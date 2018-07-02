郭老師的跑步教室》看足球員跑出好身材

葡萄牙球星C羅上半身漂亮的六塊肌，讓他還可以大賺內衣廣告代言費，哥倫比亞的J羅以俊俏的拉丁臉孔加上無懈的身材，在日本擁有百萬女性粉絲。為什麼這些球員在這麼激烈的比賽可以存活下來？為什麼個個身材都這麼好呢？以下跟大家一一道來。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

足球世界盃開踢，全球矚目，儘管咱們台灣連世界盃的邊都沒摸著，比賽時段又是半夜居多，還是掀起收視熱潮，雖然我們發現可能有一半以上的觀眾，其實是世界盃才會關注足球，每四年才會去看一次足球轉播，但真可見宣傳太到位了。

日本 吉田麻也

足球無疑是全世界最熱門的運動，歐洲、非洲、南美、乃至於亞洲的日本、韓國、中國都是到達職業化層級，而且是深入一般老百姓生活的運動，足球明星和教練的薪水高到一般人很難想像的地步，球星不提了，中國國家隊教練義大利籍李皮教練年薪高達7.25億台幣，甚至比台灣一般中型企業還賺錢。歐洲的足球隊有大量的贊助，因此職業化程度很高，所有的運動科學、訓練方法都應用在球隊中，讓高薪的球員身體得到最好的照顧，這些球員舉手投足都是明星的架勢，尤其是個個身材緊實，在球場上任何位置絕對看不到像高爾夫球員挺著突出的肥肚出賽的，葡萄牙球星C羅上半身漂亮的六塊肌，讓他還可以大賺內衣廣告代言費，哥倫比亞的J羅以俊俏的拉丁臉孔加上無懈的身材，在日本擁有百萬女性粉絲。為什麼這些球員在這麼激烈的比賽可以存活下來？為什麼個個身材都這麼好呢？以下跟大家一一道來。

葡萄牙 Cristiano Ronaldo（C羅）

每次電視節目中出現球隊影片時，都會看到他們訓練時慢跑熱身做操的片段，是的，我們從他們職業球員身上可以學到的就是平時訓練和賽前他們都花大量時間把身體完全活動開來，正因為比賽過程很激烈，他們在賽前至少會做足兩小時的熱身，繞著球場慢跑，來回做動態伸展，這些特別設計過的動作會讓身上的每一關節都得到潤滑，以便上場時可以來個漂亮的盤球過人、把每一條肌肉肌腱都調整到隨時可以爆發收縮，以便以百公尺11秒以內的速度衝刺爭球、把每一條全身運動相關神經都喚醒，以便在攻門時做出需要協調全身肌肉的倒掛金鉤踢球的高難度動作。

比較起來，我們跑者在運動前的準備時間都太短了，站著聊天時間居多，如果我們像足球員一樣，來來回回的做動態伸展讓上半身肩關節、脊椎關節、下半身骨盆關節、臗關節、膝關節、踝關節逐一潤滑，練習做各式特別的動作把手臂肌肉、核心肌群、臀部大小肌群、大腿小腿的前側、後側、外側、內側肌肉群都能好好伸展，接下來的跑步會十分順暢，而且不容易受傷。

巴西 Neymar da Silva Santos Júnior（內馬爾）

有統計一場足球賽下來，球員平均大約要跑動10-12公里，我們看轉播就知道，其中可能有一半以上會是快跑衝刺的速度，人體在快跑時使用的能量系統是無氧系統，快跑時調動的肌肉群比慢跑時更多、更需要肌肉做強烈收縮，來回衝刺消耗的能量十分可觀，所以足球員的緊實好身材真的是「跑」出來的，一場18洞的高爾夫球賽，距離也大約10公里，但是球員都用走的，所以一般身材沒足球員好。

換言之，我們跑者如果已經跑了好一陣子，體重體型都沒變，可以在練習時多來幾趟短距離的快跑，例如10趟50米，快跑過去，慢跑回來，當然在快跑之前，也要像職業球員們一樣，有充裕的熱身與動態伸展才行。咱們小老百姓許下宏願要擁有球星的緊實身軀的願望實現性要比也拿到他們天文數字薪水的願望實現的機會來的高一點。