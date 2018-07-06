自由開講》選舉選到昏頭的侯友宜與饒慶鈴

◎林慧茱

看到新聞報導新北市長參選人侯友宜昨日行程到台東去，與其說是輔選饒慶鈴選縣長，製造所謂的外溢效應假象，倒不如說狼狽逃離北部的違法收租風暴，跑到民風淳樸的東台灣去取暖。

侯友宜贈送饒慶鈴1支題名「一棒定天下」簽名球棒祝當選。（記者陳賢義攝）

扯的是，侯友宜造訪台東的第一個行程居然是和國民黨台東縣長參選人饒慶鈴透過校長的安排，去和新生國中棒球隊互動！毫無疑問，兩位參選人所圖是想藉此營造一個清新活力、推廣運動的形象，但卻赤裸裸地消費、利用了純潔無知的學生！把他們當成了陪襯的道具背景，互動間學生或許表現自然、愉快，那是因為他們全然不知道自己對棒球的熱情被利用了！被違法涉入政治的校長給出賣了！被兩位為選縣市長不擇手段的參選人給消費了！小球員們天真無邪的神情更對照出政治算計的卑劣！

饒慶鈴議員當了十幾年，是現任的台東縣議長；侯友宜當過七年半的新北市副市長，也常自誇有幾十年的公職歷練！竟然連「政治不得介入校園」的基本觀念都沒有，不懂得學生需要的是一個乾淨、沒有壓力的學習環境！這麼做，自己不覺得離譜嗎？或許他們會以活動是安排在縣立棒球場來推託，但消費學生的本質有何異？為了個人選舉竟然幹這種濫權的事，萬一讓他們當選縣市長，學子們的不幸才將開始。

最離譜的還是這位國中校長林銘欽，無視於學生權益，根本不配做為學校的大家長！林校長到底是受到多大的壓力才會來要求學生配合演出，有問過學生本人願意甘為助選工具嗎？有徵求學生家長的同意嗎？台東縣政府教育局若還有功能的話，應該即刻介入查辦吧！

（自由業）

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