紐約地途》紐約48小時

如果是第一次來紐約而且只是過境個兩天,那麼該如何在紐約度過既是觀光客又稍微能夠接上紐約地氣的48小時呢?

已經長久居住在紐約的人,對城市裡那些觀光景點不是早已去過,之後就因為「觀光客恐懼症」而變得唯恐避之不及;不然就是抱著反正跑得了和尚跑不了廟的心態,想說既然在紐約,早晚有一天一定可以去那些地方看看。筆者在這專欄絕大部分也是著重於介紹比較屬於當地居民會去的地方,會做的事情,對所謂的觀光景點較少著墨。記得上個月猝逝的安東尼.波登以前在旅遊頻道有一個節目叫做The Layover with Anthony Bourdain (波登過境),向旅人們介紹如果是在一個城市只有短短停留24-48小時的時間能做些什麼事,在短時間內稍微掀開那個城市的真正面貌。所以我問了自己,如果有親朋好友是第一次來紐約而且只是過境個兩天,那麼我該如何建議他們在紐約度過既是觀光客又稍微能夠接上紐約地氣的48小時呢?

於是這樣的行程就出來了!

就從第一天飯店(曼哈頓)下午三點check-in後開始安排吧。

4pm-7pm Oculus(世貿中心交通轉運中心)

這個2016年春天開放,西班牙建築師Santiago Calatrava在紐約第一個建築的交通轉運站還是相當新穎,無論是從外觀或是內部都是讓人讚嘆的藝術品。Westfield商業集團接手這轉運站裡面的店家招募後,目前有包括Apple Store,Hugo Boss和Dior等數十家名店進駐。來這裡不只是看建築,更可以逛逛許多店家。除了Oculus建築外,在不用走出地面的情況下,可以到西邊的Brookfield Place Winter Garden或是往東走到Fulton Center。因為接近晚餐時間,可以選擇在Fulton Center的紐約速食店代表Shake Shack或是在Brookfield Place的Hudson Eats美食廣場用餐。喜歡逛超市的朋友則可以從Oculus走到WTC 4的EATALY貴婦超市,也有許多喝酒用餐的選擇。

紐約下城的交通轉運中心Oculus已經成為紐約市最有代表性的建築之一,與相連結的Brookfield Place和Fulton Center提供了觀光客逛街購物以及餐飲的需求。(圖:作者提供)

7:30pm-9pm Staten Island Ferry

往返於史坦頓島和曼哈頓下城之間的史坦頓島渡輪不管對紐約客或是觀光客來說,不僅是一項免費的運輸工具,更是欣賞曼哈頓天際線與自由女神最棒的方式。夏天天黑得晚,搭上七點以後的渡輪,從曼哈頓出發可以看夕陽,抵達史坦頓島碼頭後,可以先下船再馬上回到候船大廳等待下一班開回曼哈頓的渡輪。回程時又可以看紐約夜景,當然行駛經過自由女神前的自拍也絕對不能少的!

免費的史坦頓島渡輪無疑是在紐約CP值最高的觀光行程,可以欣賞曼哈頓天際線,自由女神和紐約港的美景。(圖:作者提供)

10pm-11pm Times Square

搭渡輪回到曼哈頓後,不代表這一天就要結束了。跳上一號或是R線地鐵,直奔42街時報廣場這一站,讓環繞「世界的十字路口(Crossroads of the World, 百老匯大道和第七大道交叉口)」的巨型廣告看板和LED螢幕告訴你宛如白晝的時報廣場就是象徵著The City That Never Sleeps。

夜晚來時報廣場一遊,才能體驗紐約這個不夜城的熱鬧。(圖:作者提供)

Day 2 10am-11:30am 走布魯克林大橋跨過東河

來紐約遠遠看布魯克林大橋和親自用雙腳走過這座超過百年的歷史建築是完全不同感受。從曼哈頓紐約市政府這端一上橋後,保證是要填滿相機記憶卡的開始。石橋本身,曼哈頓天際線和東河美景可以讓人在上面逗留一兩小時都不嫌久。

早上來走布魯克林大橋,遊客相對較少,可以仔細端詳這百年大橋的鬼斧神工和欣賞東河美景。(圖:作者提供)

12:00pm-2pm DUMBO (Down Under Manhattan Bridge Overpass)

