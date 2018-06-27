自由開講》「侯」的民調有那麼高嗎？

◎郭靖

民進黨緊抓「文大宿舍」議題，猛打侯友宜。根據TVBS最新民調指出，侯友宜的民調跟4月比起來，反而上升8%，甚至有3成2的民眾選擇相信侯友宜。倒是蘇貞昌的民調沒什麼改變，但民進黨議員還是繼續爆料，質疑文大宿舍土地租金問題。

民進黨緊抓「文大宿舍」議題，猛打侯友宜。根據TVBS最新民調指出，侯友宜的民調跟4月比起來，反而上升8%，甚至有3成2的民眾選擇相信侯友宜。（中央社）

綠營抓著文大宿舍爭議窮追猛打，但侯友宜的民調似乎越打越旺，根據TVBS民調指出，侯友宜支持度不降反升，從40%上升到48%，反倒是蘇貞昌民調始終沒起色，兩人差距高達17%！

筆者認為，參考就好，畢竟樣本不到900個，且有錢、有閒又敢表態者，絕大都是藍營的民眾，綠營與中間選民不會輕易表態。

藍營選民大都是軍公教既得利益者，許多還是退休族，有錢又有閒，整天待在家裡沒事做，又因為十八趴被小英政府所砍，自然懷很在心，即使不滿意投機的侯某人，也只能被迫支持，何況侯已經允諾當選後會設法幫他們恢復不公不義的十八趴！

反觀綠營或中間選民，不論年輕族群或中老年人，每天都在辛苦上班或努力做生意，哪裡有藍營人士的美國時間，每天待在家裡聽電話？民進黨也不可能給他們十八趴等特權，這也是蘇民調始終落後侯的主要因素，否則如何解釋2000年時，扁民調落後連宋很多，最後卻能當選總統，以及2014新北市長選舉時，游錫堃起初民調也是落後很多，最後與朱立倫的得票差距卻甚微？

侯友宜說是因為選舉到了，所以各種抹黑不足為奇。但是選舉到了，就可以不需檢驗候選人的操守嗎？侯友宜難道不知道候選人的品德要接受選民的嚴格檢驗嗎？以前侯沒有參選公職，又有台北市與新北市藍營首長的「庇護」，自然不會有人刻意挖其瘡疤，如今要參選百里侯，可以逃避檢驗嗎？小英與蘇貞昌等民進黨人，歷次參選公職都要受國民黨嚴厲批判與選民嚴格檢驗，為何侯可以例外？

侯友宜不斷強調21年來都合法，為何一到選舉就有問題？在2011年以前是集合式住宅，沒有問題，但是之後要租給文化大學，作為學生宿舍就有待商榷了。台灣還充斥著以成敗論英雄，只重結果不重過程，所以不注重程序正義。歐美國家不僅重視結果，也重視過程，所以程序正義非常重要，凡是以非法手段取得的證據不得使用。

2011年郝市長任內，現在的新北市都發局副局長汪禮國，當時曾任職台北市都發局科長，發公文核准侯家的「又昱」公司成立，如今涉嫌關說，難免給予人「瓜田李下」之譏。若是核准「又昱」公司的公文的程序是非法的，那麼後續的契約和經營自然會是合法的嗎？

「又昱公司」內部擺設。（圖擷自梁文傑臉書）

侯友宜如果覺得委屈，何不支持立院修「陽光法案」， 嚴查公務人員和公職人員的財產來源？不用等到四年一次的選舉。邱敬斌問說：「為何以前可以，現在就不可以？」不是表明以前的台北市政府的確有包庇的嫌疑嗎？試問，別的國家有先生擔任高官 ，另一半卻是在學校旁蓋集合住宅式大樓租給學校當學生宿舍賺學生的錢嗎？即使比別人便宜，但是比學校貴又窄，能說是「嘉惠」學生嗎？

侯友宜還一直強調一切都是「配合」文化大學要求的，卻馬上被人打臉。前文大校長吳萬益出面說，每年漲5%是侯夫人任董事長堅持的，似乎有趁人之危的嫌疑。雖然合約明載可以解約，但是需要一年前以書面通知，且需經雙方同意始得解約，否則文大要繳違約金一千二百萬元。

奇怪的是，為何文大成立那麼久，無法取得校旁侯家那些土地，好讓自己蓋宿舍，侯家卻有辦法在寸土寸金的陽明山取得那麼大塊土地，其中兩塊還是國有土地，而且「恰好」都在文大旁邊，背後是否有特權介入等不可告人之事？文大為何不買地自己蓋比較便宜，反而要花那麼多錢租侯家的大樓當學生宿舍？

總之，侯的民調有那麼高嗎？ 畢竟現在民調已不可靠，試問，有誰會支持一位家人與民爭利許久，如今又大賺學生財的候選人？莫非頭殼壞掉不成？





（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com