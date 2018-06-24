自由開講》高金素梅有為勞工朋友說話嗎？

◎陳振

高金素梅在立法院慷慨激昂幫軍公教講話，說小英總統亂來，人民有「革命」的權力，請問這個「人民」到底有多少人？能比得上非軍公教族嗎？有包括許多原住民勞工嗎？

高金素梅在立法院慷慨激昂幫軍公教講話，說小英總統亂來，人民有「革命」的權力。（資料照）

高金素梅是「優秀」的立法委員，但這次的意見我不敢認同。年金改革是必要的，台灣的所得替代率高達90%以上，相當離譜，世界國家少見，調整年金是必要的，10年內修正所得替代率到60%速度已經太慢了，年金改革在國民黨執政時期的總統馬英九與考試院長關中就已經提出來，不是繼任總統的小英才提的。

平心而論，退休軍公教「週休7日平均月領7萬」是合理的嗎？少領一點，生活真的會陷入困境嗎？大多數的勞工朋友退休金都沒有超過2萬，尤其是原住民勞工，他們的生活會就不會陷入困境嗎？人有需要那麼自私自利嗎？何不將軍公教年改後所結餘下來的錢補貼其他勞工族群？若能這麼做，雖然只是稍微縮短彼此差距而已，小英政府絕對可以贏得廣大民心。

軍公教退休金已經很不錯，一些國民黨高官還貪得無厭，如朱立倫的副手們，從前桃園縣副縣長葉世文、前新北市副市長許志堅、前副總統候選人王如玄、到最近的前新北市副市長侯友宜，每一個都是重情重義「重房地」，非法或合法透過房地產獲益，這些大官還需退休金嗎？還需要十八趴嗎？

前新北市副市長侯友宜。（資料照）

總之，職業無分貴賤，各種行業都是社會的中堅，沒有誰比較高貴或比較有貢獻，台灣的經濟起飛是大家共同努力的結果，所以退休撫卹不應差那麼大才對。那些缺乏軍人武德的退將，有比別人「尊貴」嗎？請不要自我吹牛，否則恐怕連豬仔也會偷笑！





（教師）

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