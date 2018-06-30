紐約地途》四年一次瘋足球：歐洲篇

這屆世足賽還有半個月左右的時間。如果人在紐約一定要分別去感受中南美洲與歐洲民眾看足球賽的不同風情，你將會直接見證紐約這個民族大熔爐的多采多姿。

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世足賽第一輪小組賽已經結束，剩下的十六隊即將展開單淘汰賽，每個國家球隊都要面臨只能贏不能輸的壓力。這十六隊中有五隊是中南美洲國家的球隊，可以想見接下來的比賽中上篇介紹過在皇后區的傑克森高地與可樂娜一代的西語裔民眾一定是更為瘋狂的為自己國家球隊加油。要體會拉美人對足球的熱情，這是最好時機。其他隊伍除了日本外，全是歐洲球隊，布魯克林和皇后區幾個歐洲裔居民較多的社區的足球魂應該會被激發出來，一些酒吧的氣氛也會比第一輪小組賽要熱烈。

世足賽的熱潮還在紐約延燒當中。（圖：作者提供）

在足球不是太受重視的美國，紐約絕對可以說是一個足球城市。大紐約地區就有兩支美國職業足球隊伍（NYC FC與NY Red Bulls），不要說四年一次的世界盃足球賽，這裡的許多有歐洲血統的酒吧，平常就都會轉播當地球隊的足球賽，英格蘭足球超級聯賽與西班牙足球甲組聯賽等歐洲職業足球賽事。其中在皇后區阿斯多利亞（Astoria）的波希米亞啤酒花園（Bohemian Hall and Bier Garten）就是一個重要觀看足球轉播據點。

在阿斯多利亞的波希米亞啤酒花園是紐約市足球迷聚集看球的重鎮。（圖：作者提供）

阿斯多利亞這個區最早在十七十八世紀就有荷蘭裔與德裔落腳於此，後來也有愛爾蘭與義大利人移民來這裡。到了六零年代以後，大批希臘人從希臘本土播遷到皇后區西北方這塊地區。許多希臘餐廳，麵包店和咖啡館紛紛出現，加上信仰東方正教的教堂也越來越多，於是阿斯多利亞開始有了「小希臘」的名號。同時間也有不少克羅愛西亞的人移居這裡，所以算是皇后區最有歐洲色彩的地區。波希米亞啤酒花園因為有寬廣的戶外空間，有重要運動賽事時三面圍牆都會架設大螢幕，加上以捷克皮爾森啤酒（pilsner）為主的歐系啤酒，這個可以容納近兩百人的啤酒花園很自然就成為球迷們想去感受群眾熱情為球隊加油的去處。

世足賽第一輪小組賽德國出戰瑞典一役吸引相當多的德國與瑞典球迷來波西米亞啤酒花園為各自球隊加油。（圖：作者提供）

對足球迷來說，啤酒與足球有著永遠無法切割的關係。有一項有趣的統計指出美國21歲到27歲之間的年輕人中卻有44%沒喝過美國最大平民品牌的百威啤酒，而是選擇地方性微釀啤酒廠的精釀啤酒（craft beers）。美國職業足球聯盟成立後，除了傳統大品牌啤酒海尼根成為主要酒商外，許多球隊也另外引進微釀啤酒廠（microbrewery）的精釀啤酒在球場販售，目的就是想多吸引年輕族群的球迷。因此如果在布魯克林想看足球賽，微釀啤酒廠是一個好去處。其中在格瓦努斯（Gowanus）的Threes Brewing從世足賽開始就從早到晚轉播所有賽事。因為在啤酒廠內還有合作的咖啡館9th Street Espresso和紐約知名餐廳The Meat Hook，所以這裡成為一些年輕SoHo族的足球迷一邊工作，一邊看球賽的好地方。而在布魯克林市中心（downtown Brooklyn）的Circa Brewing Co. 除了精釀啤酒外，還提供在紐約排名很前面的比薩。啤酒，比薩和足球賽，可想而知是一個看世足賽的熱門地點。

布魯克林的Threes Brewing（上）和Circa Brewing Co.（下）兩家微釀啤酒廠都是看本屆世足賽熱門的地方。（圖：作者提供）

另外，Fort. Greene地區則有幾間德系酒館在世足賽期間因時差關係破例九點就開門，讓球迷們可以一早就來看球。如果你剛好是丹麥足球迷，在布魯克林高地的丹麥水手教堂（Danish Seamen’s Church）都會轉播每場丹麥比賽，即使不是丹麥僑民，也都可以去看轉播，感受北歐足球迷的熱情。

布魯克林許多小酒館為因應世足賽轉播時間，都提早至早上九點就開始營業，吸引不少SoHo族邊工作邊看球賽。（圖：作者提供）

不過這次世足賽目前為止筆者最有趣的看球經驗是在最爆冷門，於小組賽就被淘汰的德國隊的「紐約主場」，曼哈頓中城的德國餐館Bierhaus。為了世足賽，這間德國餐廳還推出「世足賽早午餐」與「世足賽午餐」特別菜單，提供正統德國料理搭配德國啤酒的組合，服務生也都以傳統德國服飾當作工作服。因為是在中城辦公地區，可以看見許多穿著襯衫西裝的上班族來看球。上屆冠軍德國隊原本還被看好應該可以至少打進八強，但意外輸給韓國而被淘汰後吃這些德國食物和喝德國啤酒，卻無法再為德國隊加油感覺也有點心酸。不過，必須說這裡的德國香腸（wurst）真的是紐約市裡最好吃的之一！搭配酸度適中的德國酸菜與馬鈴薯沙拉真是把人的記憶都拉回到德國了。

在曼哈頓中城的德國餐廳Bierhaus可以說是德國隊的「紐約主場」，是德國球迷主要看球的地方。餐廳還特別推初世足賽菜單吸引球迷。（圖：作者提供）

當然，紐約有更多的酒吧餐廳要搭上這四年一次舉世關注運動賽事的順風車，都會以顯著廣告讓路人知道他們會轉播球賽。畢竟酒水的收入是餐飲業中獲利最高的項目。這屆世足賽還有半個月左右的時間。如果人在紐約一定要分別去感受中南美洲與歐洲民眾看足球賽的不同風情，你將會直接見證紐約這個民族大熔爐的多采多姿。