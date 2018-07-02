醫療新知與日常保健》夏季濕熱前胸後背狂冒痘？小心皮屑芽孢菌毛囊炎纏上你！

皮屑芽孢菌毛囊炎好發於青壯年的成人，男性患者多於女性，患者的頸部、上胸、背、肩膀、上臂，甚至臉部，會出現許多大小型態相仿的毛囊性丘疹及膿皰伴隨程度不一的搔癢感。

夏季濕熱前胸後背狂冒痘該怎麼辦？！（資料照／福韻工作室提供）

黃幼鳴／皮膚科醫師

31歲的黃先生是一位健身教練，天氣開始變得炎熱之後，他發現在自己的胸口、上背、肩膀冒出了大量的痘痘，起初曾自行使用外用抗生素藥膏，但情況沒有獲得任何改善，遂至診所就診，才確診為皮屑芽孢菌毛囊炎，在經過四週抗黴菌藥物治療後，終於能擺脫這些惱人的「紅豆冰」！

什麼是皮屑芽孢菌毛囊炎 （Pityrosporum folliculitis/ Malassezia folliculitis）?

皮屑芽孢菌或稱馬拉癬菌，這是一種酵母菌類的真菌（Fungus，有時中文會通稱黴菌）。根據統計，在一般人皮膚的正常菌叢中（Skin normal flora），有高達七成至九成均可發現此真菌的存在。此菌需仰賴油脂（lipid）維生，隨著人出生後皮脂腺活性的增加，聚居在皮膚上的菌量也會逐漸增加。正常情況下，這些真菌只會聚居在皮膚最外層的角質層，但在某些特定誘發因素下，皮屑芽孢菌可能會侵入毛囊導致毛囊發炎！

皮屑芽孢菌的發病症狀和臨床特徵？

皮屑芽孢菌毛囊炎好發於青壯年的成人，男性患者多於女性，患者的頸部、上胸、背、肩膀、上臂，甚至臉部，會出現許多大小型態相仿的毛囊性丘疹及膿皰伴隨程度不一的搔癢感。此病治療費時，且非常容易復發，另外因致病的條件和成因相似，許多患者也同時合併脂漏性皮膚炎（Seborrheic dermatitis）、汗斑（Pityriasis versicolor，變色糠疹）或是青春痘（Acne vulgaris，尋常型痤瘡）。

診斷上主要依賴典型的臨床表現，也可藉由皮屑鏡檢或皮膚切片來做進一步確診。

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哪些因素容易導致皮屑芽孢菌毛囊炎？

●高溫及潮濕的環境 ● 多汗（Hyperhidrosis） ● 皮脂分泌過度旺盛：例如懷孕、運動員使用雄性激素 ● 造成皮膚毛孔阻塞的外用品：例如不當使用護膚油、橄欖油、潤膚劑、防曬劑，或穿著悶熱過緊的衣物 ● 使用某些會影響皮膚菌叢平衡的藥物：例如抗生素、類固醇、免疫抑制劑、治療癌症的表皮生長因子抑制劑 （EGFR inhibitors） ● 會影響免疫功能的疾病：例如糖尿病、血液淋巴腫瘤、人類免疫缺乏病毒感染（HIV）

皮屑芽孢菌毛囊炎該怎麼治療？

● 外用抗黴菌/真菌藥物及洗劑：例如2% ketoconazole shampoo （例如仁山利舒洗髮精、凱蕾洗髮精等）、ciclopirox olamine （例如斯柔洗髮精、洗可舒洗髮液）、selenium sulfide。 ● 口服抗黴菌/真菌藥物：例如keroconazole、fluconazole、itraconazole，一般需連續服藥2-4週。因口服藥停藥後很容易復發，建議可採一個月一次的口服藥物治療或維持每週使用外用抗黴菌製劑來降低疾病復發的機會。 ● 口服A酸 （isotretinoin）：支持其有效的科學文獻相對不足，在某些研究中及個人臨床治療經驗中，治療青春痘的口服A酸對於皮屑芽孢菌毛囊炎也有不錯的效果。

如何減少疾病復發？

● 避免長時間處在高溫潮濕的環境 ● 勞動工作或運動流汗，應儘快以毛巾擦乾汗水或更換衣物 ● 選擇棉質、通風良好的衣物，尤其運動服裝應該經常換洗 ● 避免過度或不當使用化妝品、保養品、潤膚劑或精油 ● 勿濫用口服抗生素、類固醇 ● 每週兩至三次使用含ketoconazole抗菌成份的外用洗劑進行患部清潔



皮屑芽孢菌毛囊炎治療痊癒之後，常會留下許多發炎後色素沈澱，外用杜鵑花酸或杏仁酸可以加速色素的淡化，但最重要的還是注意上述預防原則，避免病灶經常性復發而導致更多難纏的色素沈澱產生！