自由開講》就像網路時代，台灣風電時代來了。

谷懷中

抗拒改變是人類的天性，不過，擁抱改變才是人類進步的軌跡。現在的台灣，就在轉型的關鍵時刻，特別是能源轉型。有些人拿風力發電起初的成本來說太貴，不過如果我們用初始成本當理由而不願改變，人類可能還在「已知用火」。

王功風力發電區。（記者陳冠備攝）

前一陣子，很多核電幫拿台電買風電的躉購費率做文章，說一度電5塊太貴，連喪權辱國八國聯軍都講出口，結果不久後，經濟部進一步競標風電費率，價格跟現在的電價根本差不多。

這件事其實也不複雜，所有科技的進步都一樣，剛開始佈建一定有成本、要投資。所以一開始用比較高的價錢來買電。我們只要出買電錢，剩下的投資，像是建構軟硬體，製造風機、插風機，營運管理，都是廠商要負責做。

這時候台電的購電成本雖然較高，不過，合約裡是講明要做產業在地化。換句話說，所有的經濟效益跟建設，都必須發生在台灣。這哪是什麼圖利，反而是讓能源轉型跟振興台灣經濟兩件事，能夠畢其功於一役。

當前期投資建置完之後，買電就用競標的，我們當然買又便宜又好的電。廠商敢喊出比現在電價還低的價錢，更可見得他們看好台灣的良好風場，以及風力發電的前景。

風力發電的故事，跟我們生活中所見的科技進展，根本沒有兩樣。大家只要回想一下，以前我們還在用網路的時候，價格是不是很高？剛開始我們使用手機上網的3G行動寬頻，每個月破千的費用也是家常便飯。

現在呢？499之亂大家都還印象深刻，證明前期成本之後，價格就是會降低。更重要的是除了價格，我們的科技進入新的時代，現在人手一支智慧型手機，到處都可以上網，台灣人的生活型態。有天翻地覆的進展。

499之亂大家都還印象深刻。（記者陳冠備攝）

如果當初我們建置網路時，因為懷疑論的唱衰而卻步，我們就完全跟不上時代了。

當年大台的映像管電視時代，體積小一點的平面電視，更輕薄的液晶螢幕，價格一樣驚人。但現在不只價格便宜，銀幕都比大的，想找映像管電視已經很難了。

手機、電動機車，都走在一樣的軌跡上，初期很貴，然後越來越便宜，而且品質跟進步都有跨時代的意義。

這就是科技的發展曲線，台灣的風力發電也不例外。發展前期都有掙扎，但台灣人的海洋性格絕對有克服挑戰，擁抱改變的基因。關鍵時刻勇敢撐住，就是台灣不斷進步的關鍵。

（智庫副研究員）

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