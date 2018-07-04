魔幻拉美》 改寫歷史的墨西哥大選

2018年的墨西哥大選締造許多紀錄，係史上規模最大的一次、是最血腥的一次。此外，此次選舉打破部分職位連選連任的歷史禁忌，同時改寫歷史，讓墨西哥左轉。

陳小雀

2018年是拉丁美洲選舉年。從2月至10月，陸續有哥斯大黎加、古巴、巴拉圭、委內瑞拉、哥倫比亞、墨西哥、巴西進行總統大選。

墨西哥大選在7月1日登場，堪稱史上規模最大的一次，總計選出18,299個職位，包括總統、500位聯邦眾議員、128位聯邦參議員、墨西哥城市長、8個州的州長、各級地方首長、議員、民意代表等。墨西哥人口約1億2千9百萬人，國民年滿18歲即有投票權，此次舉選人數高達8千9百萬人，包括1千1百萬名的首投族。投票所有15萬6千個之多。由於規模如此龐大，選舉花費超過330億批索（約507億台幣）。

此次墨西哥大選也是最血腥的一次，到投票日當天為止，總計有145名政治人物遭攻擊身亡，均與墨西哥社會長期受毒梟控制有關；意即，一旦候選人的政見不利於販毒集團則可能遭遇不測。長期生活在暴力恐懼中，墨西哥人民藉選舉表達不滿，紛紛高喊「改變」！

墨西哥大選在7月1日登場，堪稱史上規模最大的一次，總計選出18,299個職位，包括總統、500位聯邦眾議員、128位聯邦參議員、墨西哥城市長、8個州的州長、各級地方首長、議員、民意代表等。（AFP）

此次墨西哥大選並打破部分職務連選連任的歷史禁忌。自1933年起，墨西哥選舉法即規定總統、地方首長及各級民意代表等均不得連選連任。2014年，墨西哥進行選舉法改革，開放各州轄下的市、鎮首長及地方民意外代表得連選連任一次。不過，因為首次開放，這次參加連選的舊面孔不多。

此次墨西哥大選也改寫歷史，被視為是自1910年以來最重要的一次選舉，老牌政黨成為最大的輸家，同時第二、第三大黨也一敗塗地。

回溯1910年，總統迪亞斯（Porfirio Díaz，1830-1915）為了求連任而引發墨西哥大革命，一場驚天動地的大革命促使墨西哥進行土地、教育和社會改革。大革命結束後，總統艾利亞斯（Plutarco Elías Calles，1877-1945）於1929年建立國家革命黨（Partido Nacional Revolucionario），爾後易名為今日所知的革命建制黨（Partido Revolucionario Institucional，又譯為：革命制度黨）。革命建制黨本為中間派，卻逐漸趨於保守，並走向自由主義，完全違背當初照顧人民的承諾，造成國家貧窮懸殊，人民因而在2000年以選票終結長達71年的政權。

此次墨西哥大選改寫歷史，被視為是自1910年以來最重要的一次選舉，老牌政黨成為最大的輸家，同時第二、第三大黨也一敗塗地。（AP）

右派的國家行動黨（Partido de Acción Nacional）是第二大黨，也是老牌政黨，成立於1939年，在2000年及2012年連續贏得兩屆的總統大選；然而，福克斯（Vicente Fox，1942-）的無作為、卡德隆（Felipe Calderón，1962-）則因發動反毒品戰爭而造成四萬餘人死亡，終於讓革命建制黨的潘尼亞･尼托（Enrique Peña Nieto，1966-）於2012年為革命建制黨再次拿回政權。不過，潘尼亞･尼托政府對毒品與暴力問題束手無策，因此代表革命建制黨出線的梅亞德（José Antonio Meade，1969-），只拿到15%的得票率，顯示人民對老牌政黨已失去信心。

右派的國家行動黨與左派的民主革命黨（Partido de la Revolución Democrática）合作，由阿納亞（Ricardo Anaya，1979-）披掛上陣，左右選民似乎不買帳，得票率僅22%。至於民主革命黨，成立於1989年，雖然角逐五屆總統大位均敗北，但在1997年首都墨西哥市開放民選市長後，即贏得市長選舉，且連續執政21年。這回竟然連首都市長位子都輸去，顯然這個第三大黨已走下坡。

此次的墨西哥大選承載著歷史，同時也兼創歷史！

在四位總統候選之中，選前即以洛佩斯･奧布拉多爾（Andrés Manuel López Obrador，1953-）的呼聲最高、勝算最大，果然以53%的高得票率，翻轉墨西哥，遙遙領先對手。

洛佩斯･奧布拉多爾以53%的高得票率，翻轉墨西哥。（AP）

洛佩斯･奧布拉多爾曾代表民主革命黨當選墨西哥市市長，但兩度挑戰總統大位，均不幸落敗。後來，洛佩斯･奧布拉多爾一改之前的激進左派作風，也與民主革命黨分道揚鑣，自創「國家再生運動」黨（Movimiento de Regeneración Nacional，又譯為：國家復興運動），與其他小黨組成「我們共創歷史」（Juntos haremos historia）聯盟，更不斷以「愛與和平」的口號打動選民。

「國家再生運動」於2014年正式登記為合法政黨，其成立宗旨為改造墨西哥、振興經濟、為人民謀福祉、減少貧富懸殊、終結社會暴力、為墨西哥的自由平等奮鬥，賦予墨西哥新生。政黨運作短短數年，已贏得許多知識分子、青年學子、勞工的支持。就在人民的引頸企盼中，洛佩斯･奧布拉多讓墨西哥左轉，而同黨的克勞蒂亞･善寶（Claudia Sheinbaum Pardo，1962-）成為首都墨西哥市首位民選女市長，打破民主革命黨主政首都21年的紀錄，意義非凡。

未來尚有更大的挑戰等著洛佩斯･奧布拉多，例如，能否履行「為墨西哥人民、尤其為貧民謀福祉」的政見？此外，與美國談判美墨邊境圍牆、北美自由貿易協定、非法移民、毒品等問題時，能否同時維護墨西哥國家尊嚴？

洛佩斯･奧布拉多的一舉一動備受矚目。