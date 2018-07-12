一級嘴砲》西日本豪雨與農業災損

「西日本豪雨」被視為平成年間最大的水災，民間的傷亡和財損數字不斷攀升，也讓西日本的農漁牧業受到很大的打擊，包括日本釀酒業在內。目前西日本的農產品空窗還可由關東和東北地區來填補，但今年的颱風季節才剛始，若是關東地區也受到颱風影響，今年，甚至是到明年，日本的肉品、蔬菜和水果價格會讓民眾痛上好一些時日。

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今年7月5日起到7月8日，日本西半部遭逢颱風所帶來的豪雨侵襲，短短3天就下了超過1800公釐的雨量。這場「西日本豪雨」被視為平成年間最大的水災，民間的傷亡和財損數字不斷攀升，也讓西日本的農漁牧業受到很大的打擊。根據農水省的統計，截至11日早上為止，西日本各縣的農損金額為73億6千萬日圓，約新台幣20.6億，這個數字還在增加當中。

「西日本豪雨」被視為平成年間最大的水災，民間的傷亡和財損數字不斷攀升，也讓西日本的農漁牧業受到很大的打擊。（AP）

農漁牧三大產業以畜牧業的影響相較輕微，愛媛縣有兩處養豬場淹水，肉品市場、農協辦事處等區域淹水而暫停相關業務。兵庫縣但馬家畜市場在大水退去後已陸續恢復「但馬牛」的交易。生乳方面，泡水的生乳全部廢棄，7月11日起已經恢復集乳作業。但是，由於許多區域的供電、供水尚未穩定，加上大水破壞了許多基礎建設，畜牧場的衛生環境將面臨考驗。

水產方面，因為山區的超大豪雨，各地河川夾帶了大量的土石、泥沙、漂流木沖刷而下，沿海的海上箱網也跟著遭殃。愛媛縣、高知縣西側海域是日本相當重要的鯛魚、鰤魚產地，漁民們利用沿海的岩灣地形布置了海上箱網，鄰近河川出海口的區域因為水質惡化而造成大量的紅甘、青甘、鯛魚死亡。在九州長崎縣，養殖黑鮪魚也因泥水沖入箱網內而造成魚群的死亡。

愛媛縣宇和島沿海的海上箱網。（愛媛縣宇和島市吉田町漁協新聞畫面）

不過，損害最高的還是陸上的農業，福岡、佐賀、山口、廣島、岡山、愛媛、高知的招牌名產都面臨一定程度的損失，尤其是在農業設施方面。福岡的青蔥，佐賀的設施蜜柑，廣島的檸檬和臍橙，高知的秋葵和柚子，愛媛的蜜柑，岡山的水蜜桃和葡萄等，因為大水對交通、農地、農業設施和排水系統的破壞，再加上農民高齡化的因素，許多地方並無法在短時間內復耕。

岡山，日本童話裡桃太郎的故鄉，這裡有兩大特產，一是水蜜桃，二是葡萄（尤其是麝香葡萄），兩者都已經進入產季。麝香葡萄應該是台灣人最熟悉的日本水果，日本的麝香葡萄有9成產自岡山，這種綠皮的麝香葡萄在日本又被稱為「果物的女王」。今年7月上旬的這場大水造成許多水蜜桃果園被土石覆蓋、葡萄的設施毀損，市場預估今年將會減產2到3成，品質可能也有一定程度的滑落。

西日本豪雨也帶給日本釀酒業不小的損失，從福岡、佐賀一路到京都、歧阜，各地都有酒廠傳出淹水的災情。尤其是山口縣的「旭酒造」，由於酒廠的停電和淹水，約有90萬支的獺祭受到影響，旭酒造的復原預估要3個月，估計損失約15億日圓，消息一出立刻引發消費市場的騷動。社長櫻井一宏和會長櫻井博志後來在記者會上表示，旭酒造目前尚有30萬支獺祭的庫存量，足以應付酒廠復原期間消費市場的需求，請民眾不要搶購和炒作抬價。

旭酒造酒廠旁道路被大水掏空。 （每日新聞資料畫面）

不過，豪雨帶給釀酒業的打擊不只是酒廠硬體的破壞，大水造成了許多農田、農水路的破壞，日本清酒最重要的原料米「山田錦」產量是否受到影響還須觀察。目前，西日本的農產品空窗還可由關東和東北地區來填補，但今年的颱風季節才剛始，若是關東地區也受到颱風影響，今年，甚至是到明年，日本的肉品、蔬菜和水果價格會讓民眾痛上好一些時日吧。