DUMBO是布魯克林自兩千年以來變化最多的地區,在曼哈頓大橋與布魯克林大橋之間靠近東河的區域從原本的工業廠房到現在高級奢華公寓林立,河濱公園美輪美奐,已經成為紐約房價最高的社區之一。從布魯克林大橋過來不必走到最後,在DUMBO上方便有一個出口可以下橋抵達。由原本是菸草工廠的百年建築改建的Empire Stores有高級家飾店West Elm,和手錶配件精品店Shinola等都是很好逛的店家。靠河的地方也有許多座椅和綠地可以讓人吹吹海風休息一下。中午想慰勞自己吃比較好一點可以到Cecconi’s吃義大利菜,或是在Vinegar Hill House吃個簡單卻是美味的三明治簡餐。如果童心未泯,那麼就花個兩塊錢美金,搭一次在透明珠寶盒裡的旋轉木馬Jane’s Carousel,邊旋轉,邊欣賞美景。

DUMBO的水岸地區有Empire Stores可以閒逛,也有河濱公園可以休憩,來這裡體驗和曼哈頓不一樣的奢華。(圖:作者提供)

3pm-6:30pm Highline Park & Chelsea Market

離開DUMBO之後,可以來曼哈頓變化最多的地方:「高線公園(Highline Park)」。這個舊高架貨運鐵道改建而成的都會公園,應該算是紐約過去二十年都更計劃最成功的例子,也是近年除了時報廣場外觀光客最愛的地方。公園本身分成三期完工開放,每一期都有不同特色。蓋在第十大道上方的原木階梯看台是一個休息發呆的好地方。如果覺得戶外濕熱,那麼就到十五街和十六街之間的Chelsea Market。雖然Chelsea Market是一個非常觀光化的市場,但是裡面還是有許多紐約客喜歡逛的店家和美食廣場。其中The Lobster Place吃龍蝦和Cull & Pistol在Happy Hours的一元生蠔都是受到紐約客喜愛的地方。

將「高線公園」和Chelsea Market放在同一個行程內,既可以欣賞這獨特的都會公園,也可以享用美食。(圖:作者提供)

7:00pm-9pm Bar 65 at Rockefeller Center

來紐約如果沒有從高處看看這個城市的夜景是會抱著缺憾的心情離開的。最熱門俯瞰紐約夜景的地方分別是帝國大廈,洛克菲勒中心和新的世貿大樓的觀景樓層。不過來這幾個地方的門票都要超過30美金,而且如果排隊等一小時之內都算是幸運了。所以要是在週一到週五之間,非常建議到洛克菲勒中心65樓的Bar 65。來這裡不需要門票,只要一杯酒精飲料的消費(15-25元之間)就可以登上65樓的陽台酒吧看落日看夜景,而且幾乎都不需要排隊。只是來Bar 65必須要穿著稍微正式的服裝,球鞋牛仔褲都不適合。

要俯瞰紐約夜景,不一定要花大錢到觀光客去的熱門景點。洛克菲勒中心的Bar 65讓顧客可以一邊輕啜美酒,一邊觀看夜景,而且不需要大排長龍。(圖:作者提供)

Day3 10am-2pm大都會美術館 + 中央公園

紐約值得參觀的美術館和博物館太多,如果是第一次來紐約,在時間有限的情況下大都會美術館還是首選。雖然今年大都會美術館已經取消非紐約州居民可以自由捐獻入館的辦法,而是要購買25 元的門票。但是這個每年參觀人數全世界第三多的美術館還是可以一逛再逛。不論是館方永久收藏或是當季特展都絕對值得花25元浸淫在這藝術殿堂。逛完美術館可以就近走到旁邊的中央公園,在穿梭於鋼筋水泥叢林兩天之後,來這個有「紐約綠肺」之稱的公園漫步,呼吸一點純淨的空氣,將自己在紐約短暫時間的心靈悸動歸零,輕鬆赴機場,告別紐約。

大都會美術館就在上東區的中央公園旁,逛完美術館再到中央公園漫步,是適合離開紐約前的靜態行程。(圖:作者提供)

其實像這樣約48小時的行程還可以排出許多不同路線或是不同組合,冬天時又會有配合寒冬下雪的規劃。就留待以後再介紹了。