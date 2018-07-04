Lin bay 好油》農業幹話王

台灣當然需要冷鏈物流中心，但不是因為預冷或採後處理的需求，因為這些動作都在地區的集貨場做就可以了。不講還好，主委這一講這些代表他和幕僚對台灣農業現況有多無知。

Lin bay 好油

兩週前農委會副主委陳吉仲開了一場爛梗新用的「蔬果產銷調節精進作為」記者會，對於如何調整供給與擴大需求通篇都在打高空，反正記者、府院高層也沒人看得懂，畢竟陳吉仲的簡報難以理解的程度可是經過總統認證過的。

本週二，因為鳳梨農要北上抗議的壓力，農委會就由主委主委林聰賢接力再來開一場「水果產銷調節精進作為」，與兩週前的記者會只差一個字？那就來看看看主委要如何調節精進作為？

「加工」變成「加工處理」會比較高級嗎？

第二項是加工，第九項是加工處理，但不管是加工還是加工處理，雖然多了「處理」兩字，英文卻都是Processing。（農委會官方粉絲頁）

記者會中，林主委拿出一張政府產銷調節措施作為的手板，說明以前政府的做法是1到5這五項，從2017年起強化為6到9這四項，仔細看就可發現第二項是加工，第九項是加工處理，但不管是加工還是加工處理，雖然多了「處理」兩字，英文卻都是Processing。鳳梨不管做為果汁、果乾還是冷凍果條，都是加工，也是加工處理，如果從2017年農委會就有開始進行強化，那為什麼今年加工的緩衝沒有發生作用？既然有意願可以加工成果汁，那為什麼現在不安排？加工品的生產有排程的考量，如果去年就開始強化，那為什麼今年排不進排程？加工的量能不夠？講得一副好像從去年就開始很認真做一樣，實際呢？

說到拓展外銷部分，林主委說台農發找到很多的訂單，但要有符合國外市場的規格。奇怪了，今年1到5月香蕉出口也快1000噸了，尤其是日本有972噸的成績，請問農委會輔導的台農發在日本市場做了幾噸香蕉？民間業者能做一堆，但台農發就是沒有符合國外市場規格的產品。

要講這種空頭訂單我也很多，我合作的韓國貿易商和我討論了很久，在考量台灣鳳梨進到韓國要課30%關稅的情況下，台灣金鑽鳳梨若要與菲律賓MD2鳳梨競爭，我開出的到港價一箱10公斤必須要壓在7塊美金左右，如果我能有這個價格，就會儘量運過去給他。這樣我是不是也可以說我有很多的訂單，也有符合國外市場規格的產品，但問題是我找不到符合他價格的產品。而除了韓國之外，我也有其他國家的訂單，客戶開出來的那個規格我都有，但價錢我都做不到，試問這種潛在訂單有意義嗎？

台農發在6月中才公開批評過農委會，表示「沒配套也沒資源，要怎麼打出口戰？」台農發的發言人張皓鈞說：不能談到外銷時，政府就對外說「有成立台農發」就結束。的確，他講的還蠻有道理，目前農委會把所有蔬果外銷工作全推給台農發，結果實際情況慘不忍睹，林主委拿台農發的例子當農產品外銷業績來說嘴，都不會心虛嗎？

重複老梗的聰賢三隻箭

林主委接著又說五年內要將外銷、加工、直銷促銷提升10%，我還很認真的把這場記者會聽完，聽完之後只覺得空虛寂寞覺得冷，林主委說以香蕉的產量大概是七萬多公噸，這實在很沒誠意，堂堂主委連資料都不好好背就上台開記者會。根據農糧署107年3月的預測，光春夏蕉就有20萬噸左右了，全年約為34萬噸，如果出口要提升10%至少要出口到3萬4000噸，請問有這個可能嗎？用林主委口誤的7萬多公噸來看，也要提升到7,000噸，是什麼樣的爛評估，會讓主委覺得有這個可能性？如果五年後能穩定每年香蕉出口連續3年都超過7000噸，那我就把我的專欄停掉，粉絲團也關掉，要講五年後的幹話，大家都很會，問題是，五年後農委會主委還是林聰賢嗎？

