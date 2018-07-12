自由開講》一個內惟居民對高雄鐵路地下化的期許

◎高志成

內惟，位於柴山山腳下與鐵路之間，我們一直被視為是「都市中的鄉下」，明明就是離美術館那麼近，但卻沒有什麼發展。不過其實這樣也沒什麼不好，不像市中心的高樓有壓迫感，也有鄰近市區鬧中取靜的感覺，雖然常常這樣安慰自己，可是總覺得與美術館周邊的居民不太一樣，不像是直轄市的市民。

20多年前，終於盼到美術館設立在內惟埤文化園區，那個時候我們好興奮，常常覺得我們內惟要開始發展了，要開始不一樣了，在那個還沒有巨蛋、高鐵跟高捷的年代，內惟說不定可以成為北高雄發展的火車頭，有種鄉下孩子要出頭天的感覺，內心是充滿希望的。

缺乏便捷的大眾運輸也是內惟居民長期的困擾，現在有輕軌經過，希望可以逐漸帶動內惟的發展，讓內惟不再是都市中的鄉下。（資料照）

未料美術館落成後，內惟的發展依舊停滯不前，沒想到鐵路竟然成為內惟長久無法翻轉關鍵因素，一條鐵路劃開了兩個世界，東邊的是繁榮的美術館特區，西邊是老舊的內惟聚落。相較於內惟的遲緩發展，這些年來北高雄變得越來越繁榮：高鐵、巨蛋、凹子底、美術館周邊漸漸成為高雄發展最快地區，就是遲遲等不到我們內惟。

現在鐵路地下化後，這條內惟跟美術館之間長久以來的隔閡終於消失了，而且還會在內惟設一個車站，以後我們要去其他地方就更快了！尤其要搭台鐵轉捷運會便利許多，就不用再搭到凹子底或巨蛋後還要想辦法回家。加上鐵路地下化後原地作為公園讓我們享有更多的綠地空間，以及馬卡道路調整後美術館園區的擴大，讓我們終於成為真正的「美術館第一排」，有種家門前突然多出一座大公園的感覺，也讓我們內惟居民都滿心期待的鐵路地下化的完成。

而第二階段的環狀輕軌，也讓我們要去駁二或夢時代又更方便了！缺乏便捷的大眾運輸也是內惟居民長期的困擾，現在有輕軌經過，希望可以逐漸帶動我們內惟的發展，讓我們不再是都市中的鄉下，我們長久以來的夢想也終於要成真了！

（高雄市民）

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