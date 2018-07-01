自由開講》軍公教人員理應向「陳世雄校長」學習才是！

趙子龍

明道大學前校長陳世雄，服務教育界逾30年，這次年金改革退休金減了3、4成，跟清大榮譽教授李家同一樣。但陳世雄說，他一個農家子弟，有幸讓國家栽培到今天，能安穩退休，不用工作，還能領7、8萬元，「實在很感恩」，他的回應恰好與李家同「晚景淒涼」成鮮明的對比。

退休金從10萬砍剩7萬元，明道大學前校長陳世雄覺得夠用就好，感恩國家待他不薄。（翻攝陳世雄臉書）

陳世雄今年70歲，57歲時從中興大學總務長退休，退休金從當時起算，他說，他在職薪資每月約15萬元，退休後每月有10萬元的退休金，這次年金改革，他將從10萬元逐年降，10年後成為7萬元。他在自己的臉書說，「這樣很好」，老人家，不必工作，不用再撫養子女，領這些很合理，他覺得「很感恩」。

陳世雄表示，他因長期擔任行政職所以薪資較一般教授高，李家同發表「晚景淒涼」後，他發現李家同的退休所得跟他幾乎一樣，但他完全不會覺得「晚景淒涼」，他進一步闡述年金需要改革的迫切性。他強調，軍公教過去幾乎是不用繳稅，這有歷史的因素，但不繳稅，卻領比工、農、漁民更優渥的退休金，「這不是很荒謬嗎？」

只有有良心的人才會覺得目前軍公教的退休制度很不合理，理應改革，陳世雄先生是其中之一。反年改人士為何沒有同理心不替其他人想一想？世上哪有上班族薪水遠比退休公務員少那麼多的道理？歐美日等國家的退休所得都在五成以下，為何只有我們高達八成以上？已經退休的公務員，其子女大都已經成家立業，事業有成，還需每月領那麼多錢嗎？

清大榮譽教授李家同日前指年改讓自己「晚景淒涼」（資料照）

別說一班上班族與勞工，即使是同為教職的私校老師或教授，教了三、四十年，退休年金還能領多少？李家同與反年改者不知嗎？大都不到李家同的五分之一。如果李家同未來因年金被減三成就說「晚景淒涼」，那麼私校老師、教授與 一班上班族、勞工等要怎麼說？公立老師、教授與一般軍公人員，就比非軍公教人員有貢獻嗎？可能剛好相反吧？

造成這種不公不義的退休制度，不就是國民黨的「傑作」嗎？他們長期用「買票」的 方式，假公濟私圖利自己，乃眾所皆知之事實，否則一堆黨政軍高官為何那麼有錢？目前正在角逐百里侯的侯某人，其家人卻當大房東，大賺學校與學生的錢，不夠還用教育部補貼，又像話嗎？為何缺乏同理心？如果只是一般投機商人或房東也罷，問題是先生未來可能當高官的人，可以這樣嗎？

總之，有良心的軍公教人員理應向陳世雄學習才是，畢竟有同理心的人才能獲得社會大眾的肯定。

（教師）

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