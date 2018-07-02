法律白話文》你準備好接受國民法官的挑戰了嗎？

國民參與刑事審判制度並非完美，但制度設計上可以使人民更容易的貼近法律、了解法律，法律專業背景人士也能了解民間的聲音。

◎廖伯威

有了國民法官以後，法院從此以後就是國民說的算？

1987 年，司法院開始推動國民參與刑事審判制度，從「刑事參審試行條例草案」（1987 年至 1998 年）、「專家參審試行條例草案」（2000 年至 2006 年）、「國民參審試行條例草案」（2006 年～2007 年）、「人民觀審制度試行條例草案」（2012 年至 2016 年）。終於在 2017 年，蔡英文政府召開的司法改革國是會議提到，我國應儘速實施國民參與刑事審判制度，在年底司法院提出國民參與刑事審判法草案，長達三十年國民參審的嘗試，終於邁出了第一大步。

終於在 2017 年，蔡英文政府召開的司法改革國是會議提到，我國應儘速實施國民參與刑事審判制度，在年底司法院提出國民參與刑事審判法草案，長達三十年國民參審的嘗試，終於邁出了第一大步。（資料照）





不過，多達 113 條的國民參與刑事審判法草案，簡單來說，就像當教召一樣，只要符合資格，不論工作、性別、年齡等等條件，都有可能被法院選定為國民法官，而且也有義務擔任國民法官。

過往發生重大刑案時，網路、媒體往往充斥「鍵盤柯南」進行「鍵盤辦案」，但未來國民參與刑事審判法上路以後，符合資格的國民，都有可能中籤而擔任國民法官，參與完整的訴訟程序，「鍵盤法官」們將放下鍵盤，走入法庭，搖身一變成為「國民法官」。不過，擔任「國民法官」到底是怎麼一回事呢？以下，我們將一一拆解國民參與刑事審判法的真面目，看完以後，再來好好思考要不要當國民法官。

一日法官做審判，怎麼可能進入狀況？

目前刑事訴訟法程序採取的是「卷證併送」制度，根據刑事訴訟法第 264 條，檢察官在起訴的時候，除了以起訴書記載被告身分、犯罪事實及證據之外，還要將卷宗及證物一併送交法院。法官藉此可以事先了解案情；相對的，為了保障被告的權益，被告和辯護人也可以聲請閱覽全部的卷證。如果國民參與審判仍然採取刑事訴訟法的「卷證並送」制度，那麼在訴訟程序開始前，國民法官必須先看完檢察官移送法院的全部卷宗。

或許你會問，事先看完有什麼不好嗎？國民法官先預習案情，更快進入狀況，不就可以讓訴訟程序更順利進行？

許多人可能一輩子都沒有參與過訴訟程序，國民法官也是一樣。而身為法律素人的的國民法官，如果事先看完全部的卷宗，而卷宗內剛好有違法、不應該被使用的證據，國民法官一旦受到這些證據的「污染」，對被告產生先入為主的偏見，那麼在訴訟程序時可能會很難「導正」回來。

國民法官進行宣誓示意圖。（資料照）

除了預斷的問題之外，通常每個案件的卷宗都高達數百頁，也就是說，國民法官在開庭前必須看完數十公分高的卷宗。這就像叫一個大學生期中、期末考前一個禮拜內，消化掉所有考試的內容一樣，是不可能的任務。而且，將來制度正式施行以後，會造成國民法官對於案情一知半解，恐怕會失去人民參與審判的意義。

所以，國民參與刑事審判法採行「卷證不併送」，並配合設計了一套「證據開示」制度，從現行刑事訴訟法由法院調查證據的模式，轉為由當事人向法院提示證據。國民法官和職業法官在當事人舉證的過程中，逐漸了解證據，讓國民法官更容易進入狀況，更能實現人民參與審判的精神。

