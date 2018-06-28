自由開講》政大理應移除蔣中正銅像

◎展昭

學生社團政大野火陣線於25日至29日期間，在校內中正圖書館進行「蔣介石功過並陳紀念展」，前國大代表洪秀菊連續兩天亂入在展示品上強插「中華民國國旗」，引發學生不滿。展覽進入第３天，洪秀菊再度來到展場，圖書館員立即上前要求她不許大聲吵鬧，否則會將她趕出去。洪秀菊表示，很多政治人物的家族根本沒受害，認為學生應適可而止，所以才到現場平衡表達訴求。

照她這麼說，目前德國許多政治人物的家族也沒有受到希特勒的迫害，為何還要進行轉型正義？為何禁止所有希特勒與納粹的圖騰公開陳列？波蘭與捷克等東歐國家也是如此，禁止所有史達林的圖騰出現在公共場所，甚至俄羅斯境內也是如此，義大利又不用說了，對獨裁者墨索里尼恨之入骨。這些歐洲的獨裁者，不論是戰勝者或戰敗者，都受到其本國或外國民眾的唾棄，只因他們所為，嚴重違反人性與人道。反觀我們呢？試問，蔣介石會比希特勒或使史達林偉大嗎？史達林曾反敗為勝，進兵德國首都柏林，逼死希特勒，蔣介石有嗎？

同樣兩蔣也是如此，老蔣尤其是渾蛋，明明是蠢蛋一個，是敗軍之將，也是世界四大殺人魔之一，卻被其徒子徒孫美化成「世界偉人」、「民族救星」與「自由燈塔」等，還以黨國教育灌輸給台灣學生，實在很不要臉。他們還說，如果沒有兩蔣來台灣，台灣將被赤化，過著「牛馬不如」的生活，真是吹牛不打草稿，無恥之至。其實在兩蔣尚未到台灣時，台灣就已經被他們貪官搞得亂七八糟、天怒人怨、傷亡無數，所以當年老蔣撤退來台時，曾問孫立人台灣是否安全，甚至有流亡到菲律賓或日本尋求政治庇護的打算。

本來美國想以孫立人和吳國楨取代蔣介石，只因孫立人愚忠，沒有接受，加上後來發生韓戰，美國派軍協防台灣，才救了蔣介石與國民黨一夥人，並非蔣介石保衛台灣，蔣某人又實施愚民教育，所以至今許多人尚不知其實情，繼續受愚弄，這就是為何需落實轉型正義的理由，否則各級學校若繼續將殺人魔當偉人崇拜，到處有其銅像與紀念館，對國民品德的培養極為有害，即使許多學生很會讀書與考試，許多老師很會教書與研究，但是若缺乏明辨是非的能力與道德勇氣的話，並無實質意義，甚至可能有害，如最近社會分屍案頻傳、候選人「假公濟私」，台大校長選舉「舞弊」等，就是威權崇拜教育潛移默化的結果。

政大也應移除銅像，否則難免有威權崇拜者不時前往朝拜，對校園安寧有害。（資料照）

當初政治大學在中國創立時，純粹只是想培養黨國意識形態的黨棍，奴化國民思想，讓國民黨成為國家的主人，讓蔣介石成為變相的中國皇帝，如果當時蔣沒有被中共擊敗，他在中國的狂妄自大，可想而知，極可能是另一個殘暴的毛澤東，更加囂張跋扈，其徒子徒孫也將佔據各要職，貪汙腐敗，胡作非為，比在台灣更亂來，此可從近年來一票退將的劣行可知一二，明明對台灣沒有甚麼貢獻，甚至背叛國家，卻還理直氣壯要十八趴，令人齒冷。其實真正對台灣國防安全有貢獻的是眾多服義務役的台灣基層官兵，他們退伍後卻甚麼「趴」都沒有，很不公平，有資格抗議不公的應該是他們。

德國政府之所以立法禁止將納粹圖騰公開展示，就是避免新法西斯黨徒再現，引起社會對立與衝突，所以政大也應移除銅像較佳，否則難免經常有威權崇拜者不時前往朝拜，對校園安寧有害。政治大學不僅應將獨裁者銅像移除，也應改校名，畢竟世上有哪一國家的大學是以「政治」當校名？

（教師）

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