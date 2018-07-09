政治的日常》顧人怨的田中義一內閣 （上）：立場強硬的田中內閣

在田中之前，所有首相的「大命降下」，都是元老的意思。但是隨著年輕的昭和天皇繼位，以牧野伸顯為領袖的宮內勢力，開始介入了首相的挑選過程。田中之所以組閣，也是牧野這邊經過天皇同意，再去諮詢西園寺意見的結果。簡單來說，田中義一正面臨了過去多位首相從來沒遇到過的問題，就是年輕的天皇決心要涉入政治。

李拓梓

要講起顧人怨，昭和時期最顧人怨的內閣總理大臣，田中義一一定榜上有名。而且不只是日本人討厭他，中國人也非常討厭他。

第一次若槻禮次郎下台後，大命果然降下到呼聲最高，以逸待勞的「政友會」總裁田中義一身上。出身長州的田中義一，畢業自陸軍大學校，被認為是陸軍大老山縣有朋認真栽培的軍隊領導人之一。他是第一個從參謀轉職為聯隊長的陸軍軍官，過去參謀被認為高人一等，自有升遷管道。但田中顯然認為，沒有帶兵經驗的參謀，不可能成為好參謀，因此他經過長官同意自請調職，成為部隊主官，並將參謀、主官輪替的概念，帶進陸軍。

秉持認真肯拚的精神，田中一路從基層幹起，後來出人頭地，在陸軍系統中出類拔萃，當過好幾任內閣的陸軍大臣，後來更離開陸軍，投身政界。他曾經說起這個投身政治的選擇，是在參與日清、日俄兩次戰爭沒有死之後的覺悟。一九二五年，他從高橋是清手中接下「政友會」總裁的位置，在加藤高明內閣變成少數內閣、搖搖欲墜之際，成為首相的熱門人選。

出身長州的田中義一，畢業自陸軍大學校，被認為是陸軍大老山縣有朋認真栽培的軍隊領導人之一。（維基共享）

田中內閣的成立，據說和天皇本身的意向有關。在田中之前，所有首相的「大命降下」，都是元老的意思。在元老只剩下西園寺公望之後，加藤高明、若槻禮次郎的任命，都是西園寺一個人的決定。但是隨著年輕的昭和天皇繼位，以牧野伸顯為領袖的宮內勢力，開始介入了首相的挑選過程。田中之所以組閣，也是牧野這邊經過天皇同意，再去諮詢西園寺意見的結果。簡單來說，田中義一正面臨了過去多位首相從來沒遇到過的問題，就是年輕的天皇決心要涉入政治。

此外，過去幾任政府過於軟弱的協調外交，以及對左翼政黨採取的寬容政策，也面臨了質疑。過去執政黨「憲政會」的加藤高明、若槻禮次郎內閣，任用國際主義者幣原喜重郎擔任外相，持續推動協調主義外交，對和平採取歡迎與讚頌之意，對於中國方面，尤其支持美英門戶開放、不干涉中國內政的理念。但田中顯然認為，這樣的外交顯然過於軟弱。

田中看到美英蘇三國在中國互相奪取獨佔利益，並把日本當做假想敵。他也看見吳佩孚、孫傳芳、張作霖、馮玉祥等大小軍閥割據，沒有人能夠統一的情況，正因為得到蘇聯支持的蔣介石接掌廣東政權的情況而發生改變。同時，共產黨的崛起也讓田中對東亞局勢感到憂慮。對田中來說，幣原外交已經走到窮途末路，不可能再讓東亞局勢維持現狀。

田中義一正面臨了過去多位首相從來沒遇到過的問題，就是年輕的天皇決心要涉入政治。（産経新聞）

為了處理對中問題，他召開「東方會議」，邀請日本參與東亞政策的人物們共聚一堂。雖然大家同意滿蒙特權的維繫，但方法各異，造成「東方會議」盍各言爾志，做出的決議和田中義一的想像頗有落差，各方唯一的共識，就是務必阻止共產主義在東亞的擴張。結論無法落實，田中自行其是，推動他想推動的中國政策，結果只是加深了外務省、軍方對田中的失望。

不只是外交，田中也對國內問題感到憂慮。金融風暴帶來的銀行擠兌問題還沒解決，因為鈴木商店倒閉而面臨倒債困境的台灣銀行還有待紓困。日本國內因為民主、多元的氣氛，讓左翼、無政府力量的聲音越來越大。從先前的虎之門事件，到後來的朴烈事件，乃至於合法、非法的左翼政黨紛紛誕生，讓保守的田中對於國內的政治氣氛感到憂心。面對內憂外患，一掃財政憂慮、產業立國、教育改善、地方分權、對支那（中國）問題解決，這幾個目標成為方才組閣的田中內閣的施政方針。

為了處理對中問題，田中義一召開「東方會議」，邀請日本參與東亞政策的人物們共聚一堂。（圖：網路）

由於對田中的不信任，在野的「憲政會」和拒絕和田中合作的「政友本黨」領袖床次竹二郎走到一起，成立了「民政黨」，變成第一大黨，矢言奪回政權。為了解決問題，田中選了適當的時機解散了國會，重新選舉，這場選舉也是加藤高明放寬男子普選權以來第一次的全國普選實施。

為了勝選，田中內閣的內相鈴木喜三郎採取了近乎清黨的動作，一方面把政治上有忠誠疑慮的地方官員、不聽話的警察局長全部換掉，一方面也在第一次普選前的政見會上，以不敬為名，禁止無產傾向政黨的發言，引發包括「民政黨」在內其他政黨的嚴重抗議，認為田中內閣之舉，有違普選乃為促進民主的倡議。

政治的氣氛正在改變。大正時期的民主自由風氣，正因為田中上台而逐漸緊縮。

第一次普選的結果，政友會拿到兩百一十七席，民政黨拿到兩百一十六席，無產政黨拿到八席，政友會驚險獲勝。從少數黨逆勢求勝的田中，得到了多數的支持，決心持續強硬政策，推動加藤高明時代制定的「治安維持法」，在三月十五日當天，解散日本共產黨，並且逮補多位左翼人士。他也利用行政命令，把「治安維持法」的最高刑罰改為死刑，再要求國會追認，反對田中這種舉措的的無產政黨議員山本宣治，在議會質詢的當晚，遭到右翼份子暗殺，造成一時的風聲鶴唳。（未完待續）