如果你以為當了國民法官就可以成為「包青天」，上窮碧落下黃泉查個水落石出，醒醒吧！

不能帶鍵盤進法庭？鍵盤法官怎麼辦？

透過新聞媒體，人們往往認定一個人的窮凶極惡，恨不得馬上要他被「就地正法」。但法院面對罪大惡極的被告，卻常常出現「不符合社會期待」的判決？人真的是如此的單薄嗎？新聞報導形塑出來的「人」，往往是扁平的，只著重在犯罪的點，忽略了每個人背後的生活脈絡、成長的軌跡，好像被告出生以後，什麼事都沒有發生，某天就帶了一把刀，出門殺了人。例如鄭捷，他為什麼會選擇走上捷運隨機殺人？在他的成長背景發生了什麼事？或是曾文欽，輿論關注的焦點只在他案發時說過的：「犯案前有上網查過，現在台灣殺 1、2 個人也不會判死刑，我就被關在牢裡一輩子就好。」但有沒有人想過，被告成長過程中的社會安全網出了問題？

如果有一天，你成為了國民法官，在聽完被告完整的成長經歷以後，你還會輕易的相信被告只是「抄佛經」就可以「免死」嗎？

親自體驗法庭運作後，是否會提升透明與信任？

民眾對司法的信賴度相當低，從大家朗朗上口的「有錢判生，沒錢判死」、「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」之類的話便可知一二。

人們對於司法的不信賴，多半來自於人民與司法的距離感。從司法院 106 年度一般民眾對司法認知調查報告中可以發現，人民對於法院能否公正審判、甚至對法院及法官的信任度，不信任的比例佔了多數。而調查報告同時也顯示了，多數不信任法院的民眾認為，如果實施國民參審制度，會增加他們對司法的信任程度。從歷來司法院做的民調中也可以發現，支持人民參審的比例是相當高的。在司法院過去舉行的人民參審模擬法庭活動中，參與模擬法庭活動的民眾也認為，親自參與了審判活動以後，能感受到法院的透明與公正。如果日後實施人民參與審判，人民對於司法的信賴度也會有相當程度的提升嗎？可能要等各位鄉民親自參與嘍！

你準備好跟形形色色的人一起進入法庭，共同討論案件了嗎？

根據國民參與刑事審判法草案的規定，訴訟程序中由國民法官與法官共同作成罪責與科刑的評議。引入來自社會各個角落、各行各業出身的國民法官，進入法庭與受過專業法學訓練的法官共同審判，除了職業法官透過他的專業素養，確保每個個案的審判能夠符合法律的要求之外，讓國民法官以他們生長的經驗、透過不同的角度來觀察案件。

地方法院審判長（站者），向候選國民法官進行國民參與刑事審判等相關資料說明。（資料照）

國民法官有著法官所沒有的生活經驗，而法官則能運用審判實務累積的經驗，兩者在訴訟程序中融合在一起，達成現行制度無法企及的目標——人民在擔任國民法官的過程中，可以了解到法治的精神與意義；法官則可以從與國民法官的互動中，讓裁判更能與社會溝通。這時候，你可能要踏出你的同溫層，跟一群不同來歷、背景的人，從不同的觀點，一起做出決定，你準備好了嗎？

結語

國民參與刑事審判制度並非完美，但制度設計上可以使人民更容易的貼近法律、了解法律，法律專業背景人士也能了解民間的聲音。2010 年的「白玫瑰運動」，使得「恐龍法官」等等外界對司法的批評甚囂塵上，司法改革不是只聽從人民的意見、亦非只是法律菁英說的算，必須是法律人與非法律人充分對話、相互了解，如此一來才不會使得司法改革只是廟堂上的清談。

擔任國民法官，讓未來一般民眾除了成為訴訟當事人之外，另一種參與司法的方式。有別於目前制度由職業法官單獨審理案件，人民參與審判，讓法庭有更多的思考方式，或能讓裁判的準確性提高。此外，國民法官在參與訴訟的過程中，逐步的理解法律背後的精神，進而消弭司法與人民之間的鴻溝。

此外，經過配套設計的制度，拉近了國民法官與職業法官之間的差距，讓一般人不會因為欠缺法律專業而望之卻步。在司法逐漸貼近人民的時刻，如果你有機會擔任國民法官，不妨好好把握，盡自己的力量，一起讓司法變得更好。

本文經授權轉載自法律白話文 你準備好接受國民法官的挑戰了嗎？