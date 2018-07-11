小葉日本台》校園日劇中的教師群像＆星味滿點的大物學生

日劇中以老師為主角的戲真的超級多，師者，該是怎樣的形象？如果從日劇來看，恐怕很難說明。不過，這些校園劇中可不是只有老師是唯一賣點，學生群也是星味滿點。

小葉日本台

去年櫻井翔演的日劇《只是先出生的我》，劇名很有涵義，先生可以是「先出生」的意思，「我只是比學生先出生，所以成為先生（老師）而已」。師者，該是怎樣的形象？

本文要來談日劇中的各款老師。以老師為主角的戲真的超級多，日劇史上演最久的名師非「金八」莫屬，從1979年當到2011年，計八季外加12個特別篇。金八老師全名叫坂本金八，會這樣命名乃因為不管是劇中人還是演的人都熱愛坂本龍馬，形象的化身30年如一日，等於「武田鐵矢」。金八老師任教那麼久，近藤真彥、田原俊彥、小林聰美、淺野忠信、萩原聖人、上戶彩、濱田岳、龜梨和也、高畑充希等都是他教過的學生喔！

日劇史上演最久的名師非「金八」莫屬，從1979年當到2011年，計八季外加12個特別篇。（網路）

最長壽的金八老師－武田鐵矢

一開始就拿金八老師當引言，因為老人家地位崇高，因為這算是校園劇的基本模型，老師不只授業，更多的是熱心和愛心解決學生功課外的種種疑難雜症，此外，老師當主角，底下總要有一班的學生撐場面，而這正好是各藝人事務所旗下待琢磨少男少女爭取曝光的最佳管道，一次可以塞那麼多新人大概也只有校園劇辦得到，加以收視始終不差，屬歷久不衰片型。仲間由紀惠演的《極道鮮師》系列堪稱學生顏值和質量最高的一群，三期學生依序排開就有：松本潤、小栗旬、成宮寬貴、松山研一、龜梨和也、赤西仁、小池徹平、速水茂虎道、小出惠介、三浦春馬、三浦翔平……，陣容閃亮亮。

日劇中的老師類型以量來說，「熱血教師」排第一，而最具代表性的人物剛好一男一女，《GTO麻辣教師》鬼塚英吉與《極道鮮師》山口久美子。兩部作品都是漫畫改編，當老師的都有個很不正規的背景，以「力」服人完全不是問題，學生被收服後則有如小跟班的力挺，人氣超旺，改編一拍再拍。

《GTO》鬼塚＆《極道鮮師》久美子的魅力無法擋

《GTO》的鬼塚英吉，元暴走族，當老師的目的是想泡學校的女老師，1998年版的日劇由反町隆史主演，帥到爆，不但把藝人生涯直接推到顛峰，戲裡戲外當真都抱得美人歸—松嶋菜菜子。本劇平均收視28.3%，最終回更是誇張的35.7%，之後另有一個特別篇和電影版。然後來到2012年富士台重拍，這回找來放浪兄弟的AKIRA主演並拍了兩季。兩個版本的時空不同，但反町版的GTO實已列名史上經典之林。

《GTO》1998年版的日劇由反町隆史主演，帥到爆，不但把藝人生涯直接推到顛峰，戲裡戲外當真都抱得美人歸—松嶋菜菜子。（網路）

剛提到看校園劇的另一樂趣是會誕生哪些有名學生？反町版的學生有小栗旬、窪塚洋介、池內博之、希良梨（後來當台灣媳婦）、中村愛美、田中麗奈（電影版）；AKIRA的學生則有川口春奈、本田翼、西內麻里亞、新川優愛、以及傑尼斯Jr.的高田翔和森本慎太郎。

《極道鮮師》的山口久美子，戴眼鏡，束著雙辮頭髮，總是一身運動服拙樣的背後，她可是「大江戶一家」第4代唯一繼承人。仲間由紀惠演久美子這個角色，反差大，效果好，學生功課考幾分非重點，但只要有校外人士惹到她的寶貝學生，眼鏡和雙辮脫去，接下來的拳腳功夫保證讓混混落荒而逃。

《極道鮮師》從2002年開播後的好口碑共演了三季，平均收視率分別為17.6%、27.8%和22.6%，同樣的仲間由紀惠也因本作登上演藝高峰。本系列的學生上段提過，超豪華，誰能跟我比。

《極道鮮師》的山口久美子，戴眼鏡，束著雙辮頭髮，總是一身運動服拙樣的背後，她可是「大江戶一家」第4代唯一繼承人。（網路）

目標甲子園的《菜鳥總動員》青春又熱血

「熱血教師」雖然是校園劇的大宗，不過在時空世代交替後，這款純賣老師熱情的戲愈來愈難獲年輕人青睞，太扯了，來這套，這種老師會被耍得團團轉啦。也是，近幾年的老師戲已不太強調熱血了，除非，至少像這部《ROOKIES菜鳥總動員》這樣玩。

2008年的《菜鳥總動員》雖然也是熱血教師和不良學生的互動，但整個焦點設定都在打棒球，以進軍甲子園為目標的故事，而且劇組是很有誠意的在球賽過程花了相當多的時間比例，一場又一場的進行，連續劇打完電影版繼續打，真正的讓觀眾看到熱血沸騰，拼到當季的日劇學院賞最優作品，電影版票房85.5億日圓佳績。本劇的熱血教師是佐藤隆太，學生呢？有市原隼人、佐藤健、城田優、小出惠介、中尾明慶、桐谷健太、高岡蒼佑等。

2008年的《菜鳥總動員》雖然也是熱血教師和不良學生的互動，但整個焦點設定都在打棒球，以進軍甲子園為目標的故事。（網路）

保證考上名校的名師特訓班

日劇中的老師雖多，不過多半是在解決課外問題用的，那授業解惑這部分呢？想半天最有象徵性的就《龍櫻》這部，台譯片名「東大特訓班」就更直接了，看阿部寬如何把升學率只有2%，平均偏差值36的學生調教成上大學上東大。這部戲每集每科都有方法論，考題怎麼出，分數怎麼拿，還有提升學習背誦效率都很像一回事，山下智久、新垣結衣、長澤雅美、小池徹平都是同期高校生，日後的星度超高。

在《龍櫻》這部台譯片名「東大特訓班」的作品中，看阿部寬如何把升學率只有2%，平均偏差值36的學生調教成上大學上東大。（網路）

類似題材還有《應考的灰姑娘》，由曾是補教名師的小泉孝太郎特訓川口春奈，藉由考東大脫貧的勵志戲；而成海璃子的《考試之神》則是天才國中生教小六生的故事，她當家教都會問的一句話是「你是想考試還是要學習？」當然藉由家教過程，這些小六生也都找回學習的快樂。還有一部小葉大推的日影《墊底辣妹》，只有小學四年級程度的高二生應屆考上慶應大學的故事，本片不僅難得看到有村架純扮金髮辣妹模樣，更厲害的這是真人實事，演補習班老師的是伊藤淳史，能察覺並開發墊底辣妹的實力和潛能，厲害在此。

女王、武士、惡夢和用生命拼來的老師群像

剛說過，想在日劇當老師，只靠熱血會愈來愈難混，所以個人特色很重要。

《女王教室》的天海祐希，板起臉孔加看似冷酷無情的手段，大人都怕何況小朋友。本劇播出期間引起不小議論，但卻也榮獲該屆「放送文化基金賞」。另有一種用生命來搏的老師，畢竟餘命有限，所做行為學生不會認為是假掰，草彅剛的《我的生存之道》，寺尾聰的《仰望師恩》，將生命燃燒殆盡的付出總是更讓學生感動，對了，這兩位老師好像都用音樂在譜生命。此外，穿越時空扮起《武士老師》的錦戶亮，想教的是現代人所欠缺的武士魂；而北川景子的《惡夢小姐》，當老師的時間則都在解決班上那位有預知夢能力的學生，解謎推理讓真相大白。

《女王教室》的天海祐希，板起臉孔加看似冷酷無情的手段，大人都怕何況小朋友。本劇播出期間引起不小議論，但卻也榮獲該屆「放送文化基金賞」。（網路）

愛得轟轟烈烈的《高校教師》與 《魔女的條件》

還有一款老師出名倒不是因為教學，而是陷入師生戀。最轟轟烈烈的莫過於《魔女的條件》的松嶋菜菜子，以及《高校教師》兩個版本的真田廣之和藤木直人。松嶋菜菜子愛上的小鮮肉是瀧澤秀明，那時候還有宇多田光的〈First Love〉加持，風靡全亞洲；而野島伸司前後兩個版本的《高校教師》，1993年版真田廣之戀上的是櫻井幸子，劇中很好聽的主題歌〈我們的失敗〉是由不久前過逝的傳奇女歌手森田童子主唱；而2003年版的禁忌之愛則是藤木直人與上戶彩。這類成就經典的師生戀，代價就是得承擔更多社會壓力和異樣眼光。

《魔女的條件》的松嶋菜菜子愛上的小鮮肉瀧澤秀明，那時候還有宇多田光的〈First Love〉加持，風靡全亞洲。（網路）

1993年版的《高校教師》真田廣之戀上櫻井幸子。（網路）

1993年真田廣之版的《高校教師》主題歌〈我們的失敗〉。

手段超過激的《惡之教典》

還有沒有更誇張的老師？有的，文末就用《惡之教典》來收尾。

日影《惡之教典》改編自貴志祐介的小說，飾演老師的伊藤英明，平常是深受學生歡迎的陽光教師，但其實他暗黑的一面非常反社會。（網路）

日影《惡之教典》是改編貴志祐介的小說，看到導演是三池崇史大概就知道會是噴一堆血的視覺爽片。演老師的是伊藤英明，平常是深受學生歡迎的陽光教師，但其實他暗黑的一面非常反社會。這個學校有不良少年，有怪獸家長，集體作弊，教師淫亂等不少問題，他要建立屬於自己理想王國的方式是殺無赦，就在文化祭前夕，一場血腥慘案開始了。嗯，手段超過激，有沒什麼值得探討的就讀者自行體會囉！