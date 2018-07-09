博硯「說」法》面對問題比面對新聞更重要

如果政府老是不面對真實的問題，自己也做片面的解讀者。最終的結果當然會讓政府的公信力崩盤。不要以為這只是民進黨的問題，目前從中央到地方都是如此情況。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

假新聞的數量，隨著網路成為國人閱讀資訊主要管道後遽增，但假新聞的出現有其特定目的，例如選戰或是商業行為，在我國還受到對岸影響。而這些假新聞的出現已經對過去關於言論自由的理論產生一定的影響，因為以往關於言論自由的討論並沒有設想到會有系統性的假新聞出現。

不過，比起偽造出來的新聞，在言論市場上更多的是不正確的資訊或是報導面向偏頗的問題。

例如，最近正值鳳梨產季，鳳梨的市場價格成為了政府與媒體間互相攻擊的現象。有報導指出「近日農民抗議鳳梨價格崩盤，農委會主委林聰賢卻說不解鳳梨農為何抗議、南部價格3、40元。這番話氣壞高雄內門鳳梨農民。」、「一名幫忙父親採收鳳梨的農家女兒今天哭訴說，家中7成鳳梨賣不出去，留在田間腐爛，政府不知農民辛酸還說風涼話，心痛無比。」不過，此報導一出，農委會馬上公開否認報導的真實性，並以報導「內門區農會總幹事洪輝煌拿出數據，指黃姓農民今年種了2萬株金鑽鳳梨，生產的2萬公斤鳳梨都是靠農會共同運銷或外銷到市場，且均價達22塊半，何來爛在田裡的說法？」予以駁斥，但是，該農女兒卻提出數據證明，「家中鳳梨品質向來很好，價格卻每況愈下，4月3日賣每公斤38.8元，6月27日均價卻只有6.2元」。

其實，內門農會給的數字是正確的，我想該農民所公開的交易資訊也不是假的，因為數字不會騙人，但如何解讀數字本身就是一個問題。而這些都不是假資訊，只是大家都選擇性的去理解。

比起偽造出來的新聞，在言論市場上更多的是不正確的資訊或是報導面向偏頗的問題。（Bloomberg）

事實上，鳳梨市場是否崩盤，筆者並非農產運銷背景很難做出討論。但是鳳梨價格很便宜這件事，只要上市場大概都會知道，只是便宜到甚麼程度而已。而此前，瑞士洛桑管理學院日前公布《2018年世界競爭力年報》，我國在63個接受評比國家的排名，從去年第14名下滑到第17名，其中「勞動市場」是退步最嚴重的指標。同樣的，國發會針對此評比表示「因台灣《勞基法》修正是朝保護勞工權益邁進，才使得此項排名大退步」。這樣的說法當然會被商界拿來大做文章，而該報告僅區區數頁，國發會卻做此解讀，但對其他原因，例如金融業的守法問題卻隻字不提。一份資料，不同解讀，最後讓民眾混淆了。但工團也無須急著打臉國發會，因為在該次記者會中，國發會副主委的發言中指出，「單以「勞動市場」指標來看，排名退步不見得是壞事」。

最近，不管從是吸管事件或者是《空汙法》修法的二行程機車風波中，我們都可以發現政府的說明已無法取信於民眾的問題。總統認為這是因為宣傳不夠，但我有不同見解，如果政府老是不面對真實的問題，自己也做片面的解讀者。最終的結果當然會讓政府的公信力崩盤。不要以為這只是民進黨的問題，目前從中央到地方都是如此情況。

至於鳳梨到底有沒有崩盤？我想政府也不要再陷入數字迴旋當中，或許直接告訴民眾現在該怎麼辦？未來要怎麼辦？才是上策。