之後提到的八大措施就不講了，交由農民來分享。這八個看起來非常熟悉，尤其是其中1、2、3、4、5、7這幾個項目在上次的「蔬果產銷調節精進作為」就提過了，只是上次的順序和這次不一樣，同樣的是，上次在打高空這次也一樣打高空。而林主委說「我們很多集中生產的產區沒有採後處理加預冷的設備，所以我們要投入三大冷鏈中心就是要幫忙解決這一切。」

這八個看起來非常熟悉，尤其是其中1、2、3、4、5、7這幾個項目在上次的「蔬果產銷調節精進作為」就提過了，只是上次的順序和這次不一樣。（農委會官方粉絲頁）

什麼是預冷（Pre-cooling）？

很多人對預冷有錯誤的觀念，認為把蔬果快點送進冷藏庫就是預冷，這當然是錯的。預冷是透過處理，快速的降低植物體的田間熱、降低植物的呼吸效率，透過預冷的處理可以大幅增加蔬果的櫥架壽命。預冷又分為很多種類，依照類型和需求溫度的不同分成真空預冷、壓差預冷、流冰預冷、冰膜預冷等多種方式。但預冷不一定需要很貴的設備才能做，就像美濃農會的長豇豆的預冷就是用冰塊來做。

林主委想必連農委會在台灣補貼了多少預冷設備都不清楚，預冷設備從一台五六十萬到一台三四百萬都有，不是什麼貴到買不起的東西，一堆合作社場都有壓差預冷設備，哪需要投入三大冷鏈中心去幫忙處理預冷，西螺果菜市場外有十家以上的預冷場，農民也不用擔心沒有預冷場幫忙預冷，既然預冷設備沒那麼稀奇難見，就算沒有三大冷鏈物流中心，一堆合作社也都有，那投入三大冷鏈中心是要怎麼解決這一切？主委說，鳳梨採收後要馬上預冷。馬上預冷當然沒錯，問題是這明明就是直接在產區做的事，只要補助產區的集貨場預冷設備就可以做好這塊，這和冷鏈物流中心又有什麼關係？

西螺果菜市場外給農民使用的預冷廠。（圖：作者提供）

台灣當然需要冷鏈物流中心，但不是因為預冷或採後處理的需求，因為這些動作都在地區的集貨場做就可以了。不講還好，主委這一講這些代表他和幕僚對台灣農業現況有多無知。

宛如穀價明燈的主委

國民黨執政時代再怎麼二二六六，至少在農業這個領域還算尊重專業領導，過去三個副主委都還是以農委會內的事務官升任或是學者教授，一人負責農糧、一人負責水產、一人負責畜牧，但民進黨正府上台之後這種專業領導就被破壞，學者出身的陳吉仲負責農糧，請問其他人呢？卸任的翁章梁有畜牧或水產專業？他是事務官或學者出身嗎？結果他只是來掛副主委過個水之後選縣長，之後換農業外行的李退之掛副主委等著選立委。

是說，有外行的副主委，當然也會有外行的主委，但平心而論，政務官本身是否具該領域的專業並不是太大的問題，畢竟政治人物有其優勢，如果林主委這個農業外行人願意認真來看待農產業，願意花時間了解台灣農產業面臨的狀況，願意積極解決這些複雜的結構性問題，那當然是好事。但時間證明，林主委最在意的是剪綵曝光和講幹話，例如，冬天有禽流感的問題怎麼辦？那就不要養阿！猴子危害怎麼辦？送到外島野放阿！

值得一提的是，主委還有一項專長，就是將農產品價格的樓地板變成天花板。今年農委會高喊930的保證濕稻收購價，還花錢做了一堆文宣表示糧商都願意配合，結果這個樓地板變成天花板，前陣子就算是品質好的雲林濕稻，糧商也配合用930收，還理直氣壯說這是響應政府政策，糧商們想必很感謝主委的穀價明燈。是說，最近火龍果也要開始大出了，不知道林主委這次能不能比照穀價再惠賜一個明牌呢？