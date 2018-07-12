胡，怎麼說》若非瑪莉亞北漂20公里，你神什麼?

北北基在這次瑪莉亞颱風宣布停班停課的步調不一，引發各界議論。（資料照）

颱風北漂或南移20公里，決定誰神、誰不神！神不神，沒關係；放假不放假，則大家都會有關係，不論你是軍公教、勞資、老師學生...，工作、生活作息、上班上學等等，或多或少都會受影響。



瑪莉亞颱風來襲，台灣又為放不放颱風假吵翻天，尤其這次「雙北兩制」，台北市上班上課（基隆市也是）、新北市不上班不上課，更打亂不少人的生活作息，也更添加相罵吵架本。



決定不放颱風假的台北市長柯文哲、基隆市長林右昌，前晚，都被狠罵了好幾輪、昨天，從風雨漸小到風和日照，情況好像完全平反過來，罵聲漸不聞，不少人大讚柯神，林右昌也讚聲不絕；決定放假的新北市長朱立倫則反是，前晚，不少網友大讚尚在國外的他，放假很英明，昨天，則罵翻他亂放假的多了很多。



柯文哲、林右昌決定不放颱風假，根據的就是政府訂定的「天然災害停止上班及上課作業辦法」的停班停課標準（颱風假標準），依風力、雨量、土石流警戒的預報值及參考基準，因預報的數值未達標準，所以不放假，這次的堅持，應予肯定。朱立倫決定放假，則是因全市29區中有9區預報值達標，這項決策也應自己承擔讚或罵。



昨天的實際天氣數值，則都遠低於預測值，這是柯文哲、林右昌從黑翻紅、朱立倫由紅到黑的因素。



其實，瑪莉亞未如預測警告的肆虐台灣北部，根據天氣風險公司專家吳聖宇指出，原因就是10日午夜11日凌晨左右，颱風中心將通過台灣北方彭佳嶼附近時，突然「北漂」約20-30公里，使得台灣北部陸地沒在10級風暴風圈內，風力雨勢最強的「颱風眼牆」和外圍遠離台灣，使台灣逃過一劫。



之後，瑪莉亞又南偏回到原預測路徑，但已繞過台灣東北部，至於為何瑪莉亞北漂、閃過台灣？那是複雜的流體動力因素，目前的科技尚無法精準預測，只能說是天意。



如要說什麼是神，瑪莉亞的北漂才是神，天佑台灣！



有一天，下一代的量子電腦發展出來，可以精準快速運算颱風組成成分的細部能量變化，颱風的動向、風力、雨勢等預報準度就可大幅提升，不會像現在，放不放假的決策，7分靠氣象預測、3分仍要靠運氣。



如果決策者盤算的是選票，用大數據運算的不是氣象，而是放不放假對選票的影響，甚至把自己在網路上「神不神」列為重要考慮，那就沒什麼可說的了。



其實，由市縣長決定全市縣颱風假放不放，本身就是世界罕見的怪異制度，市縣長絕不是「萬能」、政府也不可能真的「大有為」，卻要他們做出人人都滿意的「萬全」決策，根本就是「不可能」！為何不能因地、因時、因情況、因環境等的不同，把決定權交給各鄉鎮區、各校、各公司、商家等呢？自己決定當然自己也要負責。



有人主張，放不放假、雙北兩制，造成生活大亂，北北基合併就可解決，3市合併議題可以討論，但就颱風假來說，合併後豈不一人決策、放錯假就全都錯，全都錯就會變對的、好的？別把放颱風假扯合併！

瑪莉亞颱風襲台時，如果不是颱風在最後關頭「北漂」，對台灣的傷害可能不輕。（圖擷自天氣風險臉書專頁）