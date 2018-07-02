胡，怎麼說》無能處理核廢，空談啟用核4，騙誰？

國民黨要角馬英九、江宜樺等主張核電1、2、3廠延役，並啟用核4廠，提出所謂「以核養綠」政策。不過，對於被視為等同惡靈的核廢料何去何從，馬、江卻完全空白，矇上眼睛，它就不存在嗎？

國民黨要角馬英九、江宜樺等主張核電1、2、3廠延役，並啟用核4廠，提出所謂「以核養綠」政策。不過，對於被視為等同惡靈的核廢料何去何從，卻矇上眼睛，當作不存在。圖為核四廠。（台電提供）

核電，是一個重大公共政策，影響非常深遠，但仍應視為公共政策，而不是一種政治信仰，國民黨當然可以提出主張，也同樣要被檢驗。核電的最大難關，除了安全難絕對保證（有誰能保證100%？），更在於核廢料何去何從？沒法解決核廢，就不能擁抱核電！

蘭嶼核廢料貯存場是當年國民黨政府用詐騙手段，欺騙達悟族人才設置的，達悟族人視為「惡靈」，發動驅逐惡靈運動，必須運走，但一直沒實現仍賴在當地。其實，台灣所有縣市也把核廢料視為等同惡靈，沒有人願意接受核廢場。



有人說「海拋」，但1991年起國際就禁止核廢料海拋，1996年更以倫敦公約禁止，此議等於沒說。

蘭嶼核廢料貯存場是當年國民黨政府用詐騙手段，欺騙達悟族人才設置的，達悟族人視為「惡靈」，但仍賴在當地。（資料照）

有人說就放在現有核電廠廠內，但現在核1、2在新北市，核3在屏東縣，廠內核廢料都已爆滿，核4也在新北市，如果要在核電廠內建貯存場長久貯存，當地市、縣長必定100%堅決反對。



要問馬英九、江宜樺的是，你們在任時無能解決核廢料貯存問題，現在提出「以核養綠」，核1、2、3延役，啟用核4的主張時，可曾先試圖說服現任新北市長朱立倫接受核廢貯存場？還有，可曾說服國民黨新北市長提名人侯友宜接受並做為政見？如果都沒有，那你們的核電主張，根本就是「空口說白話」，騙死人不必賠而已！



如果，馬江的核電主張是國民黨政策，理由不管是解決缺電危機、對抗空汙的有效方案、以核養綠等等，就請國民黨明列為今年底選舉的重要政見，昭告天下，並要求黨籍候選人一體遵行，新北市、台北市為重中之重，當然不能例外，馬、江輔選時，請記得大聲告訴雙北市民。

畫面右上角的核四廠位在東北角海岸，附近有著名的福隆沙灘和山海景緻。若照馬、江主張啟用，40年的使用年限，要到2058年底才除役。核廢何去何從？也暫存在新北市？那至少還要抗爭40年！（資料照）

馬江主張啟用封存的核4廠，那更是大問題，依使用年限及商轉執照，現有核1、2、3廠六部機組，將從今年12月5日起到2025年5月17日止，依序陸續停止運轉除役，屆時核電即歸零。但是，核4如今年底啟用商轉，40年的使用年限，要到2058年底才除役。核廢何去何從？也暫存在新北市？那至少還要抗爭40年！