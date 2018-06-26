自由開講》為傘兵秦良丰祈禱

◎鄧鴻源

據報導，傘兵秦良丰在醫院住院40天，日前呼吸狀況穩定進步，四肢活動明顯改善，很樂觀，未來半年是觀察期；秦父則提到這40天的過程「都是煎熬」，但從煎熬到喜悅，樂觀面對未來，感謝醫護、軍方人員及全國民眾等關心，心中充滿感謝。

圖為國防部長嚴德發（左）日前探視特戰上兵秦良丰。（軍聞社）

秦父提到兒子秦良丰醒來後，要爸媽抱抱他，隔天並以唇音說出「爸爸，對不起…」忍不住淚崩，數度哽咽流淚無法言語，待心情平復後才說話，他知道「兒子沒有怪罪任何一個人，是用感恩的心看待這件事情，謝謝大家為兒子加油集氣，謝謝大家，謝謝」。秦父也說：「從未後悔讓兒子當傘兵，我只想未來要怎麼走」。

平心而論，能成為一名合格的傘兵實在不簡單，首先必須克服懼高症，然後不斷反覆練習落地五大要領、其它基本動作與體能訓練等。第一次跳傘時所要克服的心理恐懼，一般人難以體會。雖然在一般狀況下都很安全，可是總有萬分之一的意外。當傘打開後，隨風吹拂，冉冉而下時，看到腳底下一片廣袤的綠色大地、頭上一望無際的藍天與白雲，有時可能還有飛鳥比肩翱翔，令人有與天地融為一體的感覺，常會令人感動莫名，熱淚盈眶，這是只有傘兵才能獲得的最大獎賞。

秦良丰父親談到兒子醒後說對不起時，忍不住淚崩，數度拭淚。（資料照）

第二次世界大戰時，納粹德國與英美兩國將傘兵的奇襲戰發揮到極致。納粹德國曾以傘兵空降橫掃歐洲，為閃電戰的先鋒部隊。以英美為首的盟軍，也在1944年6月 6日的「大君主」行動中，以數千架滑翔機與運輸機，將數萬名傘兵空降到法國內地，佔據各軍事要點，有效阻止德軍預備部隊對諾曼第海灘的增援，讓盟軍成功建立灘頭堡，展開對德國的全面進攻，可說居功厥偉，舉世同欽。

在《搶救雷恩大兵》影片中，米勒中尉奉命率領一班士兵搶救雷恩，來到一座小鎮找到雷恩，雷恩說他不能棄同袍於不顧，米勒於是決定與英國傘兵合作，共同死守橋頭堡，面對比自己人多又有虎式坦克做先鋒的德國黨衛軍精銳部隊，米勒一行人與英國傘兵毫不畏懼，與德軍展開激烈槍戰，大部份人不幸都壯烈犧牲，包括米勒中尉，最後只剩下雷恩生還，完成上級交代任務，實在是可歌可泣。雷恩晚年帶領子孫在米勒墓前喃喃自語：「我這一生是否活得有價值，值得你們捨身相救？」

每年的6月6日是諾曼地登陸（D-Day）紀念日，依照慣例，各國政要都會在諾曼地舉行慶典，以紀念當年光榮戰死的盟軍部隊。四年前，七十周年紀念日，有超過300名來自英、美、法及加拿大的老傘兵來到法國諾曼第，重演當年跳傘降落法國這個村莊的情景。其中，高齡已93歲的馬丁（Jim Martin）也選擇再度空降諾曼地。他受訪時表示，在降落那一刻的「感覺很好」，認為那一次空降行動，是他人生最大的光榮，因為他們是為捍衛人類的自由、民主與人權等普世價值而戰。

當年這些在諾曼地空降的盟軍英勇傘兵，傷亡不少，是盟軍最後贏得歐戰勝利的關鍵，他們的英名將照耀史冊，永垂不朽。希望我國傘兵也能見賢思齊，日後為保衛國家與人民福祉而奮戰到底。最後讓我們一起為傘兵秦良丰祈禱，祝他早日康復；他以傘兵為榮，傘兵部隊也以他為傲。

（大學教授）

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