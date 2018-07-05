自由開講》如果由2011年的蔡主席來質詢2018年的蔡總統

◎張麗善

2011年7月14日，馬英九總統任內也曾經發生過香蕉價格崩落的情況，當時的民進黨主席、也是總統參選人的蔡英文曾表示：「產銷監控機制行之有年，但這三年來馬政府沒有認真運用這套機制來監控產銷狀況，一味以政治性採購作為農業問題的解決方案，明顯失職。」

2011年7月16日，民進黨率領眾多蕉農走上了街頭，訴求農產失序、價格下跌及農民收入下跌的問題，當時蔡英文主席也表示「對於整體農業、農村和農民「三農」問題，我們必須嚴肅面對。民進黨重新執政後，會強力要求所有農政單位對於農產品的生產建立一個有效率的監控制度，並將生產季節分散，以防止生產過剩。」

當時蔡英文主席也表示「對於整體農業、農村和農民「三農」問題，我們必須嚴肅面對。民進黨重新執政後，會強力要求所有農政單位對於農產品的生產建立一個有效率的監控制度，並將生產季節分散，以防止生產過剩。」（資料照）

如今，民主進步黨成了執政黨，蔡主席也成了蔡總統，主客易位，但是情況依舊沒有改善。

2018年7月4日，中南部的鳳梨合作社和上百位農民前往台北陳情，其中包含了許多年過半百的農民朋友，他們為了生計，放下手邊的勞動，千里迢迢前往台北，沒想到卻落得農委會主委林聰賢「這是政治動員，我們不會接受不理性的對話」一番回應。麗善非常心寒，同樣是農民上街陳情，為什麼你們是幫助農民，而其他人就是政治動員？

這裡，不禁要替2011年的蔡主席來問問2018年的蔡總統：產銷監控機制行之有年，但這兩年來民進黨政府沒有認真運用這套機制來監控產銷狀況，先是菜價低迷，接著是水果崩盤，民進黨政府至今一味以政治性採購作為農業問題的解決方案。請問蔡總統，這樣算不算蔡主席口中的「官員失職」呢？

2018年7月4日，農委會主委林聰賢表示該做的都做了，明年起農委將有規劃登記收購和冷鏈制度的推展。民進黨政府上台也兩年了，如果農委會該做的都做了，為什麼還要等到明年才要推行？不只蔡總統這樣詢問農委會，麗善也有相同的疑問。

行政院農業委員會身為我國最高的農政主管機關，現任的林聰賢主委一路從基層榮升到中央，今年僅僅過了一半，為什麼對農民有利的事卻要等到明年才做？是不是要等到民主進步黨在選舉中獲得優勢，執政黨才願意有所作為呢？

（現任立法委員）

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