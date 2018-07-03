法操》借錢不還，為什麼一定不是詐欺？

依照現行制度運作下，確實有一定數量的案件是假性財產犯罪案件，經由檢察官偵查後決定不予起訴。但正是經由檢察官偵查後，才能釐清哪些是假性財產犯罪案件，哪些確實有涉及刑事犯罪，如果不經過偵查程序調查，檢察官如何過濾所謂假性財產犯罪案件？

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，法務部為了解決濫訴、增進司法效率，預計從2018年8月29日起為期一年，擇定新北等四個地檢署試行「立案審查中心」制度，過濾並專責處理濫訴案件；並研議推動「有條件的刑事訴訟有償制」，在特定案件最後為不起訴處分時，向告訴人或告發人收取訴訟費用。法務部表示基於「明暗速斷、疑案慎斷」的思維，且為避免民眾長期訟累，以及讓檢察官可以集中人力在否認犯罪或重大複雜案件的偵辦，故研擬新政策。但這樣的新政策真的可以解決濫訴問題嗎？還是反而會造成更多問題？

什麼是濫訴？

新聞報導中，法務部指出濫訴案件包含高頻率申告案件、明顯事證不清案件以及假性財產犯罪案件。其中假性財產犯罪案件即為俗稱的「以刑逼民」案件，例如雙方其實是民事借貸關係，但債權人卻對債務人提告詐欺取財等，逼債務人還錢的情形。

依照現行制度運作下，確實有一定數量的案件是假性財產犯罪案件，經由檢察官偵查後決定不予起訴。但正是經由檢察官偵查後，才能釐清哪些是假性財產犯罪案件，哪些確實有涉及刑事犯罪，如果不經過偵查程序調查，檢察官如何過濾所謂假性財產犯罪案件？一個案件本來就有可能同時牽涉刑事和民事責任，如果法務部認為財產犯罪案件可以不經偵查程序處理，就歸為所謂濫訴案件，那何不直接將財產犯罪除罪化更可減少訟累？此外，如果告發或告訴的案件最後不起訴，人民必須要負擔訴訟費用，那如果檢察官起訴案件最後無罪，檢察官是不是應該同等負擔訴訟費用才合理？

再者，刑法第169條第1項規定：「意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。」，如果檢察官在審理案件過程中，認為案件事實不成立犯罪，而告訴人或告發人是故意誣告的話，可以直接職權分案偵辦誣告罪，即可防止濫訴，法務部選擇再另立新制度，單從制度必要性來看已有疊床架屋之嫌。

又根據新聞報導，實務上甚至曾經發生雙胞胎兄弟中哥哥犯案後，冒用弟弟的身分接受調查，在偵查及審理過程中檢察官完全沒有發覺，直到簡易判決書送達給弟弟後才發現根本搞錯人。像這樣檢察官連人別訊問都沒有查明就聲請簡易判決的案件，難道不算是濫訴？法務部容許檢座輕鬆起訴，卻不准民眾不滿提告，何異只許州官放火，不許百姓點燈？

盼法務部從根本做起，讓民眾重新信任檢察官和司法

依照法務部提出解決濫訴問題的新制度，不論是立案審查中心還是有條件的刑事訴訟有償制，明顯想以提高人民提訴門檻的方式，達到減輕檢察官案件負擔的目的。但增加人民提告困難的制度，會不會變成檢察官和律師或當事人「協商」的籌碼？「有條件的刑事訴訟有償制」難道不會反而造成比較有錢的人才能以刑逼民的畸形結果？

減輕檢察官負擔有非常多基本的方式，光是改革筆錄制度，使用語音辨識系統紀錄筆錄等，就可以節省非常多審理時間；而將不起訴、起訴書等可以公開的書類公開，讓人民直接檢視和監督，才能讓人民更了解、進而更信任檢察官和司法。

司法改革應該要站在人民的立場、考量人民的需求改革，只為減輕檢察官自己負擔的改革制度，只會讓人民更不信任司法，希望法務部慎重考慮！

本文經授權轉載自法操：借錢不還，為什麼一定不是詐欺？