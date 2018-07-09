一級嘴砲》鰻價貴，日本業者推出各種替代商品

單價持續飆高的鰻魚不但拉高了蒲燒鰻的成本，昂貴的售價也令消費者卻步。某些業者便推出了「蒲燒豬」、「蒲燒鯖魚」來填補蒲燒鰻的市場缺口，經過去年一整年的測試，今年起已經全面商品化了。

一級嘴砲技術士

因為超額濫捕，導致近年鰻魚苗的價格屢創天價，連帶讓鰻魚的價格越飆越高。然而，日本在7月20日和8月1日這兩個「土用丑日」有一波吃鰻魚的高峰，單價持續飆高的鰻魚不但拉高了蒲燒鰻的成本，昂貴的售價也令消費者卻步。為此，某些業者便推出了「蒲燒豬」、「蒲燒鯖魚」來填補蒲燒鰻的市場缺口，經過去年一整年的測試，今年起已經全面商品化了。

關於蒲燒系列替代商品，通路龍頭AEON（永旺）在2017年便在部分賣場內設置了蒲燒鯖魚的攤位，藉由消費者的試吃活動來宣傳並改良風味。另一個龍頭7-11控股，旗下的ItoYokado（伊藤洋華堂）在去年也開發了蒲燒豬、蒲燒花鯰、蒲燒秋刀魚、蒲燒沙丁魚、蒲燒穴子魚，今年除了蒲燒系列，也推出了照燒系列商品來搶攻新的消費者。

AEON在2017年開始主推的蒲燒花鯰，許多明星藝人都曾拍照上網分享過。（圖片來源：AEON超市Twitter）

這些大廠去開發新產品，並不是吃飽太閒或是臨機一動，而是鰻魚的產量劇減所致。以目前的技術還沒有辦法將鰻魚完全人工飼養，僅能在每年春季在河口捕撈迴游鰻魚苗，將其放入魚池中飼養至成魚。然而，近年的魚苗數量越來越少，連帶著讓走私的情況越來越嚴重。

日本國內的鰻魚（白鰻）有9成多都是養殖鰻魚，但國內的養殖量已從2000年的16萬噸，一路滑落到近年只剩下5萬噸。不足之處則由台灣進口白鰻，或是從中國進口美洲鰻來替代，但不論是白鰻還是美洲鰻，兩者皆被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕臨絕種之動物，將寶押注在上面都要面臨很大的風險。接著，大家就把目光轉移到了印尼雙色鰻，也就是俗稱的「黑鰻」身上。

近年來日本的水產相關企業在東南亞著力甚深，像是負責台灣機場捷運機電系統的日本「丸紅株式會社」，他們在數年前曾以買下股權的方式吃下了印尼的水產飼料廠，在爪哇島Banyuwangi養殖黑鰻，經過加工再銷回日本和美國。不只日本商社，韓國和中國的水產廠也已經進入了爪哇島，挾帶著資本優勢來爭搶這塊鰻魚的新天地。

此外，為了維繫印尼雙色鰻產業的永續，AEON將持續開發新的替代產品，也聯合了其他水產廠商與世界自然基金會（WWF）合作，推動了鰻魚的溯源管理計畫，讓鰻魚從魚苗到蒲燒鰻都有生產履歷可以追尋，降低濫捕而來的不明鰻魚數量。AEON水產部的人員曾在新聞採訪時表示：我們今天對也野生鰻魚的生態還是一團謎題，而且漁業相關產業非常瑣碎且複雜，但商社投入了心力去做資源維護，目的要試著延續日本的飲食文化，別讓這個文化成了書本上的歷史。