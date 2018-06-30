自由開講》連蔣萬安都挺的「空汙法」，有必要反對嗎？

沈承翰

其實《空污法》修法不涉及藍綠政治，是個為全民健康把關的法案。君不見該法三讀修正通過時，藍委蔣萬安也在臉書上發文肯定，並透露他如何努力推動修法。

他說去年的10月17日，在立法院質詢賴清德院長，當時的行政院臚列72項優先法案，竟然沒有《空汙法》，要求賴院長，盡快處理。院長當場承諾年底會送進來。賴清德蠻給面子說話算話，不僅去年年底12月29號送進立院審議，而如今完成三讀。

蔣萬安表示：「未來新法上路後，透過民眾參與及監督，相信很快地能讓臺灣的天空重現藍天」。 不過是這部新《空汙法》卻引發不少其他藍委的批評和民眾反彈。網路上瘋狂傳言「2030年汰除全部燃油車使用」、「10年以上老車會加強取締以後都不能上路」、「污染廠商只要有錢就可以無限排汙」。難道蔣萬安都沒有替選民「把關」，讓一部惡法上路？

所謂「2030年汰除（禁用）全部燃油車使用」純屬刻意誤導，根據環保署的說法，正確的應該是「2035年新售機車全面電動化」，指2035年起禁止燃油機車的生產銷售，2035年之前已領牌的使用中機車並「不受相關規定影響」。也就是「禁售」燃油車而非「禁用」。

就像之前很受年輕人喜愛日產舊款MARCH，2008年1月由於政府實施新的四期環保標準，舊型的March停產不再銷售，但只要年檢合格，舊車想開多久還是開多久。一樣的意思2035年後，市場上只能買到電動車，但原有的燃油車，還是可以繼續使用。

至於「10年以上老車會加強取締以後都不能上路」，並非對全部車齡達10年的車輛都加嚴排放標準。第一階段將優先管制老舊高污染二行程機車及1、2期柴油車，也就是針對民眾口中的「烏賊車」，加強排汙管理。民眾常對馬路上遇到冒著黑煙「烏賊車」忍無可忍，抱怨政府「沒在管」，新「空汙法」對老車加嚴排汙標準，其實也是為了解除長期以來的民怨。

環保署解釋，相關標準在實施之前，也將依規定進行草案公告、徵求意見、召開公聽會及研商會等作業程式。徵詢各方意見後，確認各項配套措施可行後，才會正式實施。

「污染廠商只要有錢就可以無限排汙」則是一個假議題。移動污染減量抵換固定污染排放，並非針對所有企業和財團全面開放的措施，抵換只限於總量管制區「高屏」地區，目前高屏地區，需要做抵換的固定污染源不到1％，都是真的無法更新設備的工廠，對整體的影像非常小。

移動污染減量抵換固定污染排放，並非針對所有企業和財團全面開放的措施，抵換只限於總量管制區「高屏」地區。（本報資料照）

環保署也強調，未來訂定施行細則時，不會讓工廠與車輛的排放量等值抵換，抵換的要件為取得3.33公噸的移動污染源減量，才能有1公噸的固定污染源排放，達成階段性空汙「降更多」的目標。 其實抵換條件並不容易，工廠要付出的代價相當高昂，甚至會迫使這些工廠進行環保轉型。而且其他國家為經濟發展和環保的平衡，處理污染總量管制也都有抵換機制。

環保進步無法一步到位，過程中難免會讓少部分人（烏賊車主）的利益受到影響，但不去推動，所有人的健康都會受害其中。藍綠更應該放下意識形態的糾葛，在環保議題上都能像蔣萬安一樣務實理性，為民謀福。

（新竹科學園區工程師，長期關注台灣產業及經濟發展趨勢）

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