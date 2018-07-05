胡，怎麼說》王景玉沒判死；李來希的冷披薩...

殘忍殺害小燈泡的凶嫌王景玉，一審、二審法院都沒判死刑、只判無期徒刑，引發強烈不滿，批判司法的聲浪很高，藍紅媒體、名嘴、政客、網軍等更直接政治上綱，大罵小英總統應負責。

殘忍殺害小燈泡的凶嫌王景玉，一審、二審法院都沒判死刑、只判無期徒刑，引發強烈不滿。（資料照）

凶嫌狠毒殘暴沒人性，一個小生命無端遭難，造成小燈泡的父母無可彌補的損失、不能止息的傷痛，也深深刺傷社會大眾的心，期待司法能發揮社會正義、判凶嫌死刑，卻一再落空，憤怒不滿因而爆發。

不過，藍紅媒體、政客、名嘴等藉機操作、政治上綱，把怒火燒向小英總統，卻完全偏離方向。請反過來想想，如果小英直接介入司法，明示、暗示、指揮司法判凶嫌死刑，那才是更大問題。

把沒判王景玉死刑歸責總統的論調，根本就是在罵小英總統，為何沒搞獨裁專制？這是在逼壓總統跨越干預司法審判獨立的紅線，將是民主災難之始，小英總統當然不會也不能那麼做！

把沒判王景玉死刑歸責總統的論調，根本就是在罵小英總統，為何沒搞獨裁專制？（資料照）

還記得嗎？一年多前，立院行使司法院長、副院長、大法官同意權時，總統依政黨運作常軌，協調民進黨立委支持，國民黨立委及藍紅媒體、名嘴等竟然大罵小英總統「台灣希特勒」、「現代武則天」。現在他們卻把王景玉沒判死怪到總統頭上，那不就是反過來怪總統不專制、不能指揮司法嗎？根本顛倒是非！

再看，7月1日軍公教年金改革啟動，退休軍公教年金減少，不滿可以理解。反年改的領導人李來希貼出「你看我多省！」，表示年改收入大減，他必須節衣縮食，把吃剩的冷披薩微波加熱再吃。

反年改的領導人李來希貼出「你看我多省！」，表示年改收入大減，他必須節衣縮食，把吃剩的冷披薩微波加熱再吃。（中央社）

把吃剩的冷披薩或飯菜微波加熱再吃，這是上班族家庭的「日常」，不知在討什麼可憐？反過來看，年改之前，李來希是不是吃剩的冷披薩就倒掉了，年改之後，節衣縮食才加熱了吃？如果真是這樣，那麼，年改附加作用可避免「暴殄天物」，反而是好事一幢。（相信李來希年改前也不會那樣啦）

李來希還稱，年改後好市多（Costco）門可羅雀，因軍公教是好市多消費主力。這種論點實在太奇異，如果此說為真，那麼，好市多靠國家支出年金、生意才興隆，國家支出年金減少，就門可羅雀，那豈不成了另類準國營企業了？事實當然不是那樣！

把吃剩的冷披薩或飯菜微波加熱再吃，這是上班族家庭的「日常」，不知在討什麼可憐？（截圖自打馬悍將粉絲團臉書）

至於他貼出的某位退將退役俸大減、月領只剩38452元存摺，這個數字低於軍改樓地板最低的38990元，這位退將應該另領有退役所得（如18%第一年減為12%優存），如果真要算清楚減多少，應請將他的所有退役所得一併公告週知，而不是只是其中的一本。

所得被減，不論原因為何，大多數人都會不爽，李來希等藉此發洩不滿的心情可以理解。不過，片斷、部分的事實就不是事實，不少人卻以偏蓋全，據此以不堪言詞辱罵蔡政府、否定國家百年大計的年金改革，從社會大多數反應來看，這樣是討不到可憐的！

至於他貼出的某位退將退役俸大減、月領只剩38452元存摺，這個數字低於軍改樓地板最低的38990元，這位退將應該另領有退役所得（如18%第一年減為12%優存），如果真要算清楚減多少，應請將他的所有退役所得一併公告週知，而不是只是其中的一本。（截圖自李來希臉書）