「建議」，並非強制規定。因此，如果雇主想扣工資，或是不想加給工資都是可以的。

災害發生還是以安全為重

雖然上述的規定並未有強制力，但若是因為勞工在災害發生時上班，導致勞工受傷的話，不僅勞工本身有身體上的損害；對雇主而言，也必須要負擔勞工因此無法工作時的成本、甚至可能還有後續的職災求償問題。因此，若是災害真的發生了，建議大家還是躲在家裡比較好，若真的有必要上班，也建議老闆能體恤辛苦工作的勞工，給予獎金作為獎勵，使勞資關係更加和諧。





本文經授權轉載自法操：為什麼颱風天可以放假呢？