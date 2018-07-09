Lin bay 好油》冷鏈物流不是台灣農業的萬靈丹

農產品的零售價格之中，零售端獲取的比例一直都是維持在37－42%之間，這個比例是難以變動的，剩下的58－63%則由生產端跟運銷端分配，如果要提升生產端的收入並維持運銷端的利潤，最有效的方法就是降低物流成本，而要降低物流成本，第一步當然是棧板標準化及物流棧板化，而不是胡扯一通的花錢蓋冷鏈物流中心。。

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農委會過去兩場調節精進作為記者會中頻繁提到「冷鏈物流」，表示因為農民團體資金有限，投資冷藏的規模過小，再加上缺乏完整冷鏈技術和設備，無法建構完整的系統，導致蔬果盛產期無法有效儲存與穩定出貨，同時無法穩定價格。因此需要建立冷鏈及物流系統，完善農產品保鮮技術，維護品質及調節出貨，盛產的時候收購儲存，產銷品穩再慢慢釋出。

上述這些內容在一般民眾聽起來，似乎很有道理，但實際上，冷鏈真是萬靈丹嗎？

由通路需求端帶動的冷鏈物流

要談冷鏈物流之前，首先要建立一個觀念：必須由需求拉動冷鏈。如果蔬果是由產地走向北農這些批發市場，再運輸到一般菜市場，那麼這些蔬果對於冷鏈物流的需求就很低，因為這個通路要求的是快銷和低成本，二則，北農目前並無低溫拍賣區，對冷鏈的需要可能只在產地端做預冷處理以減低運輸帶來的腐損，維持全冷鏈產生的成本反而會使這些蔬果在菜市場這類通路上因為價格過高而不利競爭。當然，批發市場和零售市場也可以導入冷鏈物流，但這些通路更應該做的是減少無效的重複勞動。

以日本為例，日本每五年會進行一次『全國消費實態調查』，最近一次完成於2015年，如果從這份調查來觀察蔬果消費，就會發現蔬果的主要消費分別為超級市場、其他消費（外食）和一般俗稱「八百屋」的蔬果零售店，多數的傳統通路，如：一般零售店、超級市場、量販店、百貨、消費合作社的蔬果消費都在萎縮，其他消費地點（外食）的比例則大幅增加、便利商店及網路消費也同時增加。

日本『全國消費實態調查』。

以日本這種50%的蔬果在超市及量販店通路的消費型態來看，當然就需要冷鏈物流來維持生鮮農產品的品質，也因為消費通路的性質，日本冷鏈物流的覆蓋率非常高。但試問，當農委會說要投入十億蓋三個冷鏈物流場前，做了多少消費的評估以及效益的評估？又為什麼會認為只要蓋了冷鏈物流場所有問題就能迎刃而解？

冷鏈物流是萬靈丹？

農產品若從農場採收再運送到消費末端，必須經過集運和處理後，再運輸到消費地進行分銷，台灣目前多數的農產品物流僅是把東西從A點運送到B點，但對於生鮮農產品如果只有一般的物流就容易出現龐大耗損，而生鮮農產品的毛利過低，因此，如何降低耗損就是收益的關鍵。所以冷鏈物流不只是把東西從A點運送到B點，更要確保從A點運送到B點的過程中，溫度與濕度能保持、物理性碰撞減少，而在這麼長的物流過程中要確保這些變因就會提高成本。也因為成本過高，因此冷鏈物流一直都以高單價商品為主，例如大多數的櫻桃都會維持好冷鏈物流（太高的單價根本經不起損耗）。

消費者購物就是希望買得到、買得好、買得方便，而「買得好」同時涵蓋了滿意的品質與價格。冷鏈物流是協助消費者可以買到好的生鮮農產品，這是藉由需求拉動冷鏈物流，而不是用生產來推動冷鏈物流。

農委會想要以冷鏈物流中心來處理供過於求的低價品，根本就是匪夷所思的想法。以農委會舉的洋蔥為例，以今年來看，就算有大型的冷鏈物流場可以儲存洋蔥、就算能供應給農民冷藏來調節產量，面對今年供過於求的情況如此嚴重，價格一樣難有起色，而成本堆疊上冷藏的費用反而造成農民更多的損失。更何況冷鏈物流針對運輸途中的溫溼度控管缺一不可，農委會對於產地到物流中心或包裝場的規劃又是什麼？

冷鏈管理示意圖。（作者製圖）

而台灣對於運輸業者的規範，提效的棧板租用、共有或聯合持有的規畫，以及農業生鮮物流的標準化在哪裡？

台灣農業目前的物流還是以人力搬運，而不是以棧板物流作業為主，人力需要多次搬運，也造成物流費用偏高。批發市場走向棧板化的增效運輸，是一個必然的過程，透過棧板化運輸可減少低效率的人力搬運，同時加快商品的流動。

以中國大陸為例，中國在2008年選定以1200x1000mm與1100x1100mm兩個規格做為國家標準棧板，並優先推薦1200x1000mm這個規格。隨著棧板的標準化及聯營體系的建立，估計至少降低了10－15%的物流成本。有了標準化的棧板，就會有配合棧板的箱子和配合箱子的盒子，進而降低包材的成本，那麼，台灣農業物流的標準化在哪裡？

筆者曾有一次做300箱高麗菜和水果併櫃出口，300箱高麗菜需要從雲林運到高雄的集櫃點，司機只負責運輸，不負責搬運。司機問我集櫃點有沒有1200x1000mm的棧板，如果有的話，只要不要太舊，他可直接載四個回去就好，很遺憾的，集櫃的地點只有1000x1000mm的棧板，我還必須額外找工人花1500元，才能把這些高麗菜搬下來，算起來額外增加三分之一的運費。

批發市場走向棧板化的增效運輸，是一個必然的過程，透過棧板化運輸可減少低效率的人力搬運，同時加快商品的流動。（Pace Logistics Manchester）

而一般的超市及量販通路之所以能做到價格穩定，正是不斷的提升自己的供應鏈管理，優化供應鏈、消除重複勞動、降低員工受傷風險與成本，以提高效率、降低成本，因此能提供穩定的優質產品讓消費者消費。

農產品的零售價格之中，零售端獲取的比例一直都是維持在37－42%之間，這個比例是難以變動的，剩下的58－63%則由生產端跟運銷端分配，如果要提升生產端的收入並維持運銷端的利潤，最有效的方法就是降低物流成本，而要降低物流成本，第一步當然是棧板標準化及物流棧板化。

降低農產品物流成本是最直接照顧生產者的方法，而不是胡扯一通、欠缺規畫的跟風花錢蓋冷鏈物流